Megértjük, hogy mennyire fontos megőrizni azt, ami szerettei számára fontos. Bízzon bennünk a biztonságos, gyors és megbízható külföldi örökösödési átutalások terén, és bízzon bennünk, hogy Ön és családja nyugodt lehet.

Receiving a large inheritance?

Nemzetközi örökség átutalása a bankjába

Az örökség átvétele, különösen külföldről, jelentős és érzelmi élményt jelenthet. Az Xe-ben magánszemélyek milliói bíznak, hogy a folyamatot a lehető leggördülékenyebbé és legbiztonságosabbá tegye, és biztosítsa, hogy a pénz gyorsan és minimális díjjal vagy komplikációkkal jusson el Önhöz.

Compare us to your bank today.

Hasonlítsa össze az árakat, és tartson meg többet abból, ami az öné

Folyamatosan banki árfolyamokat verő átváltási árfolyamokat kínálunk, így több pénzt tarthat a zsebében. Az előzetes árképzéssel és a meglepetésszerű díjak nélkül a hagyományos bankokat is felülmúljuk.

Tapasztalja meg az Xe előnyét

Maximize your money with Xe

Bank-verő kamatlábak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, és meglátja a különbséget.

What you see is what you get

Alacsony vagy semmilyen díj

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat, így pontosan tudja, hogy mit fizet.

90% of transfers arrive in minutes.

Villámgyors átvitel

Gyors és egyszerűvé tesszük a külföldi pénzküldést. Az átutalások 90% perceken belül megérkeznek, így biztosítva, hogy pénze akkor érjen célba, amikor szüksége van rá.

Trusted & Secure

30+ év kiválóság

Hírnevünk a bizalomra épül. Több mint 280 millió ember támaszkodik biztonságos szolgáltatásainkra, amelyekkel naponta több ezer globális tranzakciót bonyolítunk le.

Track every step of the way

Valós idejű nyomon követés

Valós idejű átutalás-követésünkkel mindig képben van. Bármikor, közvetlenül a fiókjából hozzáférhet a valós idejű frissítésekhez.

Set it and forget it

Egyetlen átutalással küldje el

Az Xe magasabb küldési limiteket kínál, mint más átutalási szolgáltatások, így nem kell többszörös átutalásokat felosztania vagy küldenie az örökölt pénzéért.

Küldjön bizalommal

Az Euronet Worldwide család tagjaként ügyfeleink tavaly több mint 115 milliárd dollár értékű nemzetközi pénzátutalás biztonságos feldolgozását bízták ránk. Nagyszerű díjszabással és alacsony díjakkal megkönnyítjük a külföldi pénzküldést.

We’re here to help

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

Segítségre van szüksége egy örökség elküldéséhez vagy egy nagyobb összegű pénzátutalás lebonyolításához? Transzfer szakértőink segítenek - lépjen kapcsolatba velünk még ma személyre szabott támogatásért!

Hívjon minket: +1 (800) 772-7779
The better way to transfer bank-to-bank

Nagyobb átutalás magasabb küldési határértékekkel

A hagyományos bankoknál magasabb átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.

Hogyan kell átutalni az örökösödési pénzt az Xe segítségével?

Create account

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.

Beware of inheritance scams

Óvakodjon az esetleges örökösödési csalásoktól

Az örökösödési csalások gyakori taktika, amellyel a csalók arra próbálják rávenni az áldozatokat, hogy személyes adatokat osszanak meg, vagy fizessenek díjakat egy hamis örökségért. Védje magát az állítások ellenőrzésével és a megbízólevelek ellenőrzésével.

Inheritance tax and how it can affect you

Az örökösödési adó megértése

A külföldről származó vagyon öröklése összetett és ismeretlen adókötelezettségekkel járhat. Ha Önt nemzetközi hagyaték kedvezményezettjeként nevezik meg, feltétlenül kérjen útmutatást a határokon átnyúló ügyekben jártas adójogi ügyvédtől. Segítenek abban, hogy mind a helyi, mind a nemzetközi adószabályok között magabiztosan eligazodjon, megvédve Önt a lehetséges buktatóktól és biztosítva a törvényeknek való teljes körű megfelelést.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

More ways Xe can help you

Fedezze fel, mit tehet még az Xe az Ön számára

Kíváncsi a szakértelmünk hatókörére? Ügyfeleink a mindennapi átutalásoktól a jelentős tranzakciókig mindenben számítanak ránk. Fedezze fel legnépszerűbb transzfer lehetőségeinket.

Nagy összegű pénzátutalás GYIK