Vigyük befektetési portfóliónkat globálisan

Bővítse portfólióját a tengerentúlon több mint 190 országba és 130 pénznembe irányuló átutalásokkal.

Hasonlítsa össze a kamatlábakat és alakítsa a megtakarításokat befektetésekké

Akár külföldi részvényekbe, ingatlanokba vagy egy érdekes startup vállalkozásba fektet, versenyképes kamatlábaink és alacsony díjaink biztosítják, hogy pénzének nagyobb része a befektetéseibe kerüljön.

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

Kérdései vannak a nagy összegek átutalásával kapcsolatban, hogy növelje befektetési portfólióját? Csapatunk segít Önnek eligazodni az átutalási folyamatban. Lépjen kapcsolatba transzfer szakértőinkkel még ma telefonon, élő csevegésen vagy e-mailben.

Tapasztalja meg az Xe előnyét

Bank-verő kamatlábak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, és meglátja a különbséget.

Alacsony vagy semmilyen díj

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat, így pontosan tudja, hogy mit fizet.

Villámgyors átvitel

Gyors és egyszerűvé tesszük a külföldi pénzküldést. Az átutalások 90% perceken belül megérkeznek, így biztosítva, hogy pénze akkor érjen célba, amikor szüksége van rá.

30+ év kiválóság

Hírnevünk a bizalomra épül. Több mint 280 millió ember támaszkodik biztonságos szolgáltatásainkra, amelyekkel naponta több ezer globális tranzakciót bonyolítunk le.

Valós idejű nyomon követés

Valós idejű átutalás-követésünkkel mindig képben van. Bármikor, közvetlenül a fiókjából hozzáférhet a valós idejű frissítésekhez.

Ismétlődő kifizetések

Szeretné beállítani az ismétlődő kifizetéseket olyan dolgokra, mint az adók, számlák, befektetések vagy jelzáloghitelek? A Xe megkönnyíti az ismétlődő fizetések beállítását.

Hasonlítson össze minket a bankjával

Az Xe folyamatosan banki árfolyamokat verő átváltási árfolyamokat kínál, így több pénz maradhat a zsebében. Az előzetes árképzéssel és a meglepetésszerű díjak nélkül a hagyományos bankokat is felülmúljuk.

Nagyobb átutalás magasabb küldési határértékekkel

A hagyományos bankoknál magasabb átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.

Használja devizatáblázatainkat az átutalás időzítéséhez

Az Xe interaktív devizadiagramjai hatékony eszközt jelentenek a történelmi trendek elemzéséhez, és segítik Önt abban, hogy megalapozottabb befektetési döntéseket hozzon. A legkisebb árfolyamkülönbség is drasztikus hatással lehet az értékre.

Befektetést keres...

Ingatlanok külföldön?

Növelje ingatlanbefektetéseit nemzetközileg a Xe. Versenyképes átváltási árfolyamaink és gyors, biztonságos átutalásaink segítenek Önnek kihasználni az ingatlanpiaci lehetőségeket világszerte.

Részvények a tengerentúlon?

Diverzifikálja részvényportfólióját határokon átnyúlóan a Xe. Valós idejű valutaadataink és zökkenőmentes átutalási folyamatunk segít megragadni a külföldi piacokon rejlő lehetőségeket.

Terjeszkedik a hatókör?

Bővítse vállalata hatókörét a Xe. Kifejezetten vállalati szolgáltatásaink és tömeges átutalási lehetőségeink leegyszerűsítik a globális pénzügyi mozgások kezelését, így Ön a vállalkozásának növekedésére összpontosíthat.

Pénzátutalás a tengerentúli befektetésekhez az Xe segítségével

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Fedezze fel, mit tehet még az Xe az Ön számára

Kíváncsi a szakértelmünk hatókörére? Ügyfeleink a mindennapi átutalásoktól a jelentős tranzakciókig mindenben számítanak ránk. Fedezze fel legnépszerűbb transzfer lehetőségeinket.

