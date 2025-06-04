- Home
Minden méretű vállalkozás támogatása
Fizetési API globális tranzakciókhoz
Integrálja a Xe fizetési API-ját közvetlenül a platformjába a biztonságos és hatékony nemzetközi fizetésekhez. Vezető fizetési API-megoldásként a vállalkozások számára API-nk leegyszerűsíti a határokon átnyúló tranzakciókat, időt és pénzt takarítva meg Önnek.
Globális iparági vezetők bizalma
Csatlakozzon azokhoz a vállalkozásokhoz világszerte, amelyek a biztonságos, gyors és megbízható pénzátutalások terén a Xe-re támaszkodnak.
Küldjön pénzt több mint 220 országba a Xe API-jával
A nemzetközi fizetések egyszerűsítésével segítünk a különböző méretű vállalkozásoknak céljaik elérésében. A Xe fizetési API közvetlen integrálásával a platformjába több mint 220 országba küldhet fizetéseket, megtakaríthatja a banki díjakat, és versenyképes árfolyamokat használhat.
Ügyfelei és partnerei számára ez egy kiváló lehetőség a bevételek növelésére azáltal, hogy nemzetközi fizetési lehetőségeket kínál a platformján.
Egyszerű integráció a fejlesztők számára
Mi biztosítjuk az eszközöket és erőforrásokat, hogy csapatának megkönnyítsük a Xe Payments API integrálását.
Sandbox környezet
Sandbox-környezetünk lehetővé teszi az integrációk tesztelését anélkül, hogy az élő adatokat vagy a banki rendszereket befolyásolná.
Fejlesztői API dokumentáció
API-dokumentációink könnyen követhető utasításokat és kódpéldákat tartalmaznak a fejlesztői implementáció egyszerűsítése érdekében.
Ügyfélszolgálat
Amint beállítod, kijelölünk neked egy fiókmenedzsert, aki segít neked bármilyen kérdésedben.
Fintech, e-kereskedelem és utazási iparágak
A fizetési API előnyei az Ön vállalkozása számára
Küldjön pénzt több mint 220 országba: Lehetővé teszi a globális fizetéseket közvetlenül a platformjáról, így kényelmesebbé teszi mind Ön, mind ügyfelei számára.
Zökkenőmentes integráció: Könnyedén integrálhatja fizetési API-nkat a platformjába, hogy olyan megoldásokat hozzon létre, amelyek miatt ügyfelei visszatérnek.
Versenyképes árfolyamok: Használja ki versenyképes árfolyamainkat a pénzeszközök átváltásához, amikor csak vállalkozása igényli.
Extra bevétel: Nyisson ki lehetőségeket a nemzetközi fizetési lehetőségekkel.
Nagy teljesítményű API a kifizetések automatizálásához
Pontos tranzakciók: Gyors, biztonságos és hibamentes tranzakciókkal, amelyek kiküszöbölik a kézi kezelés kockázatát.
Számlaautomatizálás: Egyszerűsítse a tengerentúli számlák kezelését az automatikus számlakészítéssel, -küldéssel, -fizetés feldolgozásával és nyomon követésével.
Közvetlen banki kifizetések: Küldjön pénzt közvetlenül szállítói bankszámlájára a gyors és problémamentes üzleti kifizetések érdekében.
Hogyan kezdjünk hozzá a fizetési API-hoz
Egyszerűsítse globális fizetési folyamatait négy egyszerű lépésben:
Fiók létrehozása
Lépjen kapcsolatba velünk a Xe Sandbox-fiók beállításához, és tekintse meg különböző megoldásainkat.
Tesztelés és integrálás
Használja kiterjedt dokumentációnkat a kifizetési API teszteléséhez és közvetlen integrálásához termékeibe.
Ellenőrzés és élesítés
Tekintse át az integrációt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy zökkenőmentesen működik, és készen áll az indításra!
Folyamatos kifizetések
Éles üzemmódban az API automatizálja a tranzakciókat, időt takarítva meg Önnek és csökkentve a kézi munkát.
Skálázhatóságra és megbízhatóságra épült
Fedezze fel, hogy miért a Xe fizetési API-ja a legjobb választás a globális üzleti átutalásokhoz:
Skálázható
RESTful API-kialakításunk támogatja a hatékony fejlesztést, tesztelést és skálázást, ahogyan az Ön vállalkozása növekszik.
Biztonságos
Az iparágvezető titkosítási és biztonsági gyakorlatok biztosítják a tranzakciók és adatok védelmét.
Megbízható
A nemzetközi fizetések terén szerzett több mint 30 éves tapasztalattal a háta mögött a Xe pontos, megbízható és eredményes szolgáltatásokat nyújt.
Lépjen kapcsolatba API szakértőinkkel
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy megbeszéljük egyedi igényeit. A Xe fizetési API-jával racionalizálhatja a globális fizetési folyamatokat, csökkentheti a költségeket, és zökkenőmentes élményt nyújthat ügyfeleinek.
Fizetési API kérdések
A Xe fizetési API-ja segít a vállalkozásoknak a nemzetközi fizetési képességek közvetlen integrálásában a saját platformjukba. Lehetővé teszi, hogy Ön és ügyfelei valós idejű globális tranzakciókat hajthassanak végre versenyképes árfolyamokkal és megbízható feldolgozással.
Igen. Az integrációs folyamat egyszerűsítése érdekében olyan eszközöket és forrásokat biztosítunk, mint például:
Teljes API dokumentáció kódmintákkal
Sandbox környezet a biztonságos teszteléshez
Dedikált számlavezető támogatás
A Xe fizetési API integrálásához kövesse az alábbi négy egyszerű lépést:
Hozzon létre egy Xe-fiókot, és kérjen homokozóhoz való hozzáférést.
Használja a dokumentációt az API teszteléséhez és integrálásához.
Teljes ellenőrzés és élesítés.
Kezdje meg az automatizált globális fizetések feldolgozását!
A fizetési API-t úgy terveztük, hogy a vállalkozás növekedésével együtt skálázódjon. Akár induló vállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a Payments API támogatja a nagy volumenű tranzakciókat anélkül, hogy feláldozná a teljesítményét.
Igen. A Xe Fizetések API támogatja a számlaautomatizálást, így a számlákat hatékonyan hozhatja létre, küldheti el, dolgozhatja fel és követheti nyomon, mindezt a saját rendszerén belül.
Ha szeretne beszélni valakivel az árképzésről, lépjen kapcsolatba velünk, hogy megbeszéljük, hogyan tudnánk a legjobban segíteni az Ön igényeit. Az Xe csapatának egy tagja felkeresi Önt, hogy megtalálja az üzleti céljainak megfelelő tervet.
Az integrációval kapcsolatos segítségért forduljon az erre a célra kijelölt fiókmenedzseréhez. Ők képesek lesznek speciális segítséget nyújtani Önnek a beállítással kapcsolatban, vagy bármilyen további kérdéssel kapcsolatban.