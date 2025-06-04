Az Öntől gyűjtött személyes adatok közé tartozhat a név, e-mail cím, telefonszám, lakó- és/vagy üzleti cím és egyéb kapcsolattartási adatok ("Kapcsolattartási adatok"), cím, születési dátum, nem, képek, videók vagy aláírás.

Adatvédelmi nyilatkozatunk elmagyarázza , hogyan és miért dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait.