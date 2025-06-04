lkr
LKR - Sri Lankan Rupee

Sri Lankan Rupee on Sri Lanka valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Sri Lankan Rupee -valuuttakurssi on LKR → USD. Sri Lanka Rupee ISO-valuuttatunnus on LKR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Sri Lankan Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.

LKRSri Lankan rupia

Sri Lankan Rupee tilastot

NimiSri Lankan Rupee
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin LKR muunnosLKR → USD
Suosituin LKR kaavioLKR → USD kaavio

Sri Lankan Rupee profiili

SetelitFreq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
KeskuspankkiCentral Bank of Sri Lanka
Käyttäjät
Sri Lanka

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32385
USD / CHF0.804133
USD / CAD1.40407
EUR / JPY181.415
AUD / USD0.651938

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%