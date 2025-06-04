rwf
RWF - Rwandan Franc

Rwandan Franc on Rwanda valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Rwandan Franc -valuuttakurssi on RWF → USD. Rwanda Franc ISO-valuuttatunnus on RWF, ja valuuttasymboli on R₣. Alta löydät Rwandan Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

rwf
RWFRuandan frangi

Rwandan Franc tilastot

NimiRwandan Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin RWF muunnosRWF → USD
Suosituin RWF kaavioRWF → USD kaavio

Rwandan Franc profiili

SetelitFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
Käyttäjät
Rwanda

Miksi olet kiinnostunut valuutasta RWF?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa RWF sähköpostipäivityksetHanki RWF kurssit puhelimeeniHanki RWF valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14152
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.370
AUD / USD0.651787

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%