Az Ön egyedi igényeihez igazított támogatás

Átutalást szeretne foglalni vagy segítségre van szüksége a számlájával kapcsolatban? Elkötelezett szakértői csapatunk azért van itt, hogy a szükséges támogatást nyújtsa Önnek.

Hívjon minket: +1 (800) 772-7779

A támogatás típusai

Transfer Support

Transzfer támogatás

Segítségre van szüksége a transzfer foglalásához, vagy elakadt a folyamat egy lépésénél? Ügyfélszolgálati csapatunk készséggel áll rendelkezésére, hogy ügyleteinek hatékony lebonyolítását minden alkalommal biztosítsa.

Account Support

Számlatámogatás

Gondozási csapatunk segít Önnek bármilyen számlaügyben. Megértjük, hogy ezek mennyire frusztrálóak lehetnek, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy zökkenőmentessé és stresszmentessé tegyük az Ön Xe-élményét.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal
Help Centre

Súgóközpont

A Xe Súgóközpontja gyors válaszokat kínál a leggyakoribb kérdésekre - a bejelentkezési segítségtől kezdve a biztonságig és a frissítésekig -, megkönnyítve ezzel a megoldások megtalálását és a fiók hatékony kezelését.

Látogasson el a Súgóközpontba
Dedicated expert support

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

Ha nemzetközi pénzátutalásokról van szó, megértjük, hogy néha extra útmutatásra van szüksége. Akár rutinszerű átutalásról, akár nagyobb tranzakcióról van szó, elkötelezett szakértői csapatunk minden lépésnél a segítségére lesz.

Get personalized support for large money transfers

Személyre szabott támogatás a nagy összegű pénzátutalásokhoz

Nagy összegek nemzetközi átutalásakor többre van szüksége, mint csak egy jó árfolyamra - magasabb küldési limitekre, személyre szabott támogatásra és biztonságos átutalásokra van szüksége. Ügyfélszolgálati csapatunk azért van itt, hogy biztosítsa a tranzakció zökkenőmentes lebonyolítását, és hogy a legtöbbet hozza ki a pénzéből.

Forduljon csapatunkhoz segítségért...

Sending money

Pénz küldése

Segítségre van szüksége az első átutaláshoz? Örömmel segítünk abban, hogy pénze biztonságosan, gyorsan és időben megérkezzen.

Creating an account

Fiók létrehozása

A fiók létrehozása egyszerű. Ha segítségre van szüksége, elkötelezett csapatunk segít, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen.

Funding transfers

Finanszírozási átcsoportosítások

Nem tudja, hogyan fizessen? Csapatunk végigkíséri Önt a fizetési lehetőségeken, hogy stresszmentes legyen az átutalás.

Sending limits

Transzferkorlátok

Megmondjuk, hogy mennyit küldhet egyetlen átutalással a pénznem és a tartózkodási hely alapján.

Competitive rates

Nagyszerű árakat kapni

Büszkék vagyunk a bankoknál magasabb kamatlábainkra. Hadd mutassuk meg, hogyan kaphatja meg a legtöbbet a pénzéért.

Secure transfers

A biztonság megismerése

Aggódik a biztonság miatt? Csapatunk itt van, hogy elmagyarázza fejlett védelmünket és biztonsági intézkedéseinket.

Készen áll, hogy megbeszéljük az áthelyezését?

Támogatói csapatunk a kérdések megválaszolásától kezdve az egyes lépéseken való végigvezetésig azért van itt, hogy zökkenőmentessé tegye az Ön tapasztalatait. Kapcsolódjon össze.

Chat with our team in over 100 languages

Csevegjen csapatunkkal több mint 100 nyelven

Gyors segítségért lépjen kapcsolatba gondozó csapatunkkal élő csevegésen keresztül. Akár jelszavának visszaállításához, személyes adatainak frissítéséhez vagy a fiókbeállítások kezeléséhez van szüksége segítségre, mi megadjuk a szükséges támogatást.

Kapcsolatfelvétel Súgóközpont
Want to find the answers yourself?

Látogasson el Súgóközpontunkba, hogy a saját tempójában tanulhasson

Súgóközpontunkban mindent megtalál, amire szüksége van Xe-fiókja és pénzátutalásai kezeléséhez. A hibaelhárítástól az átutalások beállításáig hasznos GYIK-eket és útmutatókat talál. A legtöbb válasz csak egy kattintásra van, de ha további segítségre van szüksége, a támogató csapatunk is itt van.

Látogasson el a Súgóközpontba

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)