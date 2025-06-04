Számviteli platformok

A Xe zökkenőmentesen integrálódik a vezető könyvelési és ERP-rendszerekbe, mint például a Microsoft Dynamics 365 és a Sage Intacct, így a felhasználók beágyazott hozzáférést kapnak a globális fizetésekhez az általuk már használt eszközökből. Rugalmas API-nkkal pedig bármelyik fizetendő könyvelési platform képes ugyanezt az egyszerűsített élményt nyújtani. Nincs fájlkivitel, nincsenek portálok, csak gyors, zökkenőmentes és biztonságos fizetés.