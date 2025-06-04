Árfolyam riasztások

Hagyja, hogy mi figyeljük a piacot Ön helyett

A valutapiacok folyamatosan mozognak. Kapjon árfolyam-riasztásokat, hogy soha ne maradjon le a kívánt árfolyamról.

Hogyan működik a Xe Rate Alerts

1. Fiók létrehozása

Egy ingyenes számla az összes devizaigénye számára

2. A kívánt sebesség beállítása

Hozzon létre több riasztást a kiválasztott pénznemek nyomon követéséhez

3. Értesítés

Értesítjük Önt, ha a kívánt árfolyam aktiválódik.

Rate alerts for the mid-market rate

A Xe Rate Alerts a piaci középárfolyamokat használja.

A középárfolyam egy adott valuta kereslete és kínálata közötti félúton van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan változhat, és változik is.

Piaci megbízást kell létrehoznia, és szeretne megbizonyosodni arról, hogy a lehető legjobb árfolyamot kapja? Xe segíthet! Regisztráljon vagy jelentkezzen be, hogy többet megtudjon pénzátutalási termékünkről és piaci megbízást adjon.

