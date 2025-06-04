Xe valutaváltó

1$

Erre

0.85

1.00 USD = 0.85820325 EUR

Középárfolyam 02:02 UTC-kor

Az átváltónkhoz a piaci középárfolyamot használjuk.

100+ valuta összehasonlítása valós időben & találja meg a megfelelő pillanatot az átutaláshoz.

Mindent megtalál, amire szüksége van a nemzetközi pénzátutalásokhoz - egyszerű, biztonságos és alacsony díjakkal, amelyek 0 dollártól kezdődnek.
Xe valutaeszközök

Nemzetközi transzferek

Küldjön pénzt 190 országba 130 pénznemben. Élvezze a pénzküldés és -fogadás rugalmas módjait.
Rate riasztások

Állítson be ingyenes árfolyam-riasztásokat bármely devizapárra. Értesítjük Önt a kívánt árfolyamon.
Történelmi devizaárfolyamok

Elemezze az árfolyamok alakulását bármely valuta esetében néhány nap, hét, hónap vagy év alatt. Automatizált valutaadatokat kaphat a Xe Currency Data API-n keresztül.
IBAN kalkulátor

Keresse meg és érvényesítse IBAN-számát (nemzetközi bankszámlaszám), hogy az átutalás biztosan a megfelelő helyre érkezzen.
Valuta e-mail frissítések

Kapjon napi elemzést a piacokról, árfolyamokról és hírekről egyenesen a postaládájába.
Xe pénznemadatok API

Kereskedelmi árfolyamok biztosítása világszerte több mint 3000 vállalat számára

A világ legmegbízhatóbb devizaadat-forrása

Árfolyam API-nk valós idejű, pontos és megbízható adatokat kínál több száz valuta esetében. Az Xe saját árfolyamai közvetlenül pénzügyi adatszolgáltatóktól és neves bankoktól származnak.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe üzleti célokra

Globális üzleti fizetések egyszerűsítve.

Akár határokon átnyúló fizetésekre, akár devizakockázat-kezelési megoldásokra van szüksége, mi gondoskodunk róla. Nemzetközi átutalások ütemezése 130 pénznemben, több mint 190 országban.

