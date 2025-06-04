Biztonság, amire számíthat

Tudjuk, hogy a biztonságos szolgáltatások mennyire fontosak, ha az Ön pénzéről és információiról van szó. Ezért használunk fejlett technológiát és szigorú intézkedéseket annak érdekében, hogy az Ön átutalásai mindig védettek és biztonságosak legyenek.

Magabiztos átutalás
Security at Xe

Számunkra az Ön pénzügyi és adatbiztonsága az első

Minden tevékenységünk középpontjában az Ön biztonsága áll. A legmodernebb technológiával és szigorú biztonsági intézkedésekkel minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megvédjük az Ön pénzét és személyes adatait. Minden alkalommal, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, biztonságos és gondtalan élményt nyújtunk.

Regisztráljon most
Xe and Euronet

A világ harmadik legnagyobb transzferhálózatának tagja

Az Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) család tagjaként a Xe a világ harmadik legnagyobb pénzátutalási hálózatának része. Globálisan szabályozottak vagyunk, és a legszigorúbb biztonsági protokollokat tartjuk be, biztosítva, hogy minden tranzakció biztonságos és megbízható legyen. Azért vagyunk itt, hogy mindig a legjobb védelmet nyújtsuk az Ön pénzéért.

Tudjon meg többet Küldj most

Hogyan védjük meg, ami a tiéd

Secure infrastructure

Biztonságos infrastruktúra

Megbízható rendszereket használunk a biztonságos, gyors átvitelhez. A legmodernebb technológia és a 24/7 felügyelet biztosítja a tranzakciók biztonságát, így minden alkalommal, amikor pénzt küld, magabiztos lehet.

Authentication & access control

Hitelesítés & hozzáférés-ellenőrzés

A bejelentkezésekhez többfaktoros hitelesítést (MFA) használunk biometrikus ellenőrzéssel. A fióktevékenységet valós időben figyelik, hogy azonnal észleljenek és blokkoljanak minden jogosulatlan hozzáférést.

Data privacy

Teljes adatvédelem

A magánéletet alapvető jogként értékeljük. Az Ön adatait soha nem adjuk el, és nem élünk vissza velük. Megfelelünk az olyan globális szabályozásoknak, mint a GDPR és a CCPA, biztosítva, hogy az adatokat biztonságosan kezeljük és mindig teljes körűen védjük.

Monitoring & threat detection

A & fenyegetések észlelésének nyomon követése

Csapatunk 24/7-ben figyeli a rendszereket a mesterséges intelligencia alapú fenyegetésérzékelés segítségével. A biztonsági kockázatok proaktív felderítése és kezelése érdekében rendszeres sebezhetőségi vizsgálatokat és évente harmadik fél által végzett behatolásteszteket végzünk.

Safeguarding your money and data with 2FA

Pénzének és adatainak védelme a 2FA-val

Az Ön Xe-fiókja úgy van védve, mint egy magas biztonságú széf, kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) és biometrikus ellenőrzéssel. Ezek a védelmi rétegek biztosítják, hogy csak Ön férhessen hozzá a számlájához, így pénzét és személyes adatait biztonságban tartja a jogosulatlan hozzáféréstől.

Kezdje meg az átutalást
24/7 dedicated incident response protocol

24/7 dedikált incidensreakció protokoll

Abban a valószínűtlen esetben, ha valami baj történik, csapatunk azonnal reagál, hogy megvédje fiókját és megállítsa a fenyegetéseket. Aggódik a számlája vagy a tranzakciók miatt? Elkötelezett támogató csapatunk 24/5-ben áll rendelkezésre, és bármikor kész segíteni, ha segítségre van szüksége.

Kapcsolatfelvétel A rendszer állapota
Employee screening, training & awareness at Xe

Az adatbiztonság a képzéssel és oktatással kezdődik

Minden alkalmazottat alaposan átvilágítunk harmadik fél által végzett háttérellenőrzésekkel, mielőtt hozzáférést biztosítanánk az érzékeny adatokhoz. Csapatunk rendszeres kiberbiztonsági képzéseken is részt vesz, így biztosítva, hogy mindig naprakészek legyenek a legújabb legjobb gyakorlatok terén, hogy adatai biztonságban legyenek.

Hogyan utaljon pénzt külföldre a Xe segítségével

Create account

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy frissítéseket kapjon az átutalás előrehaladásáról.

Committed to security at Xe

Az általunk követett legfontosabb irányelvek

Az iparág legjobb gyakorlataihoz igazodó, szilárd biztonsági irányelveket és technikai szabványokat tartunk fenn. Ezeket évente felülvizsgáljuk, hogy mindig naprakészek legyünk. Néhány a legfontosabb politikák közül:

  • Információbiztonsági politika

  • Biztonsági incidensekre való reagálási politika

  • Távoli hozzáférési házirend

  • Adatminősítési politika

  • Sebezhetőségkezelési politika

  • Adattitkosítási politika

  • Logikai hozzáférési politika

Az adatok védelmére tervezték

A biztonsági intézkedéseket többszintű megközelítéssel integráljuk, amely segít csökkenteni a kiberfenyegetéseket, és az egyetlen hibapontok elkerülése révén biztosítja a rugalmasságot, így az Ön adatai mindig védettek.

Center Icon

Adatközpontok

Adatközpontjainkat fizikai és logikai biztonsági intézkedések védik, beleértve a tűzfalakat, a behatolásjelző rendszereket, valamint az emberi és mesterséges intelligencia alapú eszközök által végzett 24/7 felügyeletet. Több rendelkezésre állási zónát használunk a redundancia és a hibatűrés biztosítása érdekében.

Network security

Hálózati biztonság

Fejlett hálózati biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, beleértve a DDoS-támadások, rosszindulatú programok és az illetéktelen hozzáférés elleni védelmet. Rendszereink titkosítást, valós idejű fenyegetésérzékelést és automatikus válaszokat alkalmaznak az adatok integritásának biztosítása és a kockázatok csökkentése érdekében.

Számos globális banknak és szabályozó ügynökségnek megfelelünk

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Küldjön bizalommal

Az Euronet Worldwide család tagjaként ügyfeleink tavaly több mint 115 milliárd dollár értékű nemzetközi pénzátutalás biztonságos feldolgozását bízták ránk. Nagyszerű díjszabással és alacsony díjakkal megkönnyítjük a külföldi pénzküldést.

Kezdje el

Biztonsági GYIK