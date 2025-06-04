Vigyük befektetési portfóliónkat globálisan
Bővítse portfólióját a tengerentúlon több mint 190 országba és 130 pénznembe irányuló átutalásokkal.
Hasonlítsa össze a kamatlábakat és alakítsa a megtakarításokat befektetésekké
Akár külföldi részvényekbe, ingatlanokba vagy egy érdekes startup vállalkozásba fektet, versenyképes kamatlábaink és alacsony díjaink biztosítják, hogy pénzének nagyobb része a befektetéseibe kerüljön.
24/5 szakértői globális transzfer támogatás
Kérdései vannak a nagy összegek átutalásával kapcsolatban, hogy növelje befektetési portfólióját? Csapatunk segít Önnek eligazodni az átutalási folyamatban. Lépjen kapcsolatba transzfer szakértőinkkel még ma telefonon, élő csevegésen vagy e-mailben.
Tapasztalja meg az Xe előnyét
Bank-verő kamatlábak
Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, és meglátja a különbséget.
Alacsony vagy semmilyen díj
Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat, így pontosan tudja, hogy mit fizet.
Villámgyors átvitel
Gyors és egyszerűvé tesszük a külföldi pénzküldést. Az átutalások 90% perceken belül megérkeznek, így biztosítva, hogy pénze akkor érjen célba, amikor szüksége van rá.
30+ év kiválóság
Hírnevünk a bizalomra épül. Több mint 280 millió ember támaszkodik biztonságos szolgáltatásainkra, amelyekkel naponta több ezer globális tranzakciót bonyolítunk le.
Valós idejű nyomon követés
Valós idejű átutalás-követésünkkel mindig képben van. Bármikor, közvetlenül a fiókjából hozzáférhet a valós idejű frissítésekhez.
Ismétlődő kifizetések
Szeretné beállítani az ismétlődő kifizetéseket olyan dolgokra, mint az adók, számlák, befektetések vagy jelzáloghitelek? A Xe megkönnyíti az ismétlődő fizetések beállítását.
Hasonlítson össze minket a bankjával
Az Xe folyamatosan banki árfolyamokat verő átváltási árfolyamokat kínál, így több pénz maradhat a zsebében. Az előzetes árképzéssel és a meglepetésszerű díjak nélkül a hagyományos bankokat is felülmúljuk.
Nagyobb átutalás magasabb küldési határértékekkel
A hagyományos bankoknál magasabb átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.
Használja devizatáblázatainkat az átutalás időzítéséhez
Az Xe interaktív devizadiagramjai hatékony eszközt jelentenek a történelmi trendek elemzéséhez, és segítik Önt abban, hogy megalapozottabb befektetési döntéseket hozzon. A legkisebb árfolyamkülönbség is drasztikus hatással lehet az értékre.
Befektetést keres...
Ingatlanok külföldön?
Növelje ingatlanbefektetéseit nemzetközileg a Xe. Versenyképes átváltási árfolyamaink és gyors, biztonságos átutalásaink segítenek Önnek kihasználni az ingatlanpiaci lehetőségeket világszerte.
Részvények a tengerentúlon?
Diverzifikálja részvényportfólióját határokon átnyúlóan a Xe. Valós idejű valutaadataink és zökkenőmentes átutalási folyamatunk segít megragadni a külföldi piacokon rejlő lehetőségeket.
Terjeszkedik a hatókör?
Bővítse vállalata hatókörét a Xe. Kifejezetten vállalati szolgáltatásaink és tömeges átutalási lehetőségeink leegyszerűsítik a globális pénzügyi mozgások kezelését, így Ön a vállalkozásának növekedésére összpontosíthat.
Pénzátutalás a tengerentúli befektetésekhez az Xe segítségével
Fiók létrehozása
Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.
Azonnali árajánlat
Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.
Pénzt küldeni
Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.
Kövesse nyomon az átutalást
Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Fedezze fel, mit tehet még az Xe az Ön számára
Kíváncsi a szakértelmünk hatókörére? Ügyfeleink a mindennapi átutalásoktól a jelentős tranzakciókig mindenben számítanak ránk. Fedezze fel legnépszerűbb transzfer lehetőségeinket.
Nagy összegű pénzátutalás GYIK
Nagy összegű pénzküldés az Xe segítségével nagyon egyszerű. Csak kövesse az alábbi 6 lépést.
1. lépés: Regisztráljon ingyenesen
Jelentkezzen be Xe-fiókjába, vagy regisztráljon ingyenesen. Mindössze néhány percet vesz igénybe, mindössze egy e-mail címre van szüksége.
2. lépés: Kérjen árajánlatot
. Adja meg nekünk az átutalni kívánt pénznemet, a küldendő összeg nagyságát és a célállomást.
3. lépés: Adja hozzá a címzettet
Adja meg a címzett fizetési adatait (olyan adatokra lesz szüksége, mint a név és a cím).
4. lépés: Ellenőrizze személyazonosságát
Egyes átutalásoknál szükségünk lehet azonosító dokumentumokra, hogy megerősítsük, hogy valóban Ön az, és biztonságban tudhassuk pénzét.
5. lépés: Erősítse meg az árajánlatot
Erősítse meg és fizesse meg az átutalást bankszámlával, hitelkártyával vagy bankkártyával, és már kész is!
6. lépés: Kövesd nyomon az átutalásodat
Nézd meg, hol van a pénzed, és mikor érkezik meg a címzetthez. Élő chat, telefonos és e-mailes támogatás.
A Xe-nél többféle módon is küldhet pénzt.
Közvetlen terhelés ACH (nagy összegű átutalásokhoz ajánlott):
Az ACH (Automated Clearing House - automatikus elszámolóházi) fizetések közvetlenül az Ön bankszámlájáról veszik le a pénzt.
Banki átutalás (nagy összegű átutalásokhoz ajánlott):
Az átutalások során a pénzt az Ön bankjából a mi bankunkba utalják át. Általában 24 órán belül megkapjuk a pénzt.
Betéti vagy hitelkártya:
Kártyás fizetés általában kevesebb mint 24 órát vesz igénybe. A kártyás fizetésekért azonban egy kis felárat kell fizetni.
A pénzátutalás kezdeményezése tipikus időtartamokat mutat. A becsült szállítási idő változhat a pénznem, a célállomás és a fizetési mód függvényében. Az átutalásokat a Xe alkalmazás vagy a weboldal Tevékenység képernyője segítségével követheti nyomon, és segítségért élőben beszélgethet virtuális asszisztensünkkel, Lexivel.
A leggyorsabb fizetési lehetőségek:
Az átutalások akkor kezdődnek, amikor megkaptuk a fizetését.
A kártyás fizetések a leggyorsabbak, szinte azonnal feldolgozzák őket. Sürgős átutalásokhoz válassza a kártyás fizetést.
A banki átutalások, a beszedések és az ACH egy kicsit lassabbak, akár 2 munkanapot is igénybe vehet, mire elérnek minket.
Szállítási határidők:
A fizetés beérkezése után elküldjük a pénzt. Az átutalások címzetthez való eljutására a pénznemtől és a célállomástól függően 1-3 munkanapot kell várni. Aggodalmak esetén beszélgessen Lexivel, hogy nyomon követhesse az átutalásokat.
Ahhoz, hogy a Xe segítségével átutalást kezdeményezhessen, szüksége lesz a banki adataira, a címzett banki adataira, az átutalandó összegre és a pénznemre, amelyre át szeretné váltani.
Amint megerősítette az adatokat, és a fizetés beérkezett, az átutalás elindul.
Az Ön biztonsága érdekében korlátozzuk, hogy mekkora összeget küldhet egyetlen online átutalással.
Online átutalási limit régiónként:
UK & Európa (GBEU): £350,000 GBP vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Egyesült Államok (US): $535,000 USD vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Kanada (CA): $560,000 CAD vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Ausztrália & Új-Zéland (AUNZ): vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Az Ön által választott fizetési mód is meghatározhatja, hogy mekkora összeget küldhet velünk. További információkért olvassa el a GYIK-et , és tekintse meg az elérhető fizetési módok listáját.
Kanadában és az USA-ban banki vagy átutalással fizető ügyfelek:
A kanadai ügyfeleknek legalább 3000 CAD dollárt kell küldeniük a banki vagy átutalással történő fizetéshez
Az USA-ban élő ügyfeleknek legalább 3000 USD-t kell küldeniük a banki vagy átutalással történő fizetéshez .
Az Xe-nél a legkorszerűbb biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk az Ön pénzeszközeinek és személyes adatainak védelme érdekében. Ez a következőket tartalmazza:
Titkosítás:
A platformunkon keresztül továbbított összes adatot SSL (Secure Socket Layer) technológiával titkosítjuk.
Szabályozási megfelelés:
Több joghatóság pénzügyi hatóságai szabályoznak minket, biztosítva a szigorú biztonsági előírások betartását.
Kétfaktoros hitelesítés:
Kétfaktoros hitelesítést (2FA) kínálunk, hogy a fiókja biztonságának egy újabb szintjét adjuk hozzá.
Csalásmegelőzés:
A csalásokfelderítése és megelőzése érdekében fejlett felügyeleti rendszerek működnek.
Biztonságos fizetési módok:
Csak biztonságos és megbízható fizetési módokat használunk, hogy az átutalási folyamat során garantáljuk az Ön pénzének biztonságát.
Ha évente több mint 50.000 USD-t (vagy ennek megfelelő helyi valutát) küld, akkor jogosult erre a szolgáltatásra.
Íme néhány dolog, amiben a csapat segíthet Önnek:
- Támogatás a nagy összegű átutalások beállításához
- Forward megbízás beállítása, hogy akár 24 hónapra rögzítse az aktuális átutalási árfolyamot
- Piaci megbízások létrehozása, hogy Ön pénzt küldhessen, amikor egy célárfolyamot elér
- Rendszeres fizetés létrehozása rendszeres, automatizált átutalásokhoz fix árfolyamon, akárcsak a szokásos beszedési megbízásoknál
Ha szeretne beszélni csapatunk egyik tagjával, hívjon minket az alábbi elérhetőségeken:
United Kingdom (GB):
Európa (EU): +441753441800 (8am-6pm GMT):+ Új-Zéland (NZ ): +
Ausztrália (AU): +
Egyesült Államok (US): +
Kanada (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)