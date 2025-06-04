A SWIFT-kódok segítségével a bankok biztonságosan és pontosan kommunikálnak a nemzetközi pénzátutalások során. Amikor külföldre küld pénzt, bankja a címzett SWIFT-kódját használja a fogadó bank és annak székhelyének azonosítására. Minden kód tartalmazza:

A bankkód (4 betű)

Országkód (2 betű)

Helyszínkód (2 betű vagy számjegy)

Egy választható ágkód (3 karakter)

Ez a globális rendszer biztosítja, hogy az Ön fizetése hatékonyan és biztonságosan eljusson a megfelelő célállomásra.