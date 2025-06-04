Ha a közönségének pénzt kell küldenie a tengerentúlra, vagy ha a weboldal forgalmát szeretné pénzzé tenni, a Xe hatékony megoldást kínál. Partnerprogramunk lehetővé teszi, hogy könnyen használható nyomon követési linkekkel, valós idejű teljesítményjelentésekkel és kreatív eszközökkel keressen a forgalmán. Olyan vállalkozásokkal működünk együtt, mint az árösszehasonlító oldalak és az olyan kiadványok, mint a The Times.