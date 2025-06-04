- Home
- Xe Business ERP rendszerintegráció és globális fizetési megoldás - Xe
ERP integráció zökkenőmentesen
ERP integráció a globális fizetésekhez
Mondjon búcsút a több platformmal való zsonglőrködésnek a belföldi és a határokon átnyúló fizetések lebonyolításához. Egyszerű platformunk lehetővé teszi, hogy gyors globális fizetéseket küldjön több mint 190 országba, több mint 130 pénznemben. Kezelje devizakitettségét és igényeit közvetlenül az ERP-rendszeréből.
ERP webináriumok és ügyféltörténetek
Webináriumok
Ismerje meg, hogyan működnek a beágyazott kifizetések, fedezze fel a legjobb gyakorlatokat a pénzügyi csapatok számára, és fedezze fel a legújabb technológiákat az ERP-rendszerben rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához - mindezt az Ön kényelmében.
Ügyféltörténetek
Olvassa el a valós ügyféltörténeteket, hogy megtudja, hogyan vezették be a vállalkozások a Xe beágyazott fizetési és devizamegoldásait ERP-megoldásaikba, hogy racionalizálják a fizetendő számlák folyamatát.
Egyszerű ERP integrációk
ERP-megoldásunk lehetővé teszi, hogy globálisan kezelje, nyomon kövesse és fizesse az alkalmazottak és a szállítók költségeit. Hagyja a múltban a fájlátvitelt és a kézi könyvelési bejegyzéseket, mivel az Xe racionalizálja a könyvelési folyamatot.
Valós idejű FX-követés
A fizetendő számlák valós idejű egyeztetésével a nyereség/veszteség jelentés még soha nem volt ilyen egyszerű és pontos. Ráadásul minden Xe-n keresztül végrehajtott fizetés szinkronizálódik és valós idejű egyeztetés céljából könyvelésre kerül - így minden elszámolás ott történik, ahol igazán számít.
Az adatok ereje
Rögzítse a tranzakció idején a valós idejű árfolyamokat, és használja ki az azonnali nyereség/veszteség elemzést, hogy a devizakockázatok felett maradjon, és biztos lehessen abban, hogy tudja, mibe keveredik, mielőtt végrehajtja a tranzakciót.
A világ megbízható valutahitelesítője 1993 óta
A pontos devizaadatok szolgáltatásában és a határokon átnyúló üzleti fizetések feldolgozásában szerzett 30 éves tapasztalatával a Xe a nemzetközi fizetések terén világelső.
Valutaváltás és ERP szakértelem
Mivel 2021-ben több mint 14,5 milliárd dollárt mozgatunk meg határokon átnyúlóan, rendelkezünk a tudással és szakértelemmel, hogy segítsük az Ön egyedi vállalkozását.
Gyors és biztonságos üzleti kifizetések
A Xe villámgyors fizetési hálózati csatornái világszerte több mint 200 országgal állnak kapcsolatban.
Milliók bíznak a valutaadatokban
A Xe több mint 280 millió látogatójával mi vagyunk a világ megbízható hatósága a valutaváltási adatok és a globális fizetések terén.
Több ezer vállalkozás használja a Xe
Több mint 18 000 globális vállalati felhasználónak nyújtunk szakértelmet, hogy segítsük őket egyedi üzleti céljaik elérésében.
Miért használja az Xe-t vállalkozása számára
Közel 30 éves devizaszakértelemmel, átlátható árfolyamokkal és hatékony online platformmal megkönnyítjük a nemzetközi pénzátutalások kezelését és küldését.
Mi vagyunk a valuta hatóság
Nem véletlenül látogat el évente több mint 280 millió ember a Xe-re. Pontos árfolyamokat és egyszerű devizamegoldásokat kínálunk több évtizedes tapasztalattal.
Biztonság és védelem
Az Euronet-család tagjaként ügyfeleink megbíznak bennünk az évi több mint 115 milliárd dollárnyi globális üzlet feldolgozásában. Az Ön biztonsága az elsődleges feladatunk.
Versenyképes árak
Csapatunk a nap 24 órájában követi a piacot az Ön számára. Használja ki árfolyam-kalkulátorunkat, és kapjon frissítéseket, ha elérte a célárfolyamot.
Nincsenek meglepő díjak
A mi feladatunknak tekintjük, hogy megvédjük az Önét. Hozzon megalapozott döntéseket minimális átutalási összeg és közel nulla díj nélkül.
Érdeklik a Xe ERP üzleti megoldásai?
Tapasztalt csapatunk készen áll arra, hogy megvitassa az Ön vállalatának egyedi igényeit. Ha érdekli a Xe-vel való együttműködés, írjon nekünk egy sort. Nemzetközi üzleti szakértőink egyike szívesen segít.
Kezdje el partnerként a Xe (ERP) szolgáltatással
Ossza meg érdeklődését a Xe vállalati partnerként való részvétel iránt, és mi személyre szabott megoldást kínálunk az Ön üzleti igényeihez. Töltse ki az alábbi űrlapot, és partneri csapatunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kérdések a Xe ERP integrációkkal kapcsolatban
A Xe ERP-megoldása segít a vállalkozásoknak a nemzetközi fizetések kezelésében közvetlenül az ERP-platformjukról. Automatizálja a globális tranzakciókat, a fizetendő számlákat és az egyeztetési feladatokat több mint 190 országban és több mint 130 pénznemben.
A Xe jelenleg olyan népszerű ERP-platformokkal integrálható, mint a Microsoft Dynamics Business Central, a Dynamics 365 Finance és a Sage Intacct.
Az Xe segít vállalkozásának megszüntetni a több platform vagy a manuális fájlátvitel szükségességét. ERP-megoldásainkkal valós idejű devizakövetéshez, nyereség/veszteség jelentéshez és nagyobb hatékonysághoz juthat.
Az Xe ERP integrációi leegyszerűsítik és racionalizálják vállalkozása műveleteit, például a globális kiadások nyomon követését, a nyereség/veszteség jelentését és a fájlok feltöltését.
A fizetendő számlák egyszerűsített feldolgozása
Élő tranzakciókövetés
A kézi adatbevitel csökkentése
Továbbfejlesztett devizakockázat-kezelés