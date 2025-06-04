BWP - Botswana Pula
A Botswana Pula Botswana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Botswana Pula árfolyam a BWP és USD közötti árfolyam. A Botswana Pula pénznemkódja BWP, a pénznem szimbóluma pedig P. Az alábbiakban Botswana Pula árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Botswana Pula statisztikák
|Név
|Botswana Pula
|Szimbólum
|P
|Kisebb egység
|1/100 = thebe
|Kisebb egység szimbóluma
|t
|Legjobb BWP átváltás
|BWP - USD
|Legjobb BWP diagram
|BWP - USD diagram
Botswana Pula profil
|Érmék
|Freq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Bankjegyek
|Freq used: P10, P20, P50, P100, P200
|Központi bank
|Bank of Botswana
|Felhasználók
Botswana
Botswana
