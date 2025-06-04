SWIFT/BIC-kódok
Keresse meg a szükséges SWIFT/BIC-kódot egyszerű SWIFT-kódkereső eszközünkkel. A nemzetközi pénzátutalások pontos kódjainak megkereséséhez keressen ország, bank neve vagy város szerint.
SWIFT-kód keresése
Mi az a SWIFT/BIC-kód?
A SWIFT-kód, más néven BIC, egy nemzetközi banki azonosító, amelyet annak biztosítására használnak, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön, amikor pénzt küld vagy fogad a határokon túlra. A bankok számára pontosan megadja, hogy melyik pénzintézet vesz részt az átutalásban, így segítve a nemzetközi fizetések biztonságos és pontos kézbesítését.
SWIFT/BIC kód formátum
A SWIFT/BIC-kód 8-11 karakter hosszú, és egy adott bankot és fiókot azonosít a világon. A kód minden egyes részének jelentése van:
Bankkód (AAAA): AAAA: 4 betű, amely a bankot jelöli - gyakran a bank nevének rövidített változata.
Országkód (BB): 2 betű, amely megmutatja, hogy a bank melyik országban található.
Helyszínkód (CC): 2 karakter (betűk vagy számok), amely a bank székhelyét vagy régióját jelöli.
Fióktelep kód (123): 3 számjegy, amely egy adott fióktelepet határoz meg. Ha ez a szakasz "XXX", akkor a bank központi irodájára utal.
Példa SWIFT-kódra
Mikor van szüksége SWIFT/BIC-kódra?
Nemzetközi pénzküldés vagy -fogadás esetén szükség lehet SWIFT/BIC-kódra. Segítségével az átutalás a megfelelő bankhoz és fiókhoz irányítható. Egyes országok a célországtól függően további adatokat, például IBAN-t vagy helyi bankkódot is kérhetnek.
Hol találom a SWIFT/BIC kódomat?
SWIFT/BIC-kódját általában az online banki ügyintézés során, a bankszámlakivonaton vagy a bank weboldalán találja meg. Használhatja SWIFT/BIC kódkeresőnket is, hogy megkeresse a bank és a bankfiók helyes kódját.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Már ismeri a SWIFT/BIC kódját? Mozgósítsuk a pénzét.
Akár pénzt küld szeretteinek, akár külföldön vásárolja meg álmai otthonát, a Xe gondoskodik róla. Küldjön pénzt több mint 190 országba több mint 130 pénznemben.
SWIFT/BIC kód gyakran ismételt kérdések
A SWIFT-kód egy egyedi azonosító, amelyet a bankok és pénzintézetek felismerésére használnak világszerte a nemzetközi pénzátutalások során. A SWIFT a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication rövidítése. Ezek a kódok segítenek biztosítani, hogy a fizetéseket a megfelelő bankhoz és országba irányítsák. Egy tipikus SWIFT-kód 8 vagy 11 karakter hosszú, és tartalmazza a bankra, az országra, a helyszínre és néha egy adott fiókra vonatkozó információkat.
A BIC-kód vagy banki azonosító kód megegyezik a SWIFT-kóddal. Nemzetközi átutalásoknál egy adott bank azonosítására szolgál. Míg egyes országok vagy bankok a "BIC" és mások a "SWIFT-kódot használják, addig a" mindkettő ugyanazt a kódformátumot jelenti, és ugyanazt a célt szolgálja: biztosítja, hogy a pénzösszegek a megfelelő pénzintézethez jussanak el.
A SWIFT-kódok segítségével a bankok biztonságosan és pontosan kommunikálnak a nemzetközi pénzátutalások során. Amikor külföldre küld pénzt, bankja a címzett SWIFT-kódját használja a fogadó bank és annak székhelyének azonosítására. Minden kód tartalmazza:
A bankkód (4 betű)
Országkód (2 betű)
Helyszínkód (2 betű vagy számjegy)
Egy választható ágkód (3 karakter)
Ez a globális rendszer biztosítja, hogy az Ön fizetése hatékonyan és biztonságosan eljusson a megfelelő célállomásra.
A SWIFT-kód és a BIC-kód között nincs funkcionális különbség. A kifejezéseket felváltva használják. "A SWIFT" a nemzetközi hálózatra (Society for Worldwide Interbank Interbank Financial Telecommunication) utal, amely a rendszert kifejlesztette és kezeli. "A BIC" a Bank Identifier Code (banki azonosító kód) rövidítése, amely a kód hivatalos megnevezése. Akár SWIFT, akár BIC felirattal jelölik, ugyanazt jelentik.
A SWIFT-kód azonosítja a bankot, míg az IBAN (nemzetközi bankszámlaszám) az adott bankon belüli egyedi számlát. A SWIFT-kódok biztosítják, hogy a pénz a megfelelő intézményhez kerüljön; az IBAN-kódok pedig azt, hogy a pénz a megfelelő számlára érkezzen. Nemzetközi átutalások esetén - különösen Európán belül - gyakran mindkettőre szükség van a tranzakció sikeres lebonyolításához.
A SWIFT-kódot a nemzetközi átutalásokhoz használják, és azonosítja a fizetést fogadó bankot és fiókot a világ bármely pontján. Ezzel szemben a routingszámot az Egyesült Államokon belüli belföldi átutalásoknál használják, és a tranzakcióban részt vevő pénzügyi intézményt azonosítja. A SWIFT-kódok 8-11 alfanumerikus karakterből állnak, míg a routingszámok 9 számjegyű kódok. Egyszerűen fogalmazva, a SWIFT-kódok a globális átutalásokra, a routingszámok pedig az Egyesült Államokon belüli fizetésekre szolgálnak.
A SWIFT-kódot a nemzetközi pénzátutalásokhoz használják, és azonosítja az adott bankot és fiókot, amely világszerte fogadja a pénzt. A bankkódot viszont az Egyesült Királyságon és Írországon belüli belföldi fizetéseknél használják, és segít a fizetéseket a megfelelő bankhoz és fiókhoz irányítani. A SWIFT-kódok 8-11 alfanumerikus karakterek, míg a sorszámok 6 számjegyűek. Röviden, a SWIFT-kódok a globális átutalásokhoz, míg a sorszámok az Egyesült Királyságban és Írországban a helyi tranzakciókhoz használatosak.
Nem mindig. Egyes bankok egyetlen SWIFT-kódot használnak (általában a központ kódjai XXX-re végződnek) az összes fiók számára. Mások egyedi SWIFT-kódokat rendelnek az egyes fiókokhoz, gyakran konkrét utolsó három karakterrel. Ha a címzett egy fiók-specifikus kódot ad meg, akkor azt érdemes használni - ez segíthet felgyorsítani a feldolgozást, vagy biztosíthatja, hogy a fizetés gyorsabban érkezzen meg a megfelelő helyre.
A SWIFT-kódkereső használatához egyszerűen adja meg az országot és a bank nevét. Ha ismeri a várost, hozzáadhatja, hogy szűkítse a találatokat, de ez nem kötelező. Ha megtalálta a megfelelő SWIFT/BIC-kódot, használja azt a nemzetközi átutalás során, hogy a pénz biztosan a megfelelő pénzintézethez kerüljön.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.