Legyen az Xe üzleti partnere a globális fizetések terén
Csatlakozzon több száz vállalkozáshoz, amelyek a Xe-vel együttműködve nemzetközi pénzátutalásokat, devizakockázat-kezelési megoldásokat és élvonalbeli technológiai integrációkat kínálnak. Válasszon a különböző partnerségi lehetőségek közül, hogy bővítse üzleti kínálatát, miközben további bevételekre tesz szert. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy megkezdje partnerségét az Xe-vel!
Legyen affiliate partner
Pénzátutalási partnerek és ajánló partnerek
Ha a közönségének pénzt kell küldenie a tengerentúlra, vagy ha a weboldal forgalmát szeretné pénzzé tenni, a Xe hatékony megoldást kínál. Partnerprogramunk lehetővé teszi, hogy könnyen használható nyomon követési linkekkel, valós idejű teljesítményjelentésekkel és kreatív eszközökkel keressen a forgalmán. Olyan vállalkozásokkal működünk együtt, mint az árösszehasonlító oldalak és az olyan kiadványok, mint a The Times.
Keress Xe partnerségekkel
Bevételrészesedés és bemutatkozó partnerségek
Segítsen ügyfeleinek időt és pénzt megtakarítani a nemzetközi fizetésekkel kapcsolatban, miközben az Xe-vel való együttműködéssel új bevételi forrást hozhat létre vállalkozása számára. Ha Ön ajánlja ügyfeleinek a Xe-t, Ön részesülhet a bevételmegosztási lehetőségekből, ügyfelei pedig a jobb árfolyamok és a díjmentesség előnyeit élvezhetik. Xe-partnerként hozzáférhet egy sor eszközhöz és widgethez, amelyekkel javíthatja weboldalát, és növelheti az elkötelezettséget.
Kinek érdemes együttműködnie az Xe-vel?
Az Xe számos vállalattípussal működik együtt, hogy személyre szabott nemzetközi fizetési megoldásokat kínáljon. Akár piaci betekintést, zökkenőmentes szoftverintegrációt vagy új bevételi lehetőségeket keres, az Xe olyan eszközöket és technológiát kínál, amelyek támogatják vállalkozását és ügyfeleit.
Tanácsadók
Részletes betekintést nyerhet a devizapiacba, beleértve a valós idejű adatokat, árfolyamokat és nyereség/veszteség elemzéseket.
Egyesületek
Legyen a piaci ingadozások és trendek előtt, és így a megfelelő időben, a legkedvezőbb árfolyamok mellett tudatos nemzetközi fizetéseket teljesíthessen.
Szoftver VAR
Bővítse szolgáltatási kínálatát azáltal, hogy a Xe nemzetközi fizetési megoldásait sajátjaként átnevezi, és így további bevételt generál.
Technológia
Kombinálja nemzetközi fizetési megoldásainkat vállalkozása technológiájával, hogy átfogó szolgáltatási csomagokat kínálhasson ügyfeleinek.
Szoftverintegrátor
A Xe ERP integrációs megoldásainak zökkenőmentes beágyazása az Ön szoftverébe a globális pénzátutalási képességek lehetővé tétele érdekében. Használja ki az Xe technológiájának erejét.
Alkalmazások
Integrálja a Xe technológiáját az alkalmazásába, hogy ügyfeleinek egyszerű és biztonságos nemzetközi fizetéseket nyújtson több mint 190 országban és több mint 130 pénznemben.
Az Xe-vel való partnerség előnyei
Az Xe partnereként biztonságos fizetésekhez, skálázható megoldásokhoz és innovatív globális fizetési hálózathoz juthat hozzá. Mindezt versenyképes átváltási árfolyamok, szakértői valuta-támogatás és egy több mint 190 országot és több mint 130 valutát felölelő, megbízható hálózat támogatja.
Biztonságos fizetések
Pénzét többfaktoros hitelesítés, rendszeres ellenőrzések és biztonsági ellenőrzések védik, így Ön nyugodtan küldhet fizetéseket.
Globális hálózat
A Dandelion Payments-szel való partnerségünk révén hozzáférhet egy hatalmas globális hálózathoz, amely több mint 190 országot és több mint 130 pénznemet foglal magában.
Skálázható megoldások
Legyen szó akár egyszeri átutalásokról vagy tömeges fizetésekről, megoldásaink minden méretben megfelelnek az Ön üzleti igényeinek.
Versenyképes árak
Használja versenyképes valutaváltási árfolyamainkat, hogy a lehető legtöbbet kapja a pénzéért, amikor csak utal.
Innovatív technológia
Innovatív technológiánkat úgy fejlesztjük, hogy valós idejű valutaismeretet, megbízható biztonságot és zökkenőmentes globális fizetési élményt nyújtson.
Szakértői támogatás
Több évtizedes tapasztalatunkkal szakértő kereskedőink segítenek Önnek a piac megértésében és a devizaváltási stratégiájának javításában.
Fehér márkájú partnerségek
White label partnerségek a zökkenőmentes fizetésekért
Kínálja a Xe globális fizetési megoldásait az Ön márkája alatt fehér márkás partnerségekkel. Biztosítson ügyfeleinek versenyképes árfolyamokat, fejlett kockázatkezelési eszközöket és biztonságos nemzetközi átutalásokat - mindezt a Xe csúcstechnológiájával. Mivel minimális vagy semmilyen további fejlesztésre nincs szükség, az integrációs folyamat egyszerű és problémamentes.
Zökkenőmentes API megoldások
A nemzetközi fizetéseknek nem kell bonyolultnak lenniük. API-megoldásaink leegyszerűsítik a folyamatot:
Fizetési API
Integrálja a Xe fizetési API-ját, hogy segítse ügyfeleinek a keleti, gyors és biztonságos nemzetközi fizetéseket.
Pénznem adatok API
A legjobb pénzügyi adatszolgáltatóktól és bankoktól származó valós idejű devizainformációk 220+ devizára vonatkozóan.
Tömeges fizetési API
Egyszerűsítse a tömeges átutalásokat a beszállítók, alkalmazottak és beszállítók számára történő fizetések küldésével több mint 190 országban.
Xe ERP integrációs partnerei
A kifizetések és a pénzügyi adatok kezelésének egyszerűsítése érdekében integrálódunk olyan szoftverekkel, mint a Sage Intacct, a Microsoft Dynamics 365 Finance és a Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Sage Intacct
A Xe beágyazása a Sage Intacctbe a tranzakciók automatizálása, a valós idejű árfolyamok elérése és a pénzügyi adatok kezelése érdekében.
Dynamics 365 Pénzügyek
Csökkentse a belföldi és globális fizetések kezelésére fordított időt, ha a Xe-t beágyazza a Microsoft Dynamics 365 Finance rendszerbe.
Dynamics 365 BC
Integrálja az Xe-t a Dynamics 365 Business Centralba, hogy könnyedén küldhessen, nyomon követhesse és jelenthesse a nemzetközi fizetéseket.
Xe kiemelt adatpartnere - JFD Brokers
A JFD Brokers elektronikus kereskedési környezetként működik kifinomult lakossági befektetők és intézményi partnerek számára. Kiemelkedő kereskedési funkciókat, piaci elérést, mélységű likviditást, gyors végrehajtást és robusztus informatikai skálázhatóságot biztosítanak versenyképes kereskedési költségek mellett.
Kezdjen partnerként az Xe-vel
Ossza meg érdeklődését a Xe vállalati partnerként való részvétel iránt, és mi személyre szabott megoldást kínálunk az Ön üzleti igényeihez. Töltse ki az alábbi űrlapot, és partneri csapatunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Partnerségek GYIK
Csatlakozzon az Xe partnerprogramjához, hogy elkezdjen keresni a forgalmából. Minden sikeres konverziót eredményező ügyfél után kifizetést küldünk Önnek. Kövesse nyomon bevételeit, és nézze meg, hogyan teljesít affiliate linkje az Impact Radius műszerfaláról. Az Xe a következőket nyújtja Önnek:
Nyomon követési linkek
Kreatív bannerek és eszközök
Valós idejű teljesítménytáblák
Az Xe számos partnerségi lehetőséget kínál, többek között:
Affiliate és ajánló programok: Keressen pénzt a könnyen használható Xe affiliate linkjén keresztül. Valós idejű teljesítményjelentések és kreatív eszközök.
Bevételrészesedés és bemutatkozó partnerségek: Ajánlja ügyfeleit az Xe-nek, és részesüljön az Ön által generált új üzletből származó bevételből.
White-label partnerségek: A Xe globális fizetési szolgáltatásait az Ön márkáján keresztül kínálja egy white-label partnerség keretében.
A White-label partnerségek lehetővé teszik, hogy a Xe globális fizetési képességeit sajátjaként kínálja, miközben megőrzi vállalkozása márkaidentitását. A White-label partnerségek segítenek Önnek abban is, hogy elkerülje a további fejlesztési erőfeszítéseket, miközben a Xe technológiáját és FX megoldásait kínálja.
Mindenféle vállalkozással együttműködve kínálunk nemzetközi fizetési megoldásokat.
Pénzügyi tanácsadók és szakértők
Technológiai cégek és alkalmazásfejlesztők
Egyesületek
Szoftvergyártók, VAR-ok és integrátorok
Média, affiliate marketingesek és tartalomkészítők
Töltse ki az érdeklődési űrlapot, hogy többet tudjunk meg vállalkozásáról. Az Xe csapatának egy tagja felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan találhatnánk az Ön vállalkozásának igényeihez legjobban illeszkedő megoldást.