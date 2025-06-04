Valuta Enciklopédia

Az XE Valuta Enciklopédia árfolyamokat, forex híreket és tényeket kínál minden világvalutáról, mint például az amerikai dollár és az euró. Megismerheti az egyes valutákhoz elérhető szolgáltatásokat is, mint például a pénzátutalások, valutaadatok és egyebek.

A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - EAE-dirham
afn
AFN - afgán afghani
all
ALL - albán lek
amd
AMD - örmény dram
ang
ANG - holland forint
aoa
AOA - angolai kwanza
ars
ARS - argentin peso
awg
AWG - arubai vagy holland forint
azn
AZN - azerbajdzsáni manat
B
bam
BAM - bosznia-hercegovinai konvertibilis márka
bbd
BBD - barbadosi dollár
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - bangladesi taka
bgn
BGN - bolgár leva
bhd
BHD - bahreini dinár
bif
BIF - burundi frank
bmd
BMD - bermudai dollár
bnd
BND - brunei dollár
bob
BOB - bolíviai boliviano
brl
BRL - brazil real
bsd
BSD - bahamai dollár
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - bhutáni ngultrum
bwp
BWP - botswanai pula
byn
BYN - fehérorosz rubel
byr
BYR - fehérorosz rubel
bzd
BZD - belize-i dollár
C
cdf
CDF - kongói frank
chf
CHF - svájci frank
clp
CLP - chilei peso
cny
CNY - kínai jüan renminbi
cop
COP - kolumbiai peso
crc
CRC - Costa Rica-i colon
cuc
CUC - kubai konvertibilis peso
cup
CUP - kubai peso
cve
CVE - Zöld-foki escudo
czk
CZK - cseh korona
D
djf
DJF - dzsibuti frank
dkk
DKK - dán korona
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - dominikai peso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - algériai dinár
E
eek
EEK - észt korona
egp
EGP - egyiptomi font
ern
ERN - eritreai nakfa
etb
ETB - etióp birr
eth
ETH - Ethereum
F
fjd
FJD - fidzsi dollár
fkp
FKP - Falkland-szigeteki font
G
gel
GEL - grúz lari
ggp
GGP - guernsey-i font
ghs
GHS - ghánai cedi
gip
GIP - gibraltári font
gmd
GMD - gambiai dalasi
gnf
GNF - guineai frank
gtq
GTQ - guatemalai quetzal
gyd
GYD - guyanai dollár
H
hkd
HKD - hongkongi dollár
hnl
HNL - hondurasi lempira
hrk
HRK - horvát kuna
htg
HTG - haiti gourde
huf
HUF - magyar forint
I
idr
IDR - indonéz rúpia
ils
ILS - izraeli sékel
imp
IMP - Man-szigeti font
inr
INR - indiai rúpia
iqd
IQD - iraki dinár
irr
IRR - iráni riál
isk
ISK - izlandi korona
J
jep
JEP - jersey-i font
jmd
JMD - jamaicai dollár
jod
JOD - jordániai dinár
K
kes
KES - kenyai shilling
kgs
KGS - kirgizisztáni szom
khr
KHR - kambodzsai riel
kmf
KMF - comore-i frank
kpw
KPW - észak-koreai von
krw
KRW - dél-koreai von
kwd
KWD - kuvaiti dinár
kyd
KYD - kajmán-szigeteki dollár
kzt
KZT - kazahsztáni tenge
L
lak
LAK - laoszi kip
lbp
LBP - libanoni font
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Srí Lanka-i rúpia
lrd
LRD - libériai dollár
lsl
LSL - lesothói loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - litván litas
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - lett lat
lyd
LYD - líbiai dinár
M
mad
MAD - marokkói dirham
mdl
MDL - moldovai lej
mga
MGA - madagaszkári ariary
mkd
MKD - macedón dénár
mmk
MMK - burmai kyat
mnt
MNT - mongol tugrik
mop
MOP - makaói pataca
mru
MRU - mauritániai ouguiya
mur
MUR - mauritiusi rúpia
mvr
MVR - maldív-szigeteki rufiyaa
mwk
MWK - malawi kwacha
mxn
MXN - mexikói peso
myr
MYR - malajziai ringgit
mzn
MZN - mozambiki metical
N
nad
NAD - namíbiai dollár
ngn
NGN - nigériai naira
nio
NIO - nicaraguai cordoba
nok
NOK - norvég korona
npr
NPR - nepáli rúpia
nzd
NZD - új-zélandi dollár
O
omr
OMR - ománi riál
P
pab
PAB - panamai balboa
pen
PEN - perui sol
pgk
PGK - pápua új-guineai kina
php
PHP - fülöp-szigeteki peso
pkr
PKR - pakisztáni rúpia
pln
PLN - lengyel zloty
pyg
PYG - paraguayi guaraní
Q
qar
QAR - katari riál
R
ron
RON - román lej
rsd
RSD - szerb dinár
rub
RUB - orosz rubel
rwf
RWF - ruandai frank
S
sar
SAR - szaúd-arábiai riál
sbd
SBD - salamon-szigeteki dollár
scr
SCR - seychelle-szigeteki rúpia
sdg
SDG - szudáni font
sek
SEK - svéd korona
sgd
SGD - szingapúri dollár
shp
SHP - Szent Ilona-i font
sle
SLE - Sierra Leone-i leone
sll
SLL - Sierra Leone-i leone
sos
SOS - szomáliai shilling
spl
SPL - seborgan luigino
srd
SRD - suriname-i dollár
stn
STN - São Tomé-i dobra
svc
SVC - salvadori colon
syp
SYP - szíriai font
szl
SZL - szváziföldi lilangeni
T
thb
THB - thai baht
tjs
TJS - tádzsikisztáni somoni
tmt
TMT - türkmenisztáni manat
tnd
TND - tunéziai dinár
top
TOP - tongai pa'anga
try
TRY - török líra
ttd
TTD - Trinidad és Tobago-i dollár
tvd
TVD - tuvalui dollár
twd
TWD - tajvani új dollár
tzs
TZS - tanzániai shilling
U
uah
UAH - ukrán hrivnya
ugx
UGX - ugandai shilling
uni
UNI - Uniswap
uyu
UYU - uruguayi peso
uzs
UZS - üzbegisztáni szom
V
vef
VEF - venezuelai bolívar
ves
VES - venezuelai bolívar
vnd
VND - vietnámi dong
vuv
VUV - vanuatui vatu
W
wst
WST - szamoai tala
X
xaf
XAF - közép-afrikai CFA frank BEAC
xag
XAG - uncia ezüst
xau
XAU - uncia arany
xcd
XCD - kelet-karibi dollár
xcg
XCG - karibi gulden
xdr
XDR - IMF különleges lehívási jogok
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - CFA frank
xpd
XPD - uncia palládium
xpf
XPF - CFP frank
xpt
XPT - uncia platina
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - jemeni riál
Z
zar
ZAR - dél-afrikai rand
zmk
ZMK - zambiai kwacha
zmw
ZMW - zambiai kwacha
zwd
ZWD - zimbabwei dollár
zwg
ZWG - zimbabwei dollár
zwl
ZWL - zimbabwei dollár

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15922
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.494
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804472
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651778

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%