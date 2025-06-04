nio
NIO - Nicaraguan Cordoba

Nicaraguan Cordoba on Nicaragua valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Nicaraguan Cordoba -valuuttakurssi on NIO → USD. Nicaragua Cordoba ISO-valuuttatunnus on NIO, ja valuuttasymboli on C$. Alta löydät Nicaraguan Cordoba kurssit ja valuuttalaskurin.

NIONicaraguan córdoba

Nicaraguan Cordoba tilastot

NimiNicaraguan Cordoba
SymboliC$
Pienin yksikkö1/100 = Centavos
Pienen yksikön symboliCentavos
Suosituin NIO muunnosNIO → USD
Suosituin NIO kaavioNIO → USD kaavio

Nicaraguan Cordoba profiili

KolikotFreq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
SetelitFreq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
KeskuspankkiCentral Bank of Nicaragua
Käyttäjät
Nicaragua

