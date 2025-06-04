Mivel az átutalás közvetlenül az Ön bankszámlájára érkezik, a feladónak kéznél kell lennie a banki adatoknak az átutalás elküldéséhez.



Győződjön meg arról, hogy a feladó ismeri a következő információkat:

Az Ön neve

Az Ön címe (az Ön lakcíme, nem a bank címe)

Az Ön bankszámlaszáma

Az Ön BIC- vagy SWIFT-kódja

Az Ön bankjának neve

A legtöbb átutalás még aznap megérkezik, de esetenként egyes fogadó bankoknál 1-4 napot is igénybe vehet, amíg a pénz az Ön számlájára érkezik. A fizetési módtól és a szállítási útvonaltól függően akár néhány perc alatt is megérkezhet Önhöz.

A pénzt automatikusan befizetjük a számlájára. Nem kell elmennie a helyi bankfiókba és sorban állnia; csak várnia kell, amíg a bankja értesíti arról, hogy befizetés érkezett a számlájára.