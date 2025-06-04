Küldjön pénzt több mint 220 országba: Lehetővé teszi a globális fizetéseket közvetlenül a platformjáról, így kényelmesebbé teszi mind Ön, mind ügyfelei számára.



Zökkenőmentes integráció: Könnyedén integrálhatja fizetési API-nkat a platformjába, hogy olyan megoldásokat hozzon létre, amelyek miatt ügyfelei visszatérnek.



Versenyképes árfolyamok: Használja ki versenyképes árfolyamainkat a pénzeszközök átváltásához, amikor csak vállalkozása igényli.



Extra bevétel: Nyisson ki lehetőségeket a nemzetközi fizetési lehetőségekkel.