Valutaváltó & pénzátutalási alkalmazás

Xe alkalmazás jellemzői
Pénzt küldeni
Könnyedén utalhat pénzt több mint 190 országba, 130+ pénznemben, mindössze néhány érintéssel. Egyszerű kezelőfelületünk zökkenőmentes élményt biztosít, így könnyedén küldhet pénzt világszerte.
Kövesse nyomon az átutalást
Maradjon naprakész az átutalások állapotáról valós időben. A tranzakciókat minden lépésnél könnyedén nyomon követheti, így biztosítva a nyugalmat és a szükséges teljes átláthatóságot.
Árfolyam riasztások beállítása
Soha ne hagyja ki a lehetőséget a megtakarításra. Állítson be árfolyam-riasztásokat, és kapjon értesítést, ha a kívánt árfolyamot elérte, így minden átutalásból a legtöbbet hozhatja ki.
Árfolyamok megtekintése
Bárhol és bármikor hozzáférhet élő árfolyamokhoz. Alkalmazásunk a legfrissebb árfolyamokkal látja el Önt, így megalapozott döntéseket hozhat, és a devizapiacon mindig az élen járhat.
Értesítés
Maradjon naprakész a valós idejű push-értesítésekkel. Azonnali frissítéseket kaphat pénzátutalásairól, árfolyam-riasztásokat és fontos számla-aktivitásokat, így mindig kézben tarthatja a dolgokat.
Biztonságos bejelentkezés
Biztonságosítsa fiókját könnyedén Face ID vagy Touch ID segítségével. Ezek a biometrikus bejelentkezési módszerek gyors és biztonságos módot kínálnak a fiókjához való hozzáférésre, biztosítva, hogy csak Ön tudja feloldani az adatait.
A globális pénzátutalás egyszerű
Fiók létrehozása
Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.
Azonnali árajánlat
Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.
Pénzt küldeni
Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.
Kövesse nyomon az átutalást
Xe alkalmazásunkkal nyomon követheti az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy frissítéseket kapjon az átutalás előrehaladásáról.
Pénzküldés módja
Válassza ki a megfelelő fizetési módot minden igényének megfelelően.
Közvetlen beszedés
A bankjától veszi át a pénzeszközöket. Általában 3 munkanapon belül érkezik.
Átutalás
Átutalás az Ön bankjából a miénkbe. Általában 24 órán belül megérkezik.
Bankkártya/hitelkártya
A leggyorsabb módszer, de kis díjakat tartalmaz. A pénz szinte azonnal megérkezik.
A pénz átvételének módjai
Kényelmes lehetőségeket kínálunk a pénzfogadásra világszerte.
Bankbetét
Küldjön közvetlenül több száz nagy bankba világszerte.
Készpénzfelvétel
Vegyen fel készpénzt több mint 500 000 helyszínen, több mint 150 országban.
Mobiltárca
Küldjön pénzt közvetlenül szerettei mobiltelefonjára több mint 35 országban.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
A Xe alkalmazás letölthető az App Store-ból iOS és a Google Play Store áruházból Android készülékek számára. A Xe alkalmazással egy mindenre kiterjedő platformot kap, amellyel könnyedén kezelheti globális valutaigényeit és nemzetközi pénzátutalásait. Akár több pénznemet követ, akár árfolyam-riasztásokat állít be, akár több mint 200 országba, közel 130+ pénznemben küld pénzt, az alkalmazást úgy tervezték, hogy teljes körű ellenőrzést biztosítson az Ön számára. Ezen kívül hozzáférhet a valós idejű árfolyamokhoz, megtekintheti a múltbeli adatokat, és biztonságosan és hatékonyan kezelheti tranzakcióit, bárhol is tartózkodik.
Az Xe-alkalmazás küldési korlátai megegyeznek a weboldaléval. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazással kényelmesen átutalhat kisebb és nagyobb összegeket egyaránt.
A pénzküldéshez meg kell adnia a címzett teljes nevét, bankszámlaadatait (beleértve az IBAN vagy SWIFT/BIC kódokat) és a fizetési módot. Bizonyos esetekben további azonosításra lehet szükség.
Az Xe számos biztonsági intézkedést alkalmaz az Ön pénzeszközeinek védelme érdekében, beleértve a titkosítási technológiát, a kétfaktoros hitelesítést (2FA) és a biztonságos bejelentkezési funkciókat, például a biometrikus hitelesítést. Személyes és fizetési adatait minden lépésnél védjük.
Igen, az ügyfélszolgálatot közvetlenül az Xe alkalmazáson keresztül érheti el. Válaszokat találhat a leggyakoribb kérdésekre, és szükség esetén személyre szabott segítségért felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Az átutalás teljesítéséhez szükséges idő több tényezőtől függ, például a pénznemtől, a célországtól és a használt fizetési módtól. Általában a legtöbb átutalás 1-3 munkanapon belül befejeződik.
Igen, a Xe alkalmazáson keresztül minden lépésnél nyomon követheti az átutalást. Az értesítéseket is engedélyezheti, hogy frissítéseket kapjon az átutalás előrehaladásáról, így mindig tudja, hol van a pénze, és mikor érkezik meg.