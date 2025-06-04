A pénzküldés és -fogadás gyorsabb módja
Ha az idő sürget, a pénznek gyorsan kell mozognia. A szinte azonnali átutalási lehetőségeknek köszönhetően bízhat abban, hogy pénzeszközei pontosan akkor érkeznek meg, amikor szüksége van rájuk. Nincs késés. Ne aggódj.
A transzferek 90% perceken belül megérkezik
Miután beállította az átutalást, pontos becslést kap arról, hogy mennyi ideig fog tartani, a pénznem, a célállomás és a fizetési mód alapján. Az átutalások 90% perceken belül megérkezik, így számíthatsz arra, hogy pénzed gyorsabban célba ér, mint gondolnád.
Szinte azonnali átutalások a & hitelkártyákon keresztül.
A leggyorsabb módja a külföldi pénzküldésnek a bankkártyás vagy hitelkártyás fizetés. Mindkét lehetőség gyorsan juttat pénzt, de a bankkártyák gyakran alacsonyabb díjakkal járnak. Amint a fizetés feldolgozása megtörtént, az átutalás már úton is van - a pénz pillanatok alatt oda kerül, ahová kell.
A sebesség a fizetéssel kezdődik
Bankkártya
A leggyorsabb módja a pénzküldésnek a bankkártyás fizetés. A kevés díjjal vagy díjmentességgel ez egy költséghatékony választás, amely gyorsaságot és kényelmet kínál.
A pénz általában 24 órán belül megérkezik.
Hitelkártya
A hitelkártyás fizetés az egyik leggyorsabb módja a pénzküldésnek. Bár egy kis díj fizetendő, az átutalás pillanatok alatt úton lesz.
A pénz általában 24 órán belül megérkezik.
Átutalás
Az átutalások az Ön bankjából a mi bankunkba történő átutalással mozgatják a pénzt. Általában 24 órán belül megkapjuk a pénzt.
A pénz általában 24 óránbelül megérkezik .
Közvetlen beszedés
A közvetlen terheléses fizetések közvetlenül az Ön bankszámlájáról veszik le a pénzt, így egyszerű és kényelmes módja a rendszeres kifizetések kezelésének.
A pénz általában 3 munkanapon belül megérkezik.
A pénzátutalás az Xe segítségével gyors és egyszerű
Fiók létrehozása
Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.
Azonnali árajánlat
Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.
Pénzt küldeni
Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.
Kövesse nyomon az átutalást
Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy frissítéseket kapjon az átutalásról.
Sebesség a biztonság rovására
Minden átutalásnál a gyorsaságot és a biztonságot egyaránt előtérbe helyezzük. Miközben biztosítjuk, hogy pénze gyorsan mozogjon, minden intézkedést megteszünk annak védelme érdekében. A fejlett titkosításnak és a szigorú szabályozási előírásoknak való megfelelésnek köszönhetően pénzeszközei és személyes adatai minden lépésnél biztonságban maradnak.
Kövesse nyomon az átutalást és kapjon valós idejű frissítéseket
Maradjon tájékozott az átszállási útja során. Valós idejű frissítéseket kaphat az alapok előrehaladásáról, és könnyedén nyomon követheti azok állapotát a kezdetektől a végéig. Élvezze a nyugalmat, hogy minden lépésnél pontosan tudja, hol van a pénze.
Miért tart az átutalásom tovább a vártnál?
Több információra van szükségünk
Minden átutalást biztonsági szempontból átvilágítunk. Ha további információra van szükségünk, e-mailt küldünk Önnek, és az átutalás státusza "Intézkedés szükséges" státuszra frissül.
A banknak több információra van szüksége
Előfordulhat, hogy a címzett bankjának felül kell vizsgálnia az átutalást. Ha információt kérnek, e-mailben küldünk Önnek, és továbbítjuk azt a banknak, amint Ön megadja azt.
A bank feldolgozza
Ha a címzett bankja dolgozza fel az átutalást, ez akár 4 napot is igénybe vehet. Figyelem, a feladó neve nem jelenik meg, de Xe vagy a partnerünk igen.
Lassabb fizetési mód
A banki átutalás és a beszedési megbízás elszámolása legfeljebb 3 napot vesz igénybe. A gyorsabb átutalások érdekében fizessen bankkártyával vagy hitelkártyával a gyorsabb feldolgozás érdekében.
Hétvégén vagy ünnepnapokon
Az átutalások késhetnek hétvégén, ünnepnapokon vagy helyi munkaidőben. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, amikor pénzt küld, hogy elkerülje a késedelmeket.
Banki elutasítás
Az átutalások késhetnek, ha a bank helytelen adatok vagy a számlával kapcsolatos problémák miatt elutasítja az átutalást. Értesítjük Önt, ha ez megtörténik.
Küldjön bizalommal
Az Euronet Worldwide család tagjaként ügyfeleink tavaly több mint 115 milliárd dollár értékű nemzetközi pénzátutalás biztonságos feldolgozását bízták ránk. Nagyszerű díjszabással és alacsony díjakkal megkönnyítjük a külföldi pénzküldést.
Áthelyezési idők GYIK
Az átutalás teljesítéséhez szükséges idő több tényezőtől függ, például a pénznemtől, a célországtól és a használt fizetési módtól. Általában a legtöbb átutalás 1-3 munkanapon belül befejeződik.
A leggyorsabb módja a külföldi pénzküldésnek a bankkártya vagy hitelkártya használata. Ezek a módszerek a fizetés feldolgozása után azonnal elindítják az átutalást, és a pénz általában 24 órán belül megérkezik. Bár a betéti kártyáknak alacsonyabbak a díjai, mint a hitelkártyáknak, mindkét lehetőségnek van egy kis díja.
Számos tényező okozhat késedelmet, például hétvégék vagy munkaszüneti napok, helytelen vagy hiányos címzettadatok vagy további ellenőrzési követelmények. A fizetési módok kiválasztása szintén késedelmeket okozhat, mivel a banki átutalások és a beszedési megbízások (ACH) feldolgozása általában hosszabb időt vesz igénybe, mint a kártyás fizetéseké.
Igen, a Xe alkalmazáson keresztül minden lépésnél nyomon követheti az átutalást. Az értesítéseket is engedélyezheti, hogy frissítéseket kapjon az átutalás előrehaladásáról, így mindig tudja, hol van a pénze, és mikor érkezik meg.