LKR - Sri Lankan Rupee
Sri Lankan Rupee on Sri Lanka valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Sri Lankan Rupee -valuuttakurssi on LKR → USD. Sri Lanka Rupee ISO-valuuttatunnus on LKR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Sri Lankan Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.
Sri Lankan Rupee tilastot
|Nimi
|Sri Lankan Rupee
|Symboli
|₨
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin LKR muunnos
|LKR → USD
|Suosituin LKR kaavio
|LKR → USD kaavio
Sri Lankan Rupee profiili
|Setelit
|Freq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Keskuspankki
|Central Bank of Sri Lanka
|Käyttäjät
Sri Lanka
Sri Lanka
Miksi olet kiinnostunut valuutasta LKR?
