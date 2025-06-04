HNL - Honduran Lempira
Honduran Lempira on Honduras valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Honduran Lempira -valuuttakurssi on HNL → USD. Honduras Lempira ISO-valuuttatunnus on HNL, ja valuuttasymboli on L. Alta löydät Honduran Lempira kurssit ja valuuttalaskurin.
Honduran Lempira tilastot
|Nimi
|Honduran Lempira
|Symboli
|L
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo
|Pienen yksikön symboli
|Centavo
|Suosituin HNL muunnos
|HNL → USD
|Suosituin HNL kaavio
|HNL → USD kaavio
Honduran Lempira profiili
|Kolikot
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Setelit
|Freq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Keskuspankki
|Central Bank of Honduras
|Käyttäjät
Honduras
Honduras
