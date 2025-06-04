MagánszemélyÜzleti

Tartsa, kezelje és küldje a pénzt világszerte egyetlen üzleti számláról. Gyorsítsa fel a kifizetéseket, csökkentse a költségeket, és kezelje magabiztosan a devizakereskedelmet.

Több mint 15 000 vállalkozás bízik bennünk, évente több mint 130 milliárd dollárt mozgatva.

U.S. állami engedéllyel rendelkező és FinCEN által regisztrált biztonságos üzleti fizetésekhez

Az Euronet Worldwide tulajdonában van, a NASDAQ-on jegyzett, több mint 30 éve a pénzügyi szolgáltatások területén tevékenykedő vállalat.

Több pénznemben vezetett számlák

Tartás, konvertálás és küldés egy helyen

Nyisson és kezeljen több pénznemben vezetett számlákat beállítási vagy havidíj nélkül. Váltson át, amikor az árfolyamok megfelelnek Önnek, és küldjön azonnal kifizetéseket előre finanszírozott egyenlegekkel.

Fizessen időben ütemezett fizetésekkel

Ütemezze előre a kifizetéseket, hogy azok automatikusan a kiválasztott időpontban menjenek ki, így elkerülheti a határidők elmulasztását és csökkentheti az utolsó pillanatban felmerülő fizetési stresszt.

Egyszerre több címzettet fizethet ki

Küldjön kifizetéseket több címzettnek, legyen az néhány vagy néhány száz. A bérszámfejtéstől a szállítói kifizetésekig a Xe gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a nagyszabású kifizetéseket.

Csapathozzáférés és engedélyek beállítása

A felhasználói szerepkörök hozzárendelésével szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg, hozhatja létre vagy hagyhatja jóvá a kifizetéseket, szigorúbb belső ellenőrzést és gördülékenyebb jóváhagyási munkafolyamatot biztosítva.

Küldjön fizetéseket 190+ országba percek alatt

A nemzetközi fizetéseknek nem kell drágának, lassúnak vagy bonyolultnak lenniük. A Xe segít vállalkozásának gyorsabban és messzebbre eljuttatni a pénzét, több mint 190 országba, több mint 145 pénznemben, alacsony költségű átutalásokkal.

Védje árréseit a piaci ingadozásoktól

Az ingadozó árfolyamoknak nem kell hatással lenniük az Ön eredményére. Használja ki az olyan hatékony eszközöket, mint a határidős szerződések, limitmegbízások és opciók a devizakockázat kezelésére, a kifizetések megtervezésére és a haszonkulcsok védelmére. Állítson össze egy devizakockázati stratégiát tapasztalt kereskedőink egyikével.

Beágyazott megoldások

Globális megoldások közvetlenül az Ön ERP-jéből

Csatlakoztassa a Xe globális fizetési megoldásait az olyan elterjedt ERP-platformokhoz, mint a Microsoft Dynamics 365 és a Sage Intacct. Gyorsabb műveletek, tisztább betekintés és intelligensebb pénzforgalom-kezelés érdekében gyűjtse egy helyre az összes kifizetést, munkafolyamatot és jelentést.

ERP fizetési megoldások

A világ legmegbízhatóbb devizaadat API-ja

Az Xe devizaadat API valós idejű, pontos és megbízható devizaváltási információkat nyújt több mint 170 globális devizára vonatkozóan. Több mint 100 nagy hírű pénzügyi adatszolgáltatótól és központi banktól származó adatok integrálása.

Tudjon meg többet az API-ról

Miért választják a vállalkozások az Xe-t

Több mint 30 éves devizaszakértelemmel, átlátható árfolyamokkal és egyszerű online platformmal megkönnyítjük a nemzetközi pénzátutalások kezelését és küldését.

hedging risk small

Költséghatékony globális kifizetések

Küldjön pénzt több mint 190 országba, és fizessen a személyzetnek és a beszállítóknak versenyképes árfolyamon, átlátható díjakkal. A Xe segítségével minden fizetésből többet hozhat ki.

shield-check

Globális hatóságok által szabályozott

Az Ön pénzeszközeit szabályozott védelem, elsőrangú pénzügyi partnerek és vállalati szintű biztonság védi, így Ön nyugodtan mozgathatja pénzét.

trophy

Egy Fortune 500-as hálózat támogatásával

Az Xe az Euronet Worldwide része, amely a NASDAQ-on jegyzett, több mint 4 milliárd dolláros piaci tőkeértékű vállalat, és több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások piacán.

Human support whenever you need it

Emberi támogatás, amikor csak szüksége van rá

Kapjon 24/7 hozzáférést FX-szakértőink csapatához. Az Xe-nél a támogatás valódi embereket és valódi válaszokat jelent, akkor, amikor szüksége van rájuk.

Ipari megoldások

Xe business contact support and help center

IT szolgáltatások

Segítünk az informatikai vállalkozásoknak időt és erőforrásokat megtakarítani, miközben egyszerűsítjük a globális fizetési folyamatokat.

Tudjon meg többet
Predictable product costs for manufacturing

Gyártás

Tartsa fenn a kiszámítható költségeket és biztosítsa a versenyképes árképzést, hogy más gyártók előtt maradjon.

Tudjon meg többet
Pay global partners

Utazás

Egyedi globális fizetési megoldásokat kínálunk, hogy segítsük az utazási vállalkozásokat a devizakockázat kezelésében és a nyereségesség megőrzésében.

Tudjon meg többet
Pay international staff and contractors

Bérszámfejtés

Kezelje az alkalmazottak és beszállítók bérszámfejtését több mint 190 országban, több mint 145 pénznemben.

Tudjon meg többet
Accept payments in foreign countries

Kiskereskedelem

Értékesítsen nemzetközi ügyfeleknek, fizessen a beszállítóknak, és kezelje a műveleteket globális fizetési megoldásainkkal.

Tudjon meg többet
Access reliable FX solutions

Pénzügyi intézmények

Integrálja zökkenőmentesen a Xe globális fizetési megoldásait, hogy bővítse pénzintézete szolgáltatási portfólióját.

Tudjon meg többet

Kezdje el egyszerűsíteni a globális fizetéseket

Fedezze fel, hogyan segít Önnek korszerűsített üzleti platformunk a devizaköltségek csökkentésében, az időmegtakarításban és a műveletek egyszerűsítésében. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük egyedi üzleti igényeit még ma.

