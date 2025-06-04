RWF - Rwandan Franc
Rwandan Franc on Rwanda valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Rwandan Franc -valuuttakurssi on RWF → USD. Rwanda Franc ISO-valuuttatunnus on RWF, ja valuuttasymboli on R₣. Alta löydät Rwandan Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
Rwandan Franc tilastot
|Nimi
|Rwandan Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centime
|Pienen yksikön symboli
|Centime
|Suosituin RWF muunnos
|RWF → USD
|Suosituin RWF kaavio
|RWF → USD kaavio
Rwandan Franc profiili
|Setelit
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
|Käyttäjät
Rwanda
