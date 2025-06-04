$
Nagy összegek átutalása

Elkötelezettségünk túlmutat a banki kamatlábakon. Használja ki szakértői támogatásunkat, alacsony díjainkat, rugalmas átviteli módszereinket és villámgyors átviteli sebességünket.

Hasonlítson össze minket a bankjával, és tapasztalja meg a Xe különbséget!

Folyamatosan banki árfolyamokat verő átváltási árfolyamokat kínálunk, így több pénz maradhat a zsebében. Az előzetes árképzéssel és a meglepetésszerű díjak nélkül a hagyományos bankokat is felülmúljuk.

Miért válassza a Xe

Gyors átutalások

A külföldi pénzküldés gyors és egyszerű a Xe segítségével. Az átutalások 90% perceken belül megérkezik, így pénze időben célba ér.

Alacsony vagy semmilyen díj

Alacsony díjakat kaphat, ha nemzetközi pénzküldésre készül. Díjaink átláthatóak, így Ön pontosan tudni fogja, hogy mennyit fizet előre.

Biztonságos tranzakciók

Az Ön biztonsága az elsődleges feladatunk. A legmagasabb szintű adatvédelemmel és vállalati szintű biztonsággal védjük Önt és pénzét.

Valós idejű nyomon követés

Kövesse nyomon az átutalás előrehaladását a kezdetektől a befejezésig.  Értesítéseket kaphat minden egyes lépésről, amelyet pénzeszközei tesznek.

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

Készen áll a nagy összegű pénzátutalás beállítására, de útmutatásra van szüksége a folyamathoz, vagy egyéb kérdései vannak? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, és biztosítsuk, hogy az átutalás zökkenőmentesen menjen.

Küldjön pénzt útközben az alkalmazásunkkal

Tapasztalja meg a digitális pénzátutalások kényelmét. Néhány kattintással világszerte több mint 190 országba utalhat pénzt. Csatlakozzon azokhoz a több ezer emberhez, akik naponta megbíznak bennünk pénzátutalási igényeik kielégítésében.

Bármi legyen is az oka, mi gondoskodunk róla, hogy Önt is megvédjük

Transfer funds with Xe to purchase property.

Ingatlanvásárlás külföldön

A külföldi lakásvásárlás izgalmas, de összetett utazás. Kulcsfontosságú, hogy az átutalások biztonságosak, költséghatékonyak és gondosan kezeltek legyenek. Engedje meg, hogy segítsünk Önnek a legtöbbet kihozni a pénzéből.

Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Tengerentúli áttelepülés

A holmiját összepakolta, és készen áll külföldre költözni, de most nem tudja, hogyan mozgathatná a pénzét. Ez ijesztő lehet, de a mi segítségünkkel nem kell, hogy az legyen.

Transfer funds with Xe to invest.

Befektetés külföldön

Nemzetközi befektetésekkel szeretné bővíteni portfólióját? Banki kamatlábaink biztosítják, hogy a legtöbbet hozza ki a pénzéből, így több marad befektetésre és a vagyon gyarapítására.

Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Lakásgazdálkodás

Akár bérleti díjat utal át, akár nemzetközi jelzáloghitellel kapcsolatos kifizetéseket teljesít, mi gondoskodunk arról, hogy pénzeszközei mindig biztonságosan és azonnal megérkezzenek.

Transfer funds with Xe to support your family.

A család támogatása

Ahhoz, hogy jobb életet teremtsen magának és családjának, szívre és elkötelezettségre van szükség. A Xe segítségével bízhat abban, hogy szerettei gyorsan és megbízhatóan megkapják a szükséges pénzt.

Transfer inheritance funds with Xe.

Öröklési átutalások

Egy örökség tengerentúlra történő áthelyezése összetett és megterhelő lehet. Megértjük, hogy gondosságra és precizitásra van szükség, és az út minden lépésénél támogatjuk Önt.

Nagy összegű pénzátutalás külföldre az Xe segítségével

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Xe üzleti célokra

Globális üzleti megoldásokat keres?

Akár határokon átnyúló fizetésekre, akár devizakockázat-kezelési megoldásokra van szüksége, mi gondoskodunk róla. Nemzetközi átutalások ütemezése és a devizakockázat kezelése több mint 190 ország 130 pénznemében.

Nagy összegű pénzátutalás GYIK