Igen, számos stratégiát alkalmazhat a pénzátutalások díjainak csökkentésére. Először is, bölcsen válassza meg a fizetési módot. Ha például bankkártya helyett banki átutalást használ, az csökkentheti a díjakat. A módszer kiválasztásakor fontos a sebesség és a költségek egyensúlya, mivel a gyorsabb lehetőségek általában többe kerülnek.



Az átutalás időzítése is segíthet. Figyelje az árfolyamokat, és küldjön pénzt, amikor az árfolyamok kedvezőek, hogy csökkentse az általános költségeket. Az Xe olyan eszközöket kínál, mint az árfolyam-riasztások, amelyek értesítik Önt, ha a kívánt árfolyam elérte a kívánt árfolyamot, így Ön az Ön számára megfelelő időben és költséggel tud cselekedni.



Végül pedig ismerje meg bankja díjstruktúráját, és hasonlítsa össze más szolgáltatókkal. Ha tudja, hogyan és mikor kerülnek felszámításra a díjak, akkor megalapozott döntéseket hozhat, és kihasználhatja az alacsonyabb költségű átutalási lehetőségeket.​