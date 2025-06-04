Kezelje ingatlanát külföldön az Xe segítségével

Fizesse ki tengerentúli jelzáloghitelét vagy gyűjtse be a bérleti díjat gyors, biztonságos átutalásokkal, amelyek egyszerűsítik a pénzügyi menedzsmentet.

Kezelje jelzáloghitelét & bérleti díj átutalások könnyedén

Legyen szó nemzetközi jelzáloghitelek kifizetéséről vagy bérleti díj átutalásáról, mi a globális pénzátutalásokat egyszerűvé és stresszmentessé tesszük. Profitáljon a megbízható, határokon átnyúló átutalásokból és szakértői támogatásból a zökkenőmentes élmény érdekében.

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

A pénzváltásnak és -átutalásnak egyszerűnek kell lennie. Lépjen kapcsolatba az Xe átutalási szakértőivel, ha kérdései vannak a nagy összegű pénzátutalásokkal kapcsolatban, vagy ha kérdései vannak a nemzetközi jelzáloghitel- vagy bérleti díj átutalások elindításáról.

Tapasztalja meg az Xe előnyét

Bank-verő kamatlábak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, és meglátja a különbséget.

Alacsony vagy semmilyen díj

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat, így pontosan tudja, hogy mit fizet.

Villámgyors átvitel

Gyors és egyszerűvé tesszük a külföldi pénzküldést. Az átutalások 90% perceken belül megérkeznek, így biztosítva, hogy pénze akkor érjen célba, amikor szüksége van rá.

30+ év kiválóság

Hírnevünk a bizalomra épül. Több mint 280 millió ember támaszkodik biztonságos szolgáltatásainkra, amelyekkel naponta több ezer globális tranzakciót bonyolítunk le.

Valós idejű nyomon követés

Valós idejű átutalás-követésünkkel mindig képben van. Bármikor, közvetlenül a fiókjából hozzáférhet a valós idejű frissítésekhez.

Ismétlődő kifizetések

Szeretné beállítani az ismétlődő kifizetéseket olyan dolgokra, mint az adók, számlák, befektetések vagy jelzáloghitelek? A Xe megkönnyíti az ismétlődő fizetések beállítását.

Hasonlítson össze minket a bankjával

Az Xe folyamatosan banki árfolyamokat verő átváltási árfolyamokat kínál, így több pénz maradhat a zsebében. Az előzetes árképzéssel és a meglepetésszerű díjak nélkül a hagyományos bankokat is felülmúljuk.

Hogyan kezelheti a jelzáloghitel & bérleti díj átutalásokat Xe segítségével?

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.

Az ütemezett átutalásokkal soha ne hagyjon ki egy esedékességi időpontot sem

Semmi sem rosszabb, mint elmulasztani egy fizetés esedékességét. Az Xe segítségével automatizálhatja a nagy összegű pénzátutalásokat, csökkentve ezzel a fizetés elmulasztásának és a késedelmi díjak és bonyodalmak kockázatát.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Fedezze fel, mit tehet még az Xe az Ön számára

Kíváncsi a szakértelmünk hatókörére? Ügyfeleink a mindennapi átutalásoktól a jelentős tranzakciókig mindenben számítanak ránk. Fedezze fel legnépszerűbb transzfer lehetőségeinket.

