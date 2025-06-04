- Kezdőlap
Az XE Valuta Enciklopédia árfolyamokat, forex híreket és tényeket kínál minden világvalutáról, mint például az amerikai dollár és az euró. Megismerheti az egyes valutákhoz elérhető szolgáltatásokat is, mint például a pénzátutalások, valutaadatok és egyebek.
Böngésszen az összes valuta között
A
B
BAM - bosznia-hercegovinai konvertibilis márka
BBD - barbadosi dollár
BCH - Bitcoin Cash
BDT - bangladesi taka
BGN - bolgár leva
BHD - bahreini dinár
BIF - burundi frank
BMD - bermudai dollár
BND - brunei dollár
BOB - bolíviai boliviano
BRL - brazil real
BSD - bahamai dollár
BTC - Bitcoin
BTN - bhutáni ngultrum
BWP - botswanai pula
BYN - fehérorosz rubel
BYR - fehérorosz rubel
BZD - belize-i dollár
C
D
G
H
I
K
L
M
N
P
S
SAR - szaúd-arábiai riál
SBD - salamon-szigeteki dollár
SCR - seychelle-szigeteki rúpia
SDG - szudáni font
SEK - svéd korona
SGD - szingapúri dollár
SHP - Szent Ilona-i font
SLE - Sierra Leone-i leone
SLL - Sierra Leone-i leone
SOS - szomáliai shilling
SPL - seborgan luigino
SRD - suriname-i dollár
STN - São Tomé-i dobra
SVC - salvadori colon
SYP - szíriai font
SZL - szváziföldi lilangeni
T
U
X