WST - Samoan Tala
Samoan Tala on Samoa valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Samoan Tala -valuuttakurssi on WST → USD. Samoa Tala ISO-valuuttatunnus on WST, ja valuuttasymboli on WS$. Alta löydät Samoan Tala kurssit ja valuuttalaskurin.
Samoan Tala tilastot
|Nimi
|Samoan Tala
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Sene
|Pienen yksikön symboli
|Sene
|Suosituin WST muunnos
|WST → USD
|Suosituin WST kaavio
|WST → USD kaavio
Samoan Tala profiili
|Kolikot
|Freq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Setelit
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Keskuspankki
|Central Bank of Samoa
|Käyttäjät
Samoa
Samoa
