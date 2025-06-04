Árfolyam riasztások
Hogyan működik a Xe Rate Alerts
1. Fiók létrehozása
Egy ingyenes számla az összes devizaigénye számára
2. A kívánt sebesség beállítása
Hozzon létre több riasztást a kiválasztott pénznemek nyomon követéséhez
3. Értesítés
Értesítjük Önt, ha a kívánt árfolyam aktiválódik.
A Xe Rate Alerts a piaci középárfolyamokat használja.
A középárfolyam egy adott valuta kereslete és kínálata közötti félúton van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan változhat, és változik is.
