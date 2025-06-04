Xe pénznem diagramok

Történelmi devizaárfolyamok áttekintése

ÁtváltásKüldésGrafikonokRiasztások
usd
USDamerikai dollár
Középárfolyamokat használunk
eur
EUReuró
Középárfolyamokat használunk

Xe currency charts

Xe pénznem diagramok

Ezzel a kényelmes eszközzel bármely devizapár esetében áttekintheti a piaci előzményeket és elemezheti az árfolyamok alakulását. Minden grafikon interaktív, középárfolyamokat használ, és akár 10 éves időszakra is rendelkezésre áll. A valutadiagram megtekintéséhez válassza ki a két pénznemet, válasszon egy időkeretet, és kattintson a megtekintéshez.

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.16523
GBP / EUR1.14467
USD / JPY154.923
GBP / USD1.33379
USD / CHF0.803577
USD / CAD1.38236
EUR / JPY180.520
AUD / USD0.664408

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

Xe pénznemadatok API

Világszerte több mint 300 vállalat kereskedelmi szintű díjszabásának működtetése

Shopify LogoClearbooks LogoXero LogoVistaprint Logo
Lásd API terveinket

A világ legnépszerűbb valutaeszközei

Xe Nemzetközi pénzátutalás

Küldjön pénzt online gyorsan, biztonságosan és egyszerűen. Élő nyomon követés és értesítések + rugalmas szállítási és fizetési lehetőségek.

Pénzt küldeni

Xe pénznem diagramok

Hozzon létre egy diagramot a világ bármely devizapárjára, hogy láthassa a devizatörténetüket. Ezek a devizadiagramok élő középárfolyamokat használnak, könnyen kezelhetők és nagyon megbízhatóak.

Diagramok megtekintése

Xe árfolyam figyelmeztetések

Tudni szeretné, hogy egy valuta mikor ér el egy adott árfolyamot? A Xe Rate Alerts értesíti Önt, ha a kiválasztott devizapárokra a kívánt árfolyamot aktiválják.

Riasztás létrehozása
Xe App on iPhone

A Xe alkalmazás letöltése

Ellenőrizze az élő árfolyamokat, küldjön pénzt biztonságosan, állítson be árfolyam-riasztásokat, kapjon értesítéseket és még sok mást.

Szkennelj le!

app store svggoogle play svg

Több mint 113 millió letöltés világszerte