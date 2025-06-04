Money transfer fees explained

Alacsony vagy díjmentes díjak minden átutalásnál

Alacsony vagy díjmentes díjakat kínálunk, így többet tarthat meg abból, ami az Öné. Díjaink mindig átláthatóak, így Ön előre ismeri a pontos költségeket - nincsenek meglepetések, csak egyértelműség és nagyobb érték minden egyes átutalásnál.

Kezdjen el spórolni az átutalásokon
No surprises with upfront rates and fees

Nincsenek meglepetések az előzetes árakkal és díjakkal

Előre feltüntetett árfolyam
Az átutalás megerősítésekor megjelenő árfolyam az az árfolyam, amelyet Ön kap.

Az esetleges díjak egyértelműen megjelennek
Minden díjat előre feltüntetünk, mielőtt megerősítené az átutalást.

Küldés megkezdése

Hogyan határozzuk meg az átutalási díjakat

Transfer method

Átviteli módszer

A betéti/hitelkártyák gyors kiszállítást biztosítanak, de magasabb díjakkal járnak. Ha alacsonyabb költségű megoldást keres, a közvetlen beszedési vagy átutalási mód lehet a megfelelő megoldás, még akkor is, ha ez egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe.

Transfer speed

Átviteli sebesség

A gyors átutalások, például a bankkártyás vagy hitelkártyás átutalások a gyorsabb feldolgozásért magasabb díjakkal járnak. A terhelési vagy átutalásoknak általában alacsonyabbak a díjai, de hosszabb ideig tart a teljesítésük.

Transfer amount Simple

Átutalás összege

A nagyobb átutalások gyakran alacsonyabb vagy díjmentes díjakkal járnak, így költséghatékonyabbak. A kisebb átutalások általában fix díjjal járnak, ezért fontos, hogy a költségek tervezésénél figyelembe vegye az átutalás nagyságát.

Destination country Simple

Célország

A díjak a célországtól függően változnak. Egyes országokban a helyi szabályozás, a bankrendszerek vagy a valutaátváltási tényezők miatt magasabbak lehetnek a díjak, ami befolyásolja a teljes átutalási költséget.

Potential third-party fees

Potenciális harmadik féltől származó díjak

Egyes esetekben a fogadó bankok vagy közvetítők további díjakat számíthatnak fel. Fontos, hogy tájékozódjon a címzettnél, hogy a bankja esetlegesen milyen díjakat számít fel az átutalásra. A címzett a címzett bankja által felszámított díjak és a külföldi adók miatt kevesebbet kaphat. Sajnos a Xe nem tudja befolyásolni a kedvezményezett intézmények díjait.

Regisztráljon és küldjön pénzt
Watch for hidden fees

Figyeljen a rejtett díjakra

Egyes szolgáltatók azt állítják, hogy "nincs díj,", de gyakran beépítik azokat az átváltási árfolyamukba, így rosszabb átváltási eredményt adnak. Mindig hasonlítsa össze a díjakat és az átváltási árfolyamokat, hogy a legjobb ajánlatot kapja. Az Xe átlátható, előre megmutatja a díjszabást és a díjakat is, így pontosan tudja, hogy mennyit fizet.

Küldj most

Az átutalási költségek csökkentésének módjai

Choose the right method

Válassza ki az olcsóbb módszert

A díjak csökkentése érdekében gondosan mérlegelje, hogy melyik fizetési mód felel meg leginkább az Ön igényeinek. A sebesség és a költségek kiegyensúlyozása segít minimalizálni a kiadásokat anélkül, hogy késleltetné az átutalást.

Understand fee structures

Válassza a legjobb szolgáltatást

Ismerje meg bankja díjait, és hasonlítsa össze a szolgáltatókat, hogy megtakarítást érjen el az átutalásokon. Ha megérti, hogy mikor és miért kell díjakat fizetnie, akkor okosabb és költséghatékonyabb döntéseket hozhat.

Time your transfer

Időzítse az átutalást

Ha az átutalást akkorra időzíti, amikor a kamatok kedvezőek, jelentősen csökkentheti a költségeket. Az árfolyamok ingadozhatnak, ezért érdemes figyelni a trendeket, és akkor küldeni pénzt, amikor a legjobb az árfolyam.

Küldjön bizalommal

Az Euronet Worldwide család tagjaként ügyfeleink tavaly több mint 115 milliárd dollár értékű nemzetközi pénzátutalás biztonságos feldolgozását bízták ránk. Nagyszerű díjszabással és alacsony díjakkal megkönnyítjük a külföldi pénzküldést.

Kezdje el

Pénzátutalási díjak GYIK