Pénzt küldeni a családnak

A család a minden, és mi ezt megértjük. Küldjön pénzt szeretteinek külföldre gyors, biztonságos és megbízható átutalásokkal - mert az ő boldogságuk és az Ön nyugalma a legfontosabb.

Nézze meg, milyen egyszerű
Save more, transfer more

Hasonlítsa össze az árakat és fedezze fel a megtakarításokat

Egyszerűen, biztonságosan és gyorsan küldhet pénzt a családjának a tengerentúlra. A bankoknál magasabb kamatlábak és alacsony díjak miatt pedig nyugodt lehet, hogy szerettei minden egyes átutalásból a legtöbbet kapják.

Hasonlítsa össze az árakat Kezdjen el spórolni az átutalásokon
We’re here to help

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

Úgy gondoljuk, hogy a családja támogatására szolgáló pénzátutalásnak egyszerűnek és biztonságosnak kell lennie. Ha kérdése van az átutalással kapcsolatban, vagy segítségre van szüksége az induláshoz, szakértőink bármikor állnak rendelkezésére.

Hívjon minket: +1 (800) 772-7779

Tapasztalja meg az Xe előnyét

Maximize your money with Xe

Bank-verő kamatlábak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, és meglátja a különbséget.

What you see is what you get

Alacsony vagy semmilyen díj

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat, így pontosan tudja, hogy mit fizet.

90% of transfers arrive in minutes.

Villámgyors átvitel

Gyors és egyszerűvé tesszük a külföldi pénzküldést. Az átutalások 90% perceken belül megérkeznek, így biztosítva, hogy pénze akkor érjen célba, amikor szüksége van rá.

Trusted & Secure

30+ év kiválóság

Hírnevünk a bizalomra épül. Több mint 280 millió ember támaszkodik biztonságos szolgáltatásainkra, amelyekkel naponta több ezer globális tranzakciót bonyolítunk le.

Track every step of the way

Valós idejű nyomon követés

Valós idejű átutalás-követésünkkel mindig képben van. Bármikor, közvetlenül a fiókjából hozzáférhet a valós idejű frissítésekhez.

Set it and forget it

Ismétlődő kifizetések

Szeretné beállítani az ismétlődő kifizetéseket olyan dolgokra, mint az adók, számlák, befektetések vagy jelzáloghitelek? A Xe megkönnyíti az ismétlődő fizetések beállítását.

Küldjön bizalommal

Az Euronet Worldwide család tagjaként ügyfeleink tavaly több mint 115 milliárd dollár értékű nemzetközi pénzátutalás biztonságos feldolgozását bízták ránk. Nagyszerű díjszabással és alacsony díjakkal megkönnyítjük a külföldi pénzküldést.

Kezdje el
Money there when you need

Automatizálja az átutalásokat a pontos kifizetések érdekében

A nagy összegű pénzátutalások automatizálása lehetővé teszi, hogy Ön és szerettei jobban kezeljék a költségvetést, és ezzel az Ön és a címzettek életét is egységesebbé teszi. Az Xe segítségével könnyedén kezelheti ezeket az ismétlődő kifizetéseket.

Mozgassa a pénzét még ma
Your bank doesn’t want you to know about us

A nemzetközi pénzátutalások újradefiniálása

A Xe több mint 30 éve jár túl a bankok eszén azzal, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és megfizethetőbbé teszi a nemzetközi átutalásokat. Miközben a bankok próbálnak felzárkózni, mi már elsajátítottuk a globális fizetés művészetét. Nem csoda, hogy 280 millió ember bízik bennünk, hogy minden globális pénzszükségletét ránk bízza.

Kezdje el Xe utazását

Hogyan küldhet pénzt szeretteinek külföldre a Xe segítségével?

Create account

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

More ways Xe can help you

Fedezze fel, mit tehet még az Xe az Ön számára

Kíváncsi a szakértelmünk hatókörére? Ügyfeleink a mindennapi átutalásoktól a jelentős tranzakciókig mindenben számítanak ránk. Fedezze fel legnépszerűbb transzfer lehetőségeinket.

Tudjon meg többet

Nagy összegű pénzátutalás GYIK