A Xe alkalmazás letölthető az App Store-ból iOS és a Google Play Store áruházból Android készülékek számára. A Xe alkalmazással egy mindenre kiterjedő platformot kap, amellyel könnyedén kezelheti globális valutaigényeit és nemzetközi pénzátutalásait. Akár több pénznemet követ, akár árfolyam-riasztásokat állít be, akár több mint 200 országba, közel 130+ pénznemben küld pénzt, az alkalmazást úgy tervezték, hogy teljes körű ellenőrzést biztosítson az Ön számára. Ezen kívül hozzáférhet a valós idejű árfolyamokhoz, megtekintheti a múltbeli adatokat, és biztonságosan és hatékonyan kezelheti tranzakcióit, bárhol is tartózkodik.