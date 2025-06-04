Currency converter & money transfer app

Valutaváltó & pénzátutalási alkalmazás

A Xe alkalmazásban minden megtalálható, amire a globális pénzátutalásokhoz és valutaváltáshoz szüksége van. Váltson át valutákat, ellenőrizze az élő árfolyamokat, és utaljon át pénzt biztonságosan, teljes díjtranszparenciával. Töltse le még ma!

Xe alkalmazás jellemzői

Pénzt küldeni

Könnyedén utalhat pénzt több mint 200 országba, 130+ pénznemben, mindössze néhány érintéssel. Intuitív felületünk zökkenőmentes élményt biztosít, így gyorsan és egyszerűen küldhet pénzt a célállomásra.

Kövesse nyomon az átutalást

Maradjon naprakész az átutalások állapotáról valós időben. Nyomonkövetési funkcióval minden lépésnél nyomon követheti tranzakcióit, így biztosítva a nyugalmat és az átláthatóságot.

Árfolyam riasztások beállítása

Soha ne hagyja ki a lehetőséget a megtakarításra. Állítson be árfolyam-riasztásokat, és kapjon értesítést, ha a kívánt árfolyamot elérte, így minden átutalásból a legtöbbet hozhatja ki.

Árfolyamok megtekintése

Bárhol és bármikor hozzáférhet élő árfolyamokhoz. Alkalmazásunk a legfrissebb árfolyamokkal látja el Önt, így megalapozott döntéseket hozhat, és a devizapiacon mindig az élen járhat. Egyszerre akár 10 valutát is figyelemmel kísérhet.

Értesítés

Maradjon naprakész a valós idejű push-értesítésekkel. Azonnali frissítéseket kaphat pénzátutalásáról, árfolyam-riasztásokat és fontos számlaforgalmat, így mindig kézben tarthatja a dolgokat, bárhol is legyen.

Biztonságos bejelentkezés

Biztonságosítsa fiókját könnyedén Face ID vagy Touch ID segítségével. Ezek a biometrikus bejelentkezési módszerek gyors és biztonságos módot kínálnak a fiókjához való hozzáférésre, biztosítva, hogy csak Ön tudja egyetlen pillantással vagy érintéssel feloldani az adatait.

Pénzküldés útközben

A Xe alkalmazással a pénzküldés világszerte egyszerű. Élvezze a gyors és biztonságos átutalásokat okostelefonjáról, bármikor és bárhol. Akár személyes, akár üzleti céllal, a Xe a nemzetközi pénzátutalások erejét a zsebébe teszi.

Kényelmes mobil pénzátutalások

Hagyja ki a hagyományos mobilbankolás korlátait a gyorsabb és rugalmasabb bankok közötti átutalásokkal. Jobb árakat kaphat, elkerülheti a magas díjakat, és pénzt küldhet több mint 190 országba - mindezt kényelmesen, mobileszközéről.

A globális pénzátutalás egyszerű

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Kövesse nyomon az átutalást

Xe alkalmazásunkkal nyomon követheti az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy frissítéseket kapjon az átutalás előrehaladásáról.

Pénzküldés módja

Válassza ki a megfelelő fizetési módot minden igényének megfelelően.

Közvetlen beszedés
A bankjától veszi át a pénzeszközöket. Általában 3 munkanapon belül érkezik.

Átutalás
Átutalás az Ön bankjából a miénkbe. Általában 24 órán belül megérkezik.

Bankkártya/hitelkártya
A leggyorsabb módszer, de kis díjakat tartalmaz. A pénz szinte azonnal megérkezik.

A pénz átvételének módjai

Kényelmes lehetőségeket kínálunk a pénzfogadásra világszerte.

Bankbetét
Küldjön közvetlenül több száz nagy bankba világszerte.

Készpénzfelvétel
Vegyen fel készpénzt több mint 500 000 helyszínen, több mint 150 országban.

Mobiltárca
Küldjön pénzt közvetlenül szerettei mobiltelefonjára több mint 35 országban.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

