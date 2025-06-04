  1. Home
Xe's global ERP solution

ERP integráció zökkenőmentesen

ERP integráció a globális fizetésekhez

Mondjon búcsút a több platformmal való zsonglőrködésnek a belföldi és a határokon átnyúló fizetések lebonyolításához. Egyszerű platformunk lehetővé teszi, hogy gyors globális fizetéseket küldjön több mint 190 országba, több mint 130 pénznemben. Kezelje devizakitettségét és igényeit közvetlenül az ERP-rendszeréből.

Integrációs partnerek
Sage Intacct integration with Xe ERPXe ERP partner Microsoft DynamicsXe ERP partner Microsoft Dynamics Business Central

ERP webináriumok és ügyféltörténetek

Webináriumok

Ismerje meg, hogyan működnek a beágyazott kifizetések, fedezze fel a legjobb gyakorlatokat a pénzügyi csapatok számára, és fedezze fel a legújabb technológiákat az ERP-rendszerben rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához - mindezt az Ön kényelmében.

Startup

Ügyféltörténetek

Olvassa el a valós ügyféltörténeteket, hogy megtudja, hogyan vezették be a vállalkozások a Xe beágyazott fizetési és devizamegoldásait ERP-megoldásaikba, hogy racionalizálják a fizetendő számlák folyamatát.

Seamless ERP integration

Egyszerű ERP integrációk

ERP-megoldásunk lehetővé teszi, hogy globálisan kezelje, nyomon kövesse és fizesse az alkalmazottak és a szállítók költségeit. Hagyja a múltban a fájlátvitelt és a kézi könyvelési bejegyzéseket, mivel az Xe racionalizálja a könyvelési folyamatot.

Solution for real-time FX tracking

Valós idejű FX-követés

A fizetendő számlák valós idejű egyeztetésével a nyereség/veszteség jelentés még soha nem volt ilyen egyszerű és pontos. Ráadásul minden Xe-n keresztül végrehajtott fizetés szinkronizálódik és valós idejű egyeztetés céljából könyvelésre kerül - így minden elszámolás ott történik, ahol igazán számít.

Power of data for ERP

Az adatok ereje

Rögzítse a tranzakció idején a valós idejű árfolyamokat, és használja ki az azonnali nyereség/veszteség elemzést, hogy a devizakockázatok felett maradjon, és biztos lehessen abban, hogy tudja, mibe keveredik, mielőtt végrehajtja a tranzakciót.

A világ megbízható valutahitelesítője 1993 óta

A pontos devizaadatok szolgáltatásában és a határokon átnyúló üzleti fizetések feldolgozásában szerzett 30 éves tapasztalatával a Xe a nemzetközi fizetések terén világelső.

Valutaváltás és ERP szakértelem

Mivel 2021-ben több mint 14,5 milliárd dollárt mozgatunk meg határokon átnyúlóan, rendelkezünk a tudással és szakértelemmel, hogy segítsük az Ön egyedi vállalkozását.

Gyors és biztonságos üzleti kifizetések

A Xe villámgyors fizetési hálózati csatornái világszerte több mint 200 országgal állnak kapcsolatban.

Milliók bíznak a valutaadatokban

A Xe több mint 280 millió látogatójával mi vagyunk a világ megbízható hatósága a valutaváltási adatok és a globális fizetések terén.

Több ezer vállalkozás használja a Xe

Több mint 18 000 globális vállalati felhasználónak nyújtunk szakértelmet, hogy segítsük őket egyedi üzleti céljaik elérésében.

Miért használja az Xe-t vállalkozása számára

Közel 30 éves devizaszakértelemmel, átlátható árfolyamokkal és hatékony online platformmal megkönnyítjük a nemzetközi pénzátutalások kezelését és küldését.

trophy

Mi vagyunk a valuta hatóság

Nem véletlenül látogat el évente több mint 280 millió ember a Xe-re. Pontos árfolyamokat és egyszerű devizamegoldásokat kínálunk több évtizedes tapasztalattal.

secure small

Biztonság és védelem

Az Euronet-család tagjaként ügyfeleink megbíznak bennünk az évi több mint 115 milliárd dollárnyi globális üzlet feldolgozásában. Az Ön biztonsága az elsődleges feladatunk.

hedging risk small

Versenyképes árak

Csapatunk a nap 24 órájában követi a piacot az Ön számára. Használja ki árfolyam-kalkulátorunkat, és kapjon frissítéseket, ha elérte a célárfolyamot.

costs

Nincsenek meglepő díjak

A mi feladatunknak tekintjük, hogy megvédjük az Önét. Hozzon megalapozott döntéseket minimális átutalási összeg és közel nulla díj nélkül.

ERP global payment solutions

Érdeklik a Xe ERP üzleti megoldásai?

Tapasztalt csapatunk készen áll arra, hogy megvitassa az Ön vállalatának egyedi igényeit. Ha érdekli a Xe-vel való együttműködés, írjon nekünk egy sort. Nemzetközi üzleti szakértőink egyike szívesen segít.

Kezdje el partnerként a Xe (ERP) szolgáltatással

Ossza meg érdeklődését a Xe vállalati partnerként való részvétel iránt, és mi személyre szabott megoldást kínálunk az Ön üzleti igényeihez. Töltse ki az alábbi űrlapot, és partneri csapatunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kérdések a Xe ERP integrációkkal kapcsolatban

A Xe ERP-megoldása segít a vállalkozásoknak a nemzetközi fizetések kezelésében közvetlenül az ERP-platformjukról. Automatizálja a globális tranzakciókat, a fizetendő számlákat és az egyeztetési feladatokat több mint 190 országban és több mint 130 pénznemben.

A Xe jelenleg olyan népszerű ERP-platformokkal integrálható, mint a Microsoft Dynamics Business Central, a Dynamics 365 Finance és a Sage Intacct.

Az Xe segít vállalkozásának megszüntetni a több platform vagy a manuális fájlátvitel szükségességét. ERP-megoldásainkkal valós idejű devizakövetéshez, nyereség/veszteség jelentéshez és nagyobb hatékonysághoz juthat.

Az Xe ERP integrációi leegyszerűsítik és racionalizálják vállalkozása műveleteit, például a globális kiadások nyomon követését, a nyereség/veszteség jelentését és a fájlok feltöltését.

  • A fizetendő számlák egyszerűsített feldolgozása

  • Élő tranzakciókövetés

  • A kézi adatbevitel csökkentése

  • Továbbfejlesztett devizakockázat-kezelés