Biztonság, amire számíthat
Tudjuk, hogy a biztonságos szolgáltatások mennyire fontosak, ha az Ön pénzéről és információiról van szó. Ezért használunk fejlett technológiát és szigorú intézkedéseket annak érdekében, hogy az Ön átutalásai mindig védettek és biztonságosak legyenek.
Számunkra az Ön pénzügyi és adatbiztonsága az első
Minden tevékenységünk középpontjában az Ön biztonsága áll. A legmodernebb technológiával és szigorú biztonsági intézkedésekkel minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megvédjük az Ön pénzét és személyes adatait. Minden alkalommal, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, biztonságos és gondtalan élményt nyújtunk.
A világ harmadik legnagyobb transzferhálózatának tagja
Az Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) család tagjaként a Xe a világ harmadik legnagyobb pénzátutalási hálózatának része. Globálisan szabályozottak vagyunk, és a legszigorúbb biztonsági protokollokat tartjuk be, biztosítva, hogy minden tranzakció biztonságos és megbízható legyen. Azért vagyunk itt, hogy mindig a legjobb védelmet nyújtsuk az Ön pénzéért.
Hogyan védjük meg, ami a tiéd
Biztonságos infrastruktúra
Megbízható rendszereket használunk a biztonságos, gyors átvitelhez. A legmodernebb technológia és a 24/7 felügyelet biztosítja a tranzakciók biztonságát, így minden alkalommal, amikor pénzt küld, magabiztos lehet.
Hitelesítés & hozzáférés-ellenőrzés
A bejelentkezésekhez többfaktoros hitelesítést (MFA) használunk biometrikus ellenőrzéssel. A fióktevékenységet valós időben figyelik, hogy azonnal észleljenek és blokkoljanak minden jogosulatlan hozzáférést.
Teljes adatvédelem
A magánéletet alapvető jogként értékeljük. Az Ön adatait soha nem adjuk el, és nem élünk vissza velük. Megfelelünk az olyan globális szabályozásoknak, mint a GDPR és a CCPA, biztosítva, hogy az adatokat biztonságosan kezeljük és mindig teljes körűen védjük.
A & fenyegetések észlelésének nyomon követése
Csapatunk 24/7-ben figyeli a rendszereket a mesterséges intelligencia alapú fenyegetésérzékelés segítségével. A biztonsági kockázatok proaktív felderítése és kezelése érdekében rendszeres sebezhetőségi vizsgálatokat és évente harmadik fél által végzett behatolásteszteket végzünk.
Pénzének és adatainak védelme a 2FA-val
Az Ön Xe-fiókja úgy van védve, mint egy magas biztonságú széf, kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) és biometrikus ellenőrzéssel. Ezek a védelmi rétegek biztosítják, hogy csak Ön férhessen hozzá a számlájához, így pénzét és személyes adatait biztonságban tartja a jogosulatlan hozzáféréstől.
24/7 dedikált incidensreakció protokoll
Abban a valószínűtlen esetben, ha valami baj történik, csapatunk azonnal reagál, hogy megvédje fiókját és megállítsa a fenyegetéseket. Aggódik a számlája vagy a tranzakciók miatt? Elkötelezett támogató csapatunk 24/5-ben áll rendelkezésre, és bármikor kész segíteni, ha segítségre van szüksége.
Az adatbiztonság a képzéssel és oktatással kezdődik
Minden alkalmazottat alaposan átvilágítunk harmadik fél által végzett háttérellenőrzésekkel, mielőtt hozzáférést biztosítanánk az érzékeny adatokhoz. Csapatunk rendszeres kiberbiztonsági képzéseken is részt vesz, így biztosítva, hogy mindig naprakészek legyenek a legújabb legjobb gyakorlatok terén, hogy adatai biztonságban legyenek.
Hogyan utaljon pénzt külföldre a Xe segítségével
Fiók létrehozása
Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.
Azonnali árajánlat
Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.
Pénzt küldeni
Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.
Kövesse nyomon az átutalást
Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy frissítéseket kapjon az átutalás előrehaladásáról.
Az általunk követett legfontosabb irányelvek
Az iparág legjobb gyakorlataihoz igazodó, szilárd biztonsági irányelveket és technikai szabványokat tartunk fenn. Ezeket évente felülvizsgáljuk, hogy mindig naprakészek legyünk. Néhány a legfontosabb politikák közül:
Információbiztonsági politika
Biztonsági incidensekre való reagálási politika
Távoli hozzáférési házirend
Adatminősítési politika
Sebezhetőségkezelési politika
Adattitkosítási politika
Logikai hozzáférési politika
Az adatok védelmére tervezték
A biztonsági intézkedéseket többszintű megközelítéssel integráljuk, amely segít csökkenteni a kiberfenyegetéseket, és az egyetlen hibapontok elkerülése révén biztosítja a rugalmasságot, így az Ön adatai mindig védettek.
Adatközpontok
Adatközpontjainkat fizikai és logikai biztonsági intézkedések védik, beleértve a tűzfalakat, a behatolásjelző rendszereket, valamint az emberi és mesterséges intelligencia alapú eszközök által végzett 24/7 felügyeletet. Több rendelkezésre állási zónát használunk a redundancia és a hibatűrés biztosítása érdekében.
Hálózati biztonság
Fejlett hálózati biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, beleértve a DDoS-támadások, rosszindulatú programok és az illetéktelen hozzáférés elleni védelmet. Rendszereink titkosítást, valós idejű fenyegetésérzékelést és automatikus válaszokat alkalmaznak az adatok integritásának biztosítása és a kockázatok csökkentése érdekében.
Számos globális banknak és szabályozó ügynökségnek megfelelünk
Küldjön bizalommal
Az Euronet Worldwide család tagjaként ügyfeleink tavaly több mint 115 milliárd dollár értékű nemzetközi pénzátutalás biztonságos feldolgozását bízták ránk. Nagyszerű díjszabással és alacsony díjakkal megkönnyítjük a külföldi pénzküldést.
Biztonsági GYIK
Az Öntől gyűjtött személyes adatok közé tartozhat a név, e-mail cím, telefonszám, lakó- és/vagy üzleti cím és egyéb kapcsolattartási adatok ("Kapcsolattartási adatok"), cím, születési dátum, nem, képek, videók vagy aláírás.
Adatvédelmi nyilatkozatunk elmagyarázza , hogyan és miért dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait.
A személyes adatokhoz való hozzáférés a szükséges ismeretek alapján korlátozott, a legkisebb kiváltság elve alapján. Ez biztosította, hogy az Xe-nél csak azok a munkatársak férhessenek hozzá, akiknek a munkájuk elvégzéséhez erre szükségük van. Erre példa az ügyfélszolgálati csapat.
A Xe egy hibrid modellt működtet a weboldalunk és a mobilalkalmazásaink esetében. Termelési szervereinket az AWS-ben és uniós adatközpontokban tároljuk.
Fejlett titkosítási technológiákat használunk, amelyek a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják az Ön érzékeny adatai számára. Rendszereink az iparági szabványnak megfelelő AES-256 titkosítást használnak a nyugalmi adatokhoz, míg az átvitel során a TLS 1.2 és TLS1.3 protokollon keresztül titkosítjuk az adatokat.
Fizetésfeldolgozóink 1. szintű szolgáltatók. A Xe soha nem dolgozza fel a bankkártyaadatokat.
Személyes adatainak biztonsága érdekében elengedhetetlen az adatok védelme. Íme néhány egyszerű lépés, amit megtehet:
Használjon erős jelszavakat
Hozzon létre egyedi és erős jelszavakat a fiókjaihoz, és kerülje el, hogy ugyanazt a jelszót használja több szolgáltatáshoz.
Engedélyezze a többfaktoros hitelesítést (MFA):
Amikor csak lehetséges, engedélyezze az MFA-t, amely további biztonsági szintet ad a fiókjainak.
Legyen óvatos az e-mailekkel
Kerülje a gyanús linkekre való kattintást vagy ismeretlen feladóktól származó mellékletek letöltését.
Figyeljen a személyes adatokra
Legyen óvatos az érzékeny adatok online megosztásával kapcsolatban, és csak megbízható forrásoknak adja meg azokat.
Ha követi ezeket a tippeket, jelentősen csökkentheti az adatvédelmi incidensek kockázatát, és megvédheti magánéletét az interneten.
Kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk, ha úgy gondolja, hogy átverés áldozata lehetett.
Tartsa meg a bizonyítékokat: Mentse el a vonatkozó dokumentumokat vagy e-maileket bizonyítékként, hogy alátámassza a jelentését.
A csalás azonnali bejelentésével segíthet megvédeni magát és másokat a lehetséges károktól, és segíthet a bűnösök bíróság elé állításában.
Az Ön bizalma a legfontosabb számunkra, és elkötelezettek vagyunk személyes és pénzügyi adatainak védelme mellett. Ha további részleteket szeretne megtudni a biztonsági gyakorlatunkról, vagy ha bármilyen aggálya van, kérjük, lépjen kapcsolatba biztonsági csapatunkkal a security@xe.comcímen.