WST - Samoan Tala

Samoan Tala on Samoa valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Samoan Tala -valuuttakurssi on WST → USD. Samoa Tala ISO-valuuttatunnus on WST, ja valuuttasymboli on WS$. Alta löydät Samoan Tala kurssit ja valuuttalaskurin.

WSTSamoan tala

Samoan Tala tilastot

NimiSamoan Tala
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Sene
Pienen yksikön symboliSene
Suosituin WST muunnosWST → USD
Suosituin WST kaavioWST → USD kaavio

Samoan Tala profiili

KolikotFreq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
SetelitFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskuspankkiCentral Bank of Samoa
Käyttäjät
Samoa

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32349
USD / CHF0.804458
USD / CAD1.40411
EUR / JPY181.424
AUD / USD0.651748

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%