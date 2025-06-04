Xe valutaváltó
Ellenőrizze az élő devizaárfolyamokat
1.00 USD = 0.85820325 EUR
Középárfolyam 02:02 UTC-kor
Élő árfolyamok
100+ valuta összehasonlítása valós időben & találja meg a megfelelő pillanatot az átutaláshoz.
Mindent megtalál, amire szüksége van a nemzetközi pénzátutalásokhoz - egyszerű, biztonságos és alacsony díjakkal, amelyek 0 dollártól kezdődnek.
Xe valutaeszközök
FX insights, fejlett indikátorok, élő hírfolyam & testreszabható műszerfalak
Nemzetközi transzferek
Küldjön pénzt 190 országba 130 pénznemben. Élvezze a pénzküldés és -fogadás rugalmas módjait.Tudjon meg többet
Rate riasztások
Állítson be ingyenes árfolyam-riasztásokat bármely devizapárra. Értesítjük Önt a kívánt árfolyamon.Tudjon meg többet
Történelmi devizaárfolyamok
Elemezze az árfolyamok alakulását bármely valuta esetében néhány nap, hét, hónap vagy év alatt. Automatizált valutaadatokat kaphat a Xe Currency Data API-n keresztül.Tudjon meg többet
IBAN kalkulátor
Keresse meg és érvényesítse IBAN-számát (nemzetközi bankszámlaszám), hogy az átutalás biztosan a megfelelő helyre érkezzen.Tudjon meg többet
Valuta e-mail frissítések
Kapjon napi elemzést a piacokról, árfolyamokról és hírekről egyenesen a postaládájába.Tudjon meg többet
Xe pénznemadatok API
Kereskedelmi árfolyamok biztosítása világszerte több mint 3000 vállalat számára
A világ legmegbízhatóbb devizaadat-forrása
Árfolyam API-nk valós idejű, pontos és megbízható adatokat kínál több száz valuta esetében. Az Xe saját árfolyamai közvetlenül pénzügyi adatszolgáltatóktól és neves bankoktól származnak.Tudjon meg többet
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Megbízható
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Xe üzleti célokra
Globális üzleti fizetések egyszerűsítve.
Akár határokon átnyúló fizetésekre, akár devizakockázat-kezelési megoldásokra van szüksége, mi gondoskodunk róla. Nemzetközi átutalások ütemezése 130 pénznemben, több mint 190 országban.