- Üzleti pénzátutalás & Nemzetközi üzleti fizetések - Xe
A globális üzleti fizetések egyszerűsítése
Tartsa, kezelje és küldje a pénzt világszerte egyetlen üzleti számláról. Gyorsítsa fel a kifizetéseket, csökkentse a költségeket, és kezelje magabiztosan a devizakereskedelmet.
Több mint 15 000 vállalkozás bízik bennünk, évente több mint 130 milliárd dollárt mozgatva.
U.S. állami engedéllyel rendelkező és FinCEN által regisztrált biztonságos üzleti fizetésekhez
Az Euronet Worldwide tulajdonában van, a NASDAQ-on jegyzett, több mint 30 éve a pénzügyi szolgáltatások területén tevékenykedő vállalat.
Több pénznemben vezetett számlák
Tartás, konvertálás és küldés egy helyen
Nyisson és kezeljen több pénznemben vezetett számlákat beállítási vagy havidíj nélkül. Váltson át, amikor az árfolyamok megfelelnek Önnek, és küldjön azonnal kifizetéseket előre finanszírozott egyenlegekkel.
Fizessen időben ütemezett fizetésekkel
Ütemezze előre a kifizetéseket, hogy azok automatikusan a kiválasztott időpontban menjenek ki, így elkerülheti a határidők elmulasztását és csökkentheti az utolsó pillanatban felmerülő fizetési stresszt.
Egyszerre több címzettet fizethet ki
Küldjön kifizetéseket több címzettnek, legyen az néhány vagy néhány száz. A bérszámfejtéstől a szállítói kifizetésekig a Xe gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a nagyszabású kifizetéseket.
Csapathozzáférés és engedélyek beállítása
A felhasználói szerepkörök hozzárendelésével szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg, hozhatja létre vagy hagyhatja jóvá a kifizetéseket, szigorúbb belső ellenőrzést és gördülékenyebb jóváhagyási munkafolyamatot biztosítva.
Küldjön fizetéseket 190+ országba percek alatt
A nemzetközi fizetéseknek nem kell drágának, lassúnak vagy bonyolultnak lenniük. A Xe segít vállalkozásának gyorsabban és messzebbre eljuttatni a pénzét, több mint 190 országba, több mint 145 pénznemben, alacsony költségű átutalásokkal.
Védje árréseit a piaci ingadozásoktól
Az ingadozó árfolyamoknak nem kell hatással lenniük az Ön eredményére. Használja ki az olyan hatékony eszközöket, mint a határidős szerződések, limitmegbízások és opciók a devizakockázat kezelésére, a kifizetések megtervezésére és a haszonkulcsok védelmére. Állítson össze egy devizakockázati stratégiát tapasztalt kereskedőink egyikével.
Beágyazott megoldások
Globális megoldások közvetlenül az Ön ERP-jéből
Csatlakoztassa a Xe globális fizetési megoldásait az olyan elterjedt ERP-platformokhoz, mint a Microsoft Dynamics 365 és a Sage Intacct. Gyorsabb műveletek, tisztább betekintés és intelligensebb pénzforgalom-kezelés érdekében gyűjtse egy helyre az összes kifizetést, munkafolyamatot és jelentést.
A világ legmegbízhatóbb devizaadat API-ja
Az Xe devizaadat API valós idejű, pontos és megbízható devizaváltási információkat nyújt több mint 170 globális devizára vonatkozóan. Több mint 100 nagy hírű pénzügyi adatszolgáltatótól és központi banktól származó adatok integrálása.
Miért választják a vállalkozások az Xe-t
Több mint 30 éves devizaszakértelemmel, átlátható árfolyamokkal és egyszerű online platformmal megkönnyítjük a nemzetközi pénzátutalások kezelését és küldését.
Költséghatékony globális kifizetések
Küldjön pénzt több mint 190 országba, és fizessen a személyzetnek és a beszállítóknak versenyképes árfolyamon, átlátható díjakkal. A Xe segítségével minden fizetésből többet hozhat ki.
Globális hatóságok által szabályozott
Az Ön pénzeszközeit szabályozott védelem, elsőrangú pénzügyi partnerek és vállalati szintű biztonság védi, így Ön nyugodtan mozgathatja pénzét.
Egy Fortune 500-as hálózat támogatásával
Az Xe az Euronet Worldwide része, amely a NASDAQ-on jegyzett, több mint 4 milliárd dolláros piaci tőkeértékű vállalat, és több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások piacán.
Emberi támogatás, amikor csak szüksége van rá
Kapjon 24/7 hozzáférést FX-szakértőink csapatához. Az Xe-nél a támogatás valódi embereket és valódi válaszokat jelent, akkor, amikor szüksége van rájuk.
Ipari megoldások
IT szolgáltatások
Segítünk az informatikai vállalkozásoknak időt és erőforrásokat megtakarítani, miközben egyszerűsítjük a globális fizetési folyamatokat.
Gyártás
Tartsa fenn a kiszámítható költségeket és biztosítsa a versenyképes árképzést, hogy más gyártók előtt maradjon.
Utazás
Egyedi globális fizetési megoldásokat kínálunk, hogy segítsük az utazási vállalkozásokat a devizakockázat kezelésében és a nyereségesség megőrzésében.
Bérszámfejtés
Kezelje az alkalmazottak és beszállítók bérszámfejtését több mint 190 országban, több mint 145 pénznemben.
Kiskereskedelem
Értékesítsen nemzetközi ügyfeleknek, fizessen a beszállítóknak, és kezelje a műveleteket globális fizetési megoldásainkkal.
Pénzügyi intézmények
Integrálja zökkenőmentesen a Xe globális fizetési megoldásait, hogy bővítse pénzintézete szolgáltatási portfólióját.
Kapcsolatfelvétel egy FX-szakértővel
Fedezze fel, hogyan segít Önnek korszerűsített üzleti platformunk a devizaköltségek csökkentésében, az időmegtakarításban és a műveletek egyszerűsítésében. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük egyedi üzleti igényeit még ma.