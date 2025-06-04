NIO - Nicaraguan Cordoba
Nicaraguan Cordoba on Nicaragua valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Nicaraguan Cordoba -valuuttakurssi on NIO → USD. Nicaragua Cordoba ISO-valuuttatunnus on NIO, ja valuuttasymboli on C$. Alta löydät Nicaraguan Cordoba kurssit ja valuuttalaskurin.
Nicaraguan Cordoba tilastot
|Nimi
|Nicaraguan Cordoba
|Symboli
|C$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavos
|Pienen yksikön symboli
|Centavos
|Suosituin NIO muunnos
|NIO → USD
|Suosituin NIO kaavio
|NIO → USD kaavio
Nicaraguan Cordoba profiili
|Kolikot
|Freq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Setelit
|Freq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Keskuspankki
|Central Bank of Nicaragua
|Käyttäjät
Nicaragua
Nicaragua
Miksi olet kiinnostunut valuutasta NIO?
