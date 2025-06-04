Nagy összegek átutalása
Elkötelezettségünk túlmutat a banki kamatlábakon. Használja ki szakértői támogatásunkat, alacsony díjainkat, rugalmas átviteli módszereinket és villámgyors átviteli sebességünket.
Hasonlítson össze minket a bankjával, és tapasztalja meg a Xe különbséget!
Folyamatosan banki árfolyamokat verő átváltási árfolyamokat kínálunk, így több pénz maradhat a zsebében. Az előzetes árképzéssel és a meglepetésszerű díjak nélkül a hagyományos bankokat is felülmúljuk.
Miért válassza a Xe
Gyors átutalások
A külföldi pénzküldés gyors és egyszerű a Xe segítségével. Az átutalások 90% perceken belül megérkezik, így pénze időben célba ér.
Alacsony vagy semmilyen díj
Alacsony díjakat kaphat, ha nemzetközi pénzküldésre készül. Díjaink átláthatóak, így Ön pontosan tudni fogja, hogy mennyit fizet előre.
Biztonságos tranzakciók
Az Ön biztonsága az elsődleges feladatunk. A legmagasabb szintű adatvédelemmel és vállalati szintű biztonsággal védjük Önt és pénzét.
Valós idejű nyomon követés
Kövesse nyomon az átutalás előrehaladását a kezdetektől a befejezésig. Értesítéseket kaphat minden egyes lépésről, amelyet pénzeszközei tesznek.
24/5 szakértői globális transzfer támogatás
Készen áll a nagy összegű pénzátutalás beállítására, de útmutatásra van szüksége a folyamathoz, vagy egyéb kérdései vannak? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, és biztosítsuk, hogy az átutalás zökkenőmentesen menjen.
Bármi legyen is az oka, mi gondoskodunk róla, hogy Önt is megvédjük
Ingatlanvásárlás külföldön
A külföldi lakásvásárlás izgalmas, de összetett utazás. Kulcsfontosságú, hogy az átutalások biztonságosak, költséghatékonyak és gondosan kezeltek legyenek. Engedje meg, hogy segítsünk Önnek a legtöbbet kihozni a pénzéből.
Tengerentúli áttelepülés
A holmiját összepakolta, és készen áll külföldre költözni, de most nem tudja, hogyan mozgathatná a pénzét. Ez ijesztő lehet, de a mi segítségünkkel nem kell, hogy az legyen.
Befektetés külföldön
Nemzetközi befektetésekkel szeretné bővíteni portfólióját? Banki kamatlábaink biztosítják, hogy a legtöbbet hozza ki a pénzéből, így több marad befektetésre és a vagyon gyarapítására.
Lakásgazdálkodás
Akár bérleti díjat utal át, akár nemzetközi jelzáloghitellel kapcsolatos kifizetéseket teljesít, mi gondoskodunk arról, hogy pénzeszközei mindig biztonságosan és azonnal megérkezzenek.
A család támogatása
Ahhoz, hogy jobb életet teremtsen magának és családjának, szívre és elkötelezettségre van szükség. A Xe segítségével bízhat abban, hogy szerettei gyorsan és megbízhatóan megkapják a szükséges pénzt.
Öröklési átutalások
Egy örökség tengerentúlra történő áthelyezése összetett és megterhelő lehet. Megértjük, hogy gondosságra és precizitásra van szükség, és az út minden lépésénél támogatjuk Önt.
Nagy összegű pénzátutalás külföldre az Xe segítségével
Fiók létrehozása
Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.
Azonnali árajánlat
Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.
Pénzt küldeni
Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.
Kövesse nyomon az átutalást
Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Xe üzleti célokra
Globális üzleti megoldásokat keres?
Akár határokon átnyúló fizetésekre, akár devizakockázat-kezelési megoldásokra van szüksége, mi gondoskodunk róla. Nemzetközi átutalások ütemezése és a devizakockázat kezelése több mint 190 ország 130 pénznemében.
Nagy összegű pénzátutalás GYIK
Nagy összegű pénzküldés az Xe segítségével nagyon egyszerű. Csak kövesse az alábbi 6 lépést.
1. lépés: Regisztráljon ingyenesen
Jelentkezzen be Xe-fiókjába, vagy regisztráljon ingyenesen. Mindössze néhány percet vesz igénybe, mindössze egy e-mail címre van szüksége.
2. lépés: Kérjen árajánlatot
. Adja meg nekünk az átutalni kívánt pénznemet, a küldendő összeg nagyságát és a célállomást.
3. lépés: Adja hozzá a címzettet
Adja meg a címzett fizetési adatait (olyan adatokra lesz szüksége, mint a név és a cím).
4. lépés: Ellenőrizze személyazonosságát
Egyes átutalásoknál szükségünk lehet azonosító dokumentumokra, hogy megerősítsük, hogy valóban Ön az, és biztonságban tudhassuk pénzét.
5. lépés: Erősítse meg az árajánlatot
Erősítse meg és fizesse meg az átutalást bankszámlával, hitelkártyával vagy bankkártyával, és már kész is!
6. lépés: Kövesd nyomon az átutalásodat
Nézd meg, hol van a pénzed, és mikor érkezik meg a címzetthez. Élő chat, telefonos és e-mailes támogatás.
A Xe-nél többféle módon is küldhet pénzt.
Közvetlen terhelés ACH (nagy összegű átutalásokhoz ajánlott):
Az ACH (Automated Clearing House - automatikus elszámolóházi) fizetések közvetlenül az Ön bankszámlájáról veszik le a pénzt.
Banki átutalás (nagy összegű átutalásokhoz ajánlott):
Az átutalások során a pénzt az Ön bankjából a mi bankunkba utalják át. Általában 24 órán belül megkapjuk a pénzt.
Betéti vagy hitelkártya:
Kártyás fizetés általában kevesebb mint 24 órát vesz igénybe. A kártyás fizetésekért azonban egy kis felárat kell fizetni.
A pénzátutalás kezdeményezése tipikus időtartamokat mutat. A becsült szállítási idő változhat a pénznem, a célállomás és a fizetési mód függvényében. Az átutalásokat a Xe alkalmazás vagy a weboldal Tevékenység képernyője segítségével követheti nyomon, és segítségért élőben beszélgethet virtuális asszisztensünkkel, Lexivel.
A leggyorsabb fizetési lehetőségek:
Az átutalások akkor kezdődnek, amikor megkaptuk a fizetését.
A kártyás fizetések a leggyorsabbak, szinte azonnal feldolgozzák őket. Sürgős átutalásokhoz válassza a kártyás fizetést.
A banki átutalások, a beszedések és az ACH egy kicsit lassabbak, akár 2 munkanapot is igénybe vehet, mire elérnek minket.
Szállítási határidők:
A fizetés beérkezése után elküldjük a pénzt. Az átutalások címzetthez való eljutására a pénznemtől és a célállomástól függően 1-3 munkanapot kell várni. Aggodalmak esetén beszélgessen Lexivel, hogy nyomon követhesse az átutalásokat.
Ahhoz, hogy a Xe segítségével átutalást kezdeményezhessen, szüksége lesz a banki adataira, a címzett banki adataira, az átutalandó összegre és a pénznemre, amelyre át szeretné váltani.
Amint megerősítette az adatokat, és a fizetés beérkezett, az átutalás elindul.
Az Ön biztonsága érdekében korlátozzuk, hogy mekkora összeget küldhet egyetlen online átutalással.
Online átutalási limit régiónként:
UK & Európa (GBEU): £350,000 GBP vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Egyesült Államok (US): $535,000 USD vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Kanada (CA): $560,000 CAD vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Ausztrália & Új-Zéland (AUNZ): vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Az Ön által választott fizetési mód is meghatározhatja, hogy mekkora összeget küldhet velünk. További információkért olvassa el a GYIK-et , és tekintse meg az elérhető fizetési módok listáját.
Kanadában és az USA-ban banki vagy átutalással fizető ügyfelek:
A kanadai ügyfeleknek legalább 3000 CAD dollárt kell küldeniük a banki vagy átutalással történő fizetéshez
Az USA-ban élő ügyfeleknek legalább 3000 USD-t kell küldeniük a banki vagy átutalással történő fizetéshez .
Az Xe-nél a legkorszerűbb biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk az Ön pénzeszközeinek és személyes adatainak védelme érdekében. Ez a következőket tartalmazza:
Titkosítás:
A platformunkon keresztül továbbított összes adatot SSL (Secure Socket Layer) technológiával titkosítjuk.
Szabályozási megfelelés:
Több joghatóság pénzügyi hatóságai szabályoznak minket, biztosítva a szigorú biztonsági előírások betartását.
Kétfaktoros hitelesítés:
Kétfaktoros hitelesítést (2FA) kínálunk, hogy a fiókja biztonságának egy újabb szintjét adjuk hozzá.
Csalásmegelőzés:
A csalásokfelderítése és megelőzése érdekében fejlett felügyeleti rendszerek működnek.
Biztonságos fizetési módok:
Csak biztonságos és megbízható fizetési módokat használunk, hogy az átutalási folyamat során garantáljuk az Ön pénzének biztonságát.
Ha évente több mint 50.000 USD-t (vagy ennek megfelelő helyi valutát) küld, akkor jogosult erre a szolgáltatásra.
Íme néhány dolog, amiben a csapat segíthet Önnek:
- Támogatás a nagy összegű átutalások beállításához
- Forward megbízás beállítása, hogy akár 24 hónapra rögzítse az aktuális átutalási árfolyamot
- Piaci megbízások létrehozása, hogy Ön pénzt küldhessen, amikor egy célárfolyamot elér
- Rendszeres fizetés létrehozása rendszeres, automatizált átutalásokhoz fix árfolyamon, akárcsak a szokásos beszedési megbízásoknál
Ha szeretne beszélni csapatunk egyik tagjával, hívjon minket az alábbi elérhetőségeken:
United Kingdom (GB):
Európa (EU): +441753441800 (8am-6pm GMT):+ Új-Zéland (NZ ): +
Ausztrália (AU): +
Egyesült Államok (US): +
Kanada (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)