BWP - Botswana Pula

A Botswana Pula Botswana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Botswana Pula árfolyam a BWP és USD közötti árfolyam. A Botswana Pula pénznemkódja BWP, a pénznem szimbóluma pedig P. Az alábbiakban Botswana Pula árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

BWPbotswanai pula

Botswana Pula statisztikák

NévBotswana Pula
SzimbólumP
Kisebb egység1/100 = thebe
Kisebb egység szimbólumat
Legjobb BWP átváltásBWP - USD
Legjobb BWP diagramBWP - USD diagram

Botswana Pula profil

ÉrmékFreq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BankjegyekFreq used: P10, P20, P50, P100, P200
Központi bankBank of Botswana
Felhasználók
Botswana

