HNL - Honduran Lempira

Honduran Lempira on Honduras valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Honduran Lempira -valuuttakurssi on HNL → USD. Honduras Lempira ISO-valuuttatunnus on HNL, ja valuuttasymboli on L. Alta löydät Honduran Lempira kurssit ja valuuttalaskurin.

HNLHondurasin lempira

Honduran Lempira tilastot

NimiHonduran Lempira
SymboliL
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin HNL muunnosHNL → USD
Suosituin HNL kaavioHNL → USD kaavio

Honduran Lempira profiili

KolikotFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
SetelitFreq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
KeskuspankkiCentral Bank of Honduras
Käyttäjät
Honduras

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.456
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804213
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651797

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%