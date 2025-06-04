GIP - Gibraltar Pound
Gibraltar Pound on Gibraltar valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Gibraltar Pound -valuuttakurssi on GIP → USD. Gibraltar Pound ISO-valuuttatunnus on GIP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Gibraltar Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Gibraltar Pound tilastot
|Nimi
|Gibraltar Pound
|Symboli
|£
|Pienin yksikkö
|1/100 = Penny
|Pienen yksikön symboli
|p
|Suosituin GIP muunnos
|GIP → USD
|Suosituin GIP kaavio
|GIP → USD kaavio
Gibraltar Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Setelit
|Freq used: £5, £10, £20, £50, £100
|Käyttäjät
Gibraltar
Gibraltar
Miksi olet kiinnostunut valuutasta GIP?
