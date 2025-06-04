International money transfers and global currency conversions
Globális valutaátváltások
Nagy összegű átutalásokat szeretne végezni?
Jobb árfolyamokat kínálunk, mint a versenytársak
Pénzt küldeni online
Nemzetközi pénzátutalások egyszerűen
A Xe-nél a pénzküldés gyors, biztonságos és kényelmes. Néhány kattintással világszerte több mint 190 országba küldhet pénzt. Csatlakozzon azokhoz a több ezer emberhez, akik naponta megbíznak bennünk pénzátutalási igényeik kielégítésében.
Élő árfolyamok
100+ valuta összehasonlítása valós időben & találja meg a megfelelő pillanatot az átutaláshoz.
Hogyan küldhet pénzt online a Xe segítségével
- 1
Regisztráljon ingyenesen
Csak néhány percet vesz igénybe - csak egy e-mail címre van szükséged, és máris kezdheted!
- 2
Kérjen árajánlatot
Válassza ki a célországot, a küldő & címzett pénznemet és a küldési összeget az árajánlat elkészítéséhez.
- 3
Adja hozzá a címzettet
Adja meg a címzett fizetési adatait (olyan adatokra lesz szüksége, mint a név és a cím).
- 4
Személyazonosságának ellenőrzése
Egyes átutalásoknál szükségünk lehet azonosító dokumentumokra, hogy megerősítsük, hogy valóban Önről van szó, és hogy a pénzét biztonságban tudjuk.
- 5
Az árajánlat megerősítése
Erősítse meg és fizesse be az átutalást bankszámlával, hitelkártyával vagy bankkártyával, és kész!
- 6
Kövesse nyomon az átutalást
Nézze meg, hol van a pénze, és mikor érkezik meg a címzetthez. Élő chat, telefonos és e-mailes támogatás.
Xe valutaeszközök
FX insights, fejlett indikátorok, élő hírfolyam & testreszabható műszerfalak
Nemzetközi transzferek
Rate riasztások
Történelmi devizaárfolyamok
IBAN kalkulátor
Valuta e-mail frissítések
Xe pénznemadatok API
Kereskedelmi árfolyamok biztosítása világszerte több mint 3000 vállalat számára
A világ legmegbízhatóbb devizaadat-forrása
Xe üzleti célokra
Tapasztalja meg korszerűsített üzleti platformunkat, amely megkönnyíti a pénz tárolását, kezelését és határokon átnyúló küldését, mindezt egyetlen számláról.
Globális kifizetések
Küldjön gyors, megbízható üzleti fizetéseket világszerte. Egyszeri vagy tömeges fizetések több mint 190 országba, több mint 145 pénznemben.
Több pénznemben vezetett számlák
Tartsa és kezelje több pénznemben vezetett számláit beállítási vagy havi díjak nélkül. Váltson át, amikor az árfolyamok megfelelnek Önnek, és küldje el a kifizetéseket azonnal.
Devizakockázatkezelés
Rögzítse az árfolyamokat, vagy állítson be limiteket, hogy vállalkozása akkor is stabil maradjon, amikor a piacok változnak.
Integrációk és automatizálás
Csatlakoztassa a Xe-t ERP- vagy könyvelési rendszeréhez, vagy integrálódjon közvetlenül API-nkkal a kifizetések, jelentések és frissítések automatizálása érdekében.