GIP - Gibraltar Pound

Gibraltar Pound on Gibraltar valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Gibraltar Pound -valuuttakurssi on GIP → USD. Gibraltar Pound ISO-valuuttatunnus on GIP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Gibraltar Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

GIPGibraltarin punta

Gibraltar Pound tilastot

NimiGibraltar Pound
Symboli£
Pienin yksikkö1/100 = Penny
Pienen yksikön symbolip
Suosituin GIP muunnosGIP → USD
Suosituin GIP kaavioGIP → USD kaavio

Gibraltar Pound profiili

KolikotFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
SetelitFreq used: £5, £10, £20, £50, £100
Käyttäjät
Gibraltar

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804266
USD / CAD1.40403
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651824

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%