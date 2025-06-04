Dedicated expert support

Az Ön egyedi igényeihez igazított támogatás
Átutalást szeretne foglalni vagy segítségre van szüksége a számlájával kapcsolatban? Elkötelezett szakértői csapatunk azért van itt, hogy a szükséges támogatást nyújtsa Önnek.
A támogatás típusai
Transzfer támogatás
Segítségre van szüksége a transzfer foglalásához, vagy elakadt a folyamat egy lépésénél? Ügyfélszolgálati csapatunk készséggel áll rendelkezésére, hogy ügyleteinek hatékony lebonyolítását minden alkalommal biztosítsa.
Számlatámogatás
Gondozási csapatunk segít Önnek bármilyen számlaügyben. Megértjük, hogy ezek mennyire frusztrálóak lehetnek, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy zökkenőmentessé és stresszmentessé tegyük az Ön Xe-élményét.
Súgóközpont
A Xe Súgóközpontja gyors válaszokat kínál a leggyakoribb kérdésekre - a bejelentkezési segítségtől kezdve a biztonságig és a frissítésekig -, megkönnyítve ezzel a megoldások megtalálását és a fiók hatékony kezelését.
24/5 szakértői globális transzfer támogatás
Ha nemzetközi pénzátutalásokról van szó, megértjük, hogy néha extra útmutatásra van szüksége. Akár rutinszerű átutalásról, akár nagyobb tranzakcióról van szó, elkötelezett szakértői csapatunk minden lépésnél a segítségére lesz.
Személyre szabott támogatás a nagy összegű pénzátutalásokhoz
Nagy összegek nemzetközi átutalásakor többre van szüksége, mint csak egy jó árfolyamra - magasabb küldési limitekre, személyre szabott támogatásra és biztonságos átutalásokra van szüksége. Ügyfélszolgálati csapatunk azért van itt, hogy biztosítsa a tranzakció zökkenőmentes lebonyolítását, és hogy a legtöbbet hozza ki a pénzéből.
Forduljon csapatunkhoz segítségért...
Pénz küldése
Segítségre van szüksége az első átutaláshoz? Örömmel segítünk abban, hogy pénze biztonságosan, gyorsan és időben megérkezzen.
Fiók létrehozása
A fiók létrehozása egyszerű. Ha segítségre van szüksége, elkötelezett csapatunk segít, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen.
Finanszírozási átcsoportosítások
Nem tudja, hogyan fizessen? Csapatunk végigkíséri Önt a fizetési lehetőségeken, hogy stresszmentes legyen az átutalás.
Transzferkorlátok
Megmondjuk, hogy mennyit küldhet egyetlen átutalással a pénznem és a tartózkodási hely alapján.
Nagyszerű árakat kapni
Büszkék vagyunk a bankoknál magasabb kamatlábainkra. Hadd mutassuk meg, hogyan kaphatja meg a legtöbbet a pénzéért.
A biztonság megismerése
Aggódik a biztonság miatt? Csapatunk itt van, hogy elmagyarázza fejlett védelmünket és biztonsági intézkedéseinket.
Készen áll, hogy megbeszéljük az áthelyezését?
Támogatói csapatunk a kérdések megválaszolásától kezdve az egyes lépéseken való végigvezetésig azért van itt, hogy zökkenőmentessé tegye az Ön tapasztalatait. Kapcsolódjon össze.
Csevegjen csapatunkkal több mint 100 nyelven
Gyors segítségért lépjen kapcsolatba gondozó csapatunkkal élő csevegésen keresztül. Akár jelszavának visszaállításához, személyes adatainak frissítéséhez vagy a fiókbeállítások kezeléséhez van szüksége segítségre, mi megadjuk a szükséges támogatást.
Látogasson el Súgóközpontunkba, hogy a saját tempójában tanulhasson
Súgóközpontunkban mindent megtalál, amire szüksége van Xe-fiókja és pénzátutalásai kezeléséhez. A hibaelhárítástól az átutalások beállításáig hasznos GYIK-eket és útmutatókat talál. A legtöbb válasz csak egy kattintásra van, de ha további segítségre van szüksége, a támogató csapatunk is itt van.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Az átutalás befejezését több tényező is megakadályozhatja:
Elégtelen pénzeszközök: Győződjön meg arról, hogy számlájának egyenlege elegendő az átutalás összegének és a kapcsolódó díjaknak a fedezésére.
Helytelen címzett adatok: Ellenőrizze, hogy a címzett adatai, például a bankszámlaszám és a SWIFT/BIC-kód pontosak-e.
Szabályozási megfelelés: Az átutalások leállhatnak a pénzügyi intézmények vagy kormányok által előírt megfelelőségi ellenőrzések vagy korlátozások miatt.
Technikai kérdések: Esetenként a rendszer hibái megzavarhatják az átviteli folyamatot.
Ha az átutalást nem sikerült befejezni, kérjük, forduljon segítségért az Xe ügyfélszolgálati csapatához.
Nemzetközi pénzátutalás fogadása:
Adja meg banki adatait: Ossza meg bankszámlaszámát, SWIFT/BIC-kódját és minden egyéb szükséges információt a feladóval.
Erősítse meg az átutalás részleteit: Győződjön meg róla, hogy a feladó pontos információkkal rendelkezik a késedelmek elkerülése érdekében.
Várjon a letétre: Amint az átutalás elindult, a pénzösszegek a számlájára kerülnek. Ez általában 1-3 munkanapot vesz igénybe, az érintett valutáktól és országoktól függően.
Ha bejelentkezési problémákat tapasztal:
Ellenőrizze a megbízóleveleket: Győződjön meg róla, hogy a helyes felhasználónevet és jelszót adja meg.
Jelszó visszaállítása: Ha elfelejtette jelszavát, használja a "Forgot Password" opciót a bejelentkezési oldalon a jelszó visszaállításához.
Törölje a böngésző gyorsítótárát: Néha a böngésző gyorsítótárának törlése megoldhatja a bejelentkezési problémákat.
Kapcsolatfelvétel a támogatással: Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon a Xe ügyfélszolgálati csapatához segítségért.
Az átutalás nyomon követése:
Használja az Xe alkalmazást vagy a weboldalt: Jelentkezzen be fiókjába, és navigáljon a "Activity" vagy a "Transfers" szakaszra az átutalás állapotának megtekintéséhez.
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal: Ha további segítségre van szüksége, forduljon az Xe ügyfélszolgálati csapatához.
Az átutalások törlésre kerülhetnek a következők miatt:
A feladó kérése: A feladó kezdeményezhette a törlést.
Megfelelési kérdések: Szabályozási követelmények vagy biztonsági aggályok vezethetnek lemondásokhoz.
Technikai hibák: Rendszerhibák néha törléseket eredményezhetnek.
A törölt átutalással kapcsolatos konkrét részletekért kérjük, forduljon a Xe ügyfélszolgálati csapatához.
Az első átutalás beállítása:
Hozzon létre egy fiókot: Regisztráljon a Xe weboldalán vagy alkalmazásán.
Ellenőrizze személyazonosságát: Töltse ki a szükséges ellenőrzési lépéseket az Xe követelményeinek megfelelően.
Adja meg az átutalás adatait: Adja meg a címzett adatait és a küldendő összeget.
Válassza ki a fizetési módot: Válassza ki a kívánt fizetési módot.
Erősítse meg az átutalást: Tekintse át az összes részletet, és erősítse meg az átutalást.