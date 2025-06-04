- Home
Egyszerűsítse a fizetéseket a platformján
Használja ki a Xe erejét az Ön platformjában, hogy rugalmas fizetési API-nk, beágyazott ERP-megoldásaink és világhírű valutaadat-eszközeink segítségével egyszerűsítse a fizetések lebonyolítását.
Világszerte megbíznak benne a vállalkozások
Egyszerűsített globális fizetések
Zökkenőmentes, határokon átnyúló fizetések biztosítása a vásárlói út során. Modern és rugalmas API-nk segítségével a Xe globális fizetési rendszerét közvetlenül beágyazhatja bármelyik platformba, amelyre pénzügyi csapata támaszkodik, így egyetlen gombnyomással kifizetheti a beszállítókat és a személyzetet.
Zökkenőmentes fizetési folyamat
A Xe egyetlen zökkenőmentes, biztonságos fizetési munkafolyamatot tesz lehetővé az Ön saját platformján belül. Nincs többé fájl exportálás vagy bejelentkezés külső portálokra. És mivel üzleti célokra készült, olyan intelligens funkciókkal rendelkezik, mint a beépített érvényesítés és megfelelőség-ellenőrzés, amelyekkel még azelőtt kiszűrhetők a hibák, mielőtt azok költséget jelentenének Önnek.
Továbbfejlesztett adatok és jelentéstétel
Automatizálja a jelentéstételt, javítsa a pontosságot, és távolítsa el a kézi munkát pénzügyi rendszereiből a Xe globális fizetési és élő valutaadatai segítségével, amelyek be vannak ágyazva a platformjába.
Why businesses choose Xe
Nincs többé nehézkes portál
Váltsa le az elavult, nehézkes portálokat egy letisztult, intuitív felülettel, ahol minden, amire szüksége van, egy helyen található.
Bizalom minden tranzakcióban
Az Ön pénzeszközeit szabályozott védelem, elsőrangú pénzügyi partnerek és vállalati szintű biztonság védi, így Ön nyugodtan mozgathatja pénzét.
Erő és stabilitás
Az Xe az Euronet része, amely egy NASDAQ-on jegyzett, befektetési minőségű vállalkozás, amely banki szintű biztonsággal, megfelelőséggel és vállalatirányítással rendelkezik.
Támogatás a telepítésben és azon túl
Az Xe hozzáférést biztosít Önnek a dedikált technikai támogatáshoz és a kifizetésekkel foglalkozó szakértőkhöz, így gyorsan beállíthatja és könnyedén megoldhatja a felmerülő problémákat, bármikor, amikor azok felmerülnek.
Globális vállalatok számára készült megoldások
Számviteli platformok
A Xe zökkenőmentesen integrálódik a vezető könyvelési és ERP-rendszerekbe, mint például a Microsoft Dynamics 365 és a Sage Intacct, így a felhasználók beágyazott hozzáférést kapnak a globális fizetésekhez az általuk már használt eszközökből. Rugalmas API-nkkal pedig bármelyik fizetendő könyvelési platform képes ugyanezt az egyszerűsített élményt nyújtani. Nincs fájlkivitel, nincsenek portálok, csak gyors, zökkenőmentes és biztonságos fizetés.
Források
Nézze meg, hogy az Önhöz hasonló vállalkozások hogyan használják a Xe-t a globális fizetések egyszerűsítésére.
