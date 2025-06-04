A gyors és megbízható módja a pénzküldésnek
Hogyan küldjön pénzt online az Xe-vel
6 egyszerű lépés
- 1
Regisztráljon ingyenesen
Jelentkezzen be Xe-fiókjába, vagy regisztráljon ingyenesen. Csak néhány percet vesz igénybe, mindössze egy e-mail címre van szüksége
- 2
Kérjen árajánlatot
Tudassa velünk, milyen pénznemben szeretne utalni, mennyi pénzt szeretne küldeni és a célországot.
- 3
Adja hozzá a címzettet
Adja meg a címzett fizetési adatait (szüksége lesz olyan adatokra, mint a neve és a címe).
- 4
Igazolja személyazonosságát
Néhány átutaláshoz szükségünk lehet azonosító okmányokra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy valóban Ön az, és biztonságban tartsuk a pénzét.
- 5
Erősítse meg árajánlatát
Erősítse meg és finanszírozza átutalását bankszámlával, hitelkártyával vagy betéti kártyával, és kész is van!
- 6
Kövesse nyomon átutalását
Nézze meg, hol van a pénze, és mikor érkezik meg a címzetthez. Élő csevegés, telefonos és e-mailes támogatást kaphat.
Küldjön pénzt több mint 190 országba, több mint 130 pénznemben
Csoportos beszedési megbízás (ACH)
A csoportos beszedési megbízás vagy az automatizált klíringház (ACH) fizetések közvetlenül a bankszámlájáról vonják le az összeget.
Banki átutalás
A banki átutalások a bankjából a miénkbe történő átutalással mozgatják a pénzt. Általában 24 órán belül megkapjuk a pénzt.
Betéti vagy hitelkártya
A kártyás fizetések általában kevesebb mint 24 órát vesznek igénybe. A kártyás fizetésekhez azonban kis összegű további díj társul.
A világ összekötése
Pénzküldési célországok
Gyakran Ismételt Kérdések
Küldjön pénzt online a Xe segítségével egyszerűen ezekkel a lépésekkel:
Jelentkezzen be vagy regisztráljon ingyenes profilért.
Válassza ki az átutalás célországát.
Adja meg az összeget a 'Ön küldi' vagy a 'Címzett kap' mezőben a pénznemek átváltásához. Konkrét összegek esetén először töltse ki a "Címzett kap" című részt.
Válassza ki a fizetési módot: "Közvetlen terhelés (ACH)", "Bankkártya", "Hitelkártya" vagy "Átutalás". Sürgős átutalásokhoz használjon bankkártyát vagy hitelkártyát.
Küldje a címzett bankszámlájára, vagy ha rendelkezésre áll, intézze a készpénzfelvételt, vagy küldje mobilpénztárcára.
Adja meg a címzett adatait és az átutalás okát.
Banki átutalások esetén várjon egy visszaigazoló e-mailt a bankunk adataival, hogy elvégezhesse a fizetést.
Küldje el a pénzét!
A más országba történő pénzküldés költségei attól függően változnak, hogy milyen fizetési módot választ, milyen típusú pénzt küld, és hová küld.
Ha használja a Xe alkalmazást vagy az interneten keresztül tájékozódhat a pontos költségekről, mielőtt pénzt küldene. Mivel élő árfolyamokat használunk, az átutalás költségei változhatnak, mielőtt befejezné a tranzakciót. Ha ez megtörténik, azonnal értesítjük Önt.
Egyes országokban az embereknek díjat kell fizetniük, ha hitel- vagy bankkártyát használnak a pénzátutaláshoz. Ez a díj az Ön által küldött teljes összeg százalékos aránya. Továbbá, ha hitelkártyát használ, a kártyatársasága külön díjat, úgynevezett készpénzelőleg-díjat számíthat fel.
Ha gyorsan kell pénzt küldenie, javasoljuk, hogy használjon kártyát - a legtöbb kártyás utalás perceken belül teljesül. Ha banki vagy átutalással fizet, nem kell díjat fizetnie, de akár négy munkanapba is beletelhet, amíg a pénz megérkezik ahhoz a személyhez, akinek küldi.
A pénzátutalás kezdeményezése tipikus időtartamokat mutat. A becsült szállítási idő változhat a pénznem, a célállomás és a fizetési mód függvényében. Az átutalásokat a Xe alkalmazás vagy a weboldal Tevékenység képernyője segítségével követheti nyomon, és segítségért élőben beszélgethet virtuális asszisztensünkkel, Lexivel.
A leggyorsabb fizetési lehetőségek:
Az átutalás akkor kezdődik, amikor megkaptuk a fizetését.
A kártyás fizetések a leggyorsabbak, szinte azonnal feldolgozzák őket. Sürgős átutalásokhoz válassza a kártyás fizetést.
A banki átutalások, a beszedések és az ACH egy kicsit lassabbak, akár 2 munkanapot is igénybe vehet, mire elérnek minket.
Szállítási határidők:
A fizetés beérkezése után elküldjük a pénzt. Az átutalások címzetthez való eljutására a pénznemtől és a célállomástól függően 1-3 munkanapot kell várni. Aggodalmak esetén beszélgessen Lexivel, hogy nyomon követhesse az átutalásokat.
Az Ön biztonsága érdekében korlátozzuk, hogy mekkora összeget küldhet egyetlen online átutalással.
Online átutalási limit régiónként:
UK & Európa (GBEU): £350,000 GBP vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Egyesült Államok (US): $535,000 USD vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Kanada (CA): $560,000 CAD vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Ausztrália & Új-Zéland (AUNZ): vagy ennek megfelelő devizaösszeg
Az Ön által választott fizetési mód is meghatározhatja, hogy mekkora összeget küldhet velünk. További információkért olvassa el a GYIK-et , és tekintse meg az elérhető fizetési módok listáját.
Kanadai és amerikai ügyfelek banki vagy átutalással fizetnek: Az USA-ban élő ügyfeleknek 3000 USD-t vagy annál többet kell küldeniük, hogy banki vagy átutalással fizethessenek: A kanadai ügyfeleknek 3000 USD-t vagy annál többet kell küldeniük, hogy banki vagy átutalással fizethessenek.
Mivel az átutalás közvetlenül az Ön bankszámlájára érkezik, a feladónak kéznél kell lennie a banki adatoknak az átutalás elküldéséhez.
Győződjön meg arról, hogy a feladó ismeri a következő információkat:
Az Ön neve
Az Ön címe (az Ön lakcíme, nem a bank címe)
Az Ön bankszámlaszáma
Az Ön BIC- vagy SWIFT-kódja
Az Ön bankjának neve
A legtöbb átutalás még aznap megérkezik, de esetenként egyes fogadó bankoknál 1-4 napot is igénybe vehet, amíg a pénz az Ön számlájára érkezik. A fizetési módtól és a szállítási útvonaltól függően akár néhány perc alatt is megérkezhet Önhöz.
A pénzt automatikusan befizetjük a számlájára. Nem kell elmennie a helyi bankfiókba és sorban állnia; csak várnia kell, amíg a bankja értesíti arról, hogy befizetés érkezett a számlájára.
Küldjön pénzt közvetlenül a barátai és családtagjai mobilkészülékeire több mint 35 országban a Xe.
A mobiltárcák gyors és biztonságos módját kínálják a pénz küldésének, tárolásának és fogadásának. Amint megkapjuk a fizetést, az átutalás perceken belül elérhető a címzett pénztárcaalkalmazásában.
Az Egyesült Királyság, Európa, Kanada, Új-Zéland és az USA ügyfelei számára a 7.14.0-s verziójú alkalmazás és az online elérhető. Frissítse az alkalmazást a legújabb funkciókhoz.
Pénz küldése mobiltárcára:
Jelentkezzen be Xe-fiókjába online vagy az alkalmazásban.
Kattintson a "Küldés" gombra az alkalmazásban vagy az online "Pénzküldés" gombra.
Válassza ki a "Célországot".
Töltse ki a "Te küldöd" vagy a "Címzett kapja" mezőt.
Válassza ki a fizetési módot. Sürgős átutalásokhoz használjon bankkártyát vagy hitelkártyát.
Válassza a "Mobil pénztárca" szállítási módot.
Adja meg az átutalás okát.
Fizessen az átutalásért.
A pénzt a kedvezményezett mobiltárcájára küldjük, amint megkapja a fizetését.
A készpénzfelvétellel a kanadai, új-zélandi, európai, brit és amerikai Xe-felhasználók gyorsan küldhetnek pénzt fizikai formában.
Feladóként válasszon egy összeget és fizessen. Mi létrehozunk egy PIN-kódot a címzett számára, hogy a pénzt egy kiválasztott helyen átvehesse, a Felhasználási Feltételeinknek megfelelően.
Válassza ezt az előnyben részesített kézbesítési módot a szokásos küldési folyamat során.
Új ügyfelek esetében válassza ki a pénznemeket és a célországot, majd váltson banki átutalásról készpénzfelvételre, ha van ilyen. Ha nem, válasszon másik szállítási lehetőséget.
Fizessen készpénzfelvételért hitelkártyával/betéti kártyával vagy ACH (csak az USA-ban).
A kedvezményezettek egy adott üzletben vagy a kiválasztott partnerek bármelyik fiókjában gyűjthetnek pénzt. A helyszínt a fizetési folyamat során dönti el.
A fizetés után megjelenik az átvétel helye és a PIN-kód. Ossza meg a PIN-kódot a címzettel. A pénz felvételéhez érvényes, kormány által kiállított személyi igazolványra és PIN-kódra lesz szükségük.
Ha évente több mint 50.000 USD-t (vagy ennek megfelelő helyi valutát) küld, akkor jogosult erre a szolgáltatásra.
Íme néhány dolog, amiben a csapat segíthet Önnek:
Támogatás a nagy összegű átutalások beállításához Forward megbízás beállítása, hogy akár 24 hónapra rögzítse az aktuális átutalási árfolyamot
Piaci megbízások létrehozása, hogy a célárfolyam elérésekor pénzt küldhessen
Rendszeres fizetés létrehozása a rendszeres, automatizált átutalásokhoz fix árfolyamon, akárcsak a szokásos beszedési megbízásoknál
Ha szeretne beszélni csapatunk egyik tagjával, hívjon minket az alábbi elérhetőségeken:
Egyesült Királyság
(GB): Európa (EU): +441753441800 (8am-6pm
GMT): + Új-Zéland (NZ ): + Ausztrália
(AU): + Egyesült Államok (US): +
Kanada (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)
Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal telefonon, e-mailben vagy Live Chat-en keresztül, hogy segítséget kapjon kérdésével kapcsolatban.
Hogy jobban ki tudjuk szolgálni Önt, kérjük, tartsa kéznél szerződésszámát (C-vel kezdődik és úgy néz ki, mint C12345678), amelyet az átutalást visszaigazoló e-mailben vagy az online fiókjában talál.
Telefon:
Xe Money Transfer Support
+1-877-932-6640
Ügyfélszolgálati munkatársak elérhetősége:
Hétfőtől csütörtökig:
Péntek: 24 órán át nyitva:
Szombat: éjféltől 17 óráig (PT) : Zárva
Vasárnap: 13 órától éjfélig (PT)
Élő chat:
Kattintson a kék Chat With Us gombra a képernyő jobb alsó sarkában (ha nem látja ezt a gombot, akkor éppen nem vagyunk elérhetőek).
Több mint 100 nyelven tudunk Önnel beszélgetni, és általában 2 percen belül válaszolunk.
E-mail:
Töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és csapatunk egy tagja 48 órán belül e-mailben válaszol Önnek több mint 100 nyelv egyikén.
Ellenőrizze a pénzátutalás állapotát, vagy tegyen lépéseket az átutalás elindítása érdekében az alkalmazásban vagy az online fiókjában.
Pénzátutalás nyomon követése az alkalmazásban:
1. Nyissa meg a Nyomon követés képernyőt
2. Kattintson az átutalás állapotáért és idővonaláért az átutalás gombra
Pénzátutalás nyomon követése online számláján:
1. Nyissa meg a Tevékenység képernyőt
2. Nyissa meg a Tevékenység képernyőt . Kattintson a Részletek, Megosztás vagy Újraküldés gombra a műveletekhez
Kérdezze meg Lexit, hogy kövesse nyomon pénzátutalását:
1. Kattintson a "Chat with us" (Csevegés velünk) gombra
2. Adja meg a szerződés számát (pl. C12345678)
3. Lexi állapotfrissítést nyújt
Nyitott átutalás (alkalmazás vagy online):
Átutalás idővonalának megtekintése
Módosítások elvégzése (az állapot alapján)
A banki adatok elérése a fizetéshez
A szükséges információk feltöltése
Befejezett átutalások megismétlése.
Már 30 éve vagyunk a valutaüzletben, és az Ön pénzének és adatainak biztonsága az egyik legfontosabb prioritásunk.
A több milliárd dolláros, a NASDAQ-on jegyzett Euronet Worldwide (EEFT) tulajdonában vagyunk, és minden országban, ahol működünk, betartjuk a szabályozási előírásokat, valamint vállalati szintű biztonsági intézkedésekkel rendelkezünk.
Hírnevünket, mint biztonságos szolgáltatás, az évek óta tartó megbízható transzferek alapján építettük fel. Több mint 115 milliárd dollárt dolgoztunk fel 170 országban, több mint 112 000 ügyfél számára. Ismerjük a pénzátutalási üzletágat, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tökéletes átutalási élményt nyújtsunk Önnek.
Nemzetközi vállalatként vállalkozásunknak olyan szabályozási előírásoknak kell megfelelnie, mint például:
- Az európai GDPR (általános adatvédelmi rendelet)
- A kanadai adatvédelmi törvény
- Az amerikai adatvédelmi törvény
Vállalati kereskedőink és határidős szerződési opcióink minimalizálják a díjak és a turbulens devizaértékek okozta pénzromlást.