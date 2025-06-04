- Home
A világ legmegbízhatóbb valutaadat API-ja
Több mint 30 éves deviza- és valutapiaci tapasztalatunknak köszönhetően a valutaadat API valós idejű, pontos és megbízható valutaváltási adatokat biztosít több száz világméretű valuta esetében. Kamatlábaink közvetlenül a pénzügyi adatszolgáltatóktól és a központi bankoktól származnak.
Valós idejű, pontos és megbízható adatok a világ 220+ pénznemére vonatkozóan
A Xe valutaadat API-ja több mint 100 nagy hírű globális forrással van integrálva. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a legpontosabb és legfrissebb adatokat kínáljuk. Dinamikusan észleljük és kiszűrjük a hibákat, így olyan valuta API-t és adatokat biztosítunk, amelyekre támaszkodhat.
Egyszerű és gyors megvalósítás
A valutaadat API fejlesztőknek készült. Meglévő szoftveréhez könnyen csatlakoztathatóvá tesszük. SDK-ket kapsz Java, NodeJS, PHP és Python nyelven.
Valutaváltási eszközök és árfolyamok
Többet nyerhet, mint élő adatokat. Az XECD historikus árfolyamokat, havi átlagokat, deviza volatilitást és a kamatlábakhoz testreszabható árrés hozzáadásának lehetőségét kínálja.
220+ valuta, fémek és kriptók
Valutaadat API-nk több száz világméretű valutát, nemesfémeket, kiválasztott kriptovalutákat és pontos jegybanki árfolyamokat kínál.
Pontos, megbízható és naprakész árak
Akár 60 másodpercenként frissített árakat is láthat. A valutakeverőnkkel a Xe biztosítja, hogy a valutaadat API a legpontosabb globális árfolyamokkal rendelkezzen.
Nagy teljesítményű és skálázható pénznemadat API
A Xe devizaadat API-ját több ezer vállalkozás használja, a kkv-któl a Fortune 500 vállalatokig minden iparágban. FX valutaváltó API-nkkal garantált rendelkezésre állást, skálázható mennyiséget és milliszekundumon belüli válaszokat kap. Könnyen integrálhatja jelenlegi szoftverével, beleértve a Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP és más szoftvereket.
Kiterjedt API dokumentáció
Részletes valuta API dokumentációnk tele van egyszerű utasításokkal és kódpéldákkal a könnyű megvalósítás érdekében.
Nem technikai gyorsindítási útmutató - Tesztelje API-nkat az ingyenes próbaverzióval
Technical Specification PDF - Fejlesztők számára készült, hatékony JSON API
Xe
Currency Data Swagger - Hozzáférés a kliens- és szerveroldali SDK-hoz
API GitHub Repository - Hozza ki a legtöbbet a valutaadatok API-jából.
Válassza ki a csomagot
A Xe valutaadat API megbízható árfolyamokat biztosít az Ön üzleti igényeihez. Válassza ki az árfrissítések gyakoriságát és a havi API-árfolyam-kérések számát.
Ha az alábbi tervek nem felelnek meg az Ön igényeinek, lépjen kapcsolatba velünk.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Legyen partner velünk
Szoftvergyártókat, IT-szakmai szolgáltatásokat nyújtó és ajánló partnereket keresünk, akik együttműködnek velünk, és innovatív termékek és szolgáltatások létrehozásához felhasználják API-inkat.
A Xe Currency Data partnerkapcsolata robusztus infrastruktúrát, jól dokumentált API-t, újraelosztási lehetőségeket, co-branding és ajánlóprogram lehetőségeket kínál.
ISV-k
API-nk nagyszerű megoldás a független szoftvergyártók számára, akik a devizaárfolyam-adatokat szeretnék integrálni termékeikbe. Az XECD segítségével élő árfolyamokhoz, historikus adatokhoz és még sok máshoz is hozzáférhet. Ez javítja a termékeket, és nagyobb értéket biztosít az ügyfelek számára.
IT szakmai szolgáltatások
Az XECD könnyen használható, de egyes vállalkozásoknak segítségre lehet szükségük az integrációval, a testreszabással és egyéb technikai szempontokkal kapcsolatban. A velünk való együttműködéssel olyan átfogó megoldást kínálhat ügyfeleinek, amely magában foglalja az API-nkat és az Ön szakértelmét.
Ajánlások
Csatlakozzon ajánlóprogramunkhoz további bevételi lehetőségekért. Keressen jutalékot minden sikeres ajánlás után, amelyet Ön küld nekünk. Co-branding lehetőségeket is kínálunk, amelyek lehetővé teszik, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön márkája alatt népszerűsítse.
Integrálja a Xe pénznemadatok API-ját
Az Xe-nél elkötelezettek vagyunk a minőségi támogatás biztosítása iránt. Szívesen testre szabjuk a Currency Data API csomagot, hogy az megfeleljen az Ön vállalkozásának egyedi felhasználási esetéhez. Ha érdekli a Xe-vel való együttműködés, írjon nekünk egy sort.
További információkért látogasson el a GYIK oldalunkra.
A Xe mindig új ötleteket keres arra vonatkozóan, hogyan oszthatnánk meg világszerte megbízható valutaadatainkat. Még mindig segítségre van szüksége? Hívjon minket: +1 416 214-5606 - 1. opció
Valuta adatok API GYIK
Az Xe's Currency Data API egy fejlesztőbarát eszköz, amely több mint 100 globális forrásból származó, több mint 220 valuta valós idejű, pontos árfolyamadatát biztosítja. Az XECD bevezetésével hozzáférhet a historikus árfolyamokhoz, havi átlagokhoz, deviza volatilitáshoz.
A valutaadat API egy olyan API, amelyre támaszkodhat, és amely több mint 100 pénzügyi forrásból és központi bankból származó árfolyamokat tartalmaz. Felismerjük és kiszűrjük a hibákat, és az árfolyamadatokat akár 60 másodpercenként frissítjük a legfrissebb információk érdekében.
A további funkciók a csomagtól függően változhatnak. Minden XECD API rendelkezik:
Valós idejű és historikus árfolyamok
Havi átlagok
Valuta volatilitási adatok
Időkeret-lekérdezések
Testreszabható árrés és árképzési funkciók
Annak érdekében, hogy az integrációs folyamat a lehető legegyszerűbb legyen az Ön számára, a Xe SDK-ket biztosít Java, NodeJS, PHP és Python nyelven. Kiterjedt API-dokumentációt is biztosítunk, például egy nem technikai jellegű gyorsindítási útmutatót, műszaki specifikációs PDF-et és GitHub-tárat.
A Xe API-ja skálázható és integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Dynamics, az Oracle, a Sage Intacct, az SAP és más platformok. Az Ön csomagjától függően a valutaadat API együttműködik az ERP-, CRM- és SaaS-alkalmazásokkal.
Igen! Az Xe ingyenes próbaverziót kínál, így felfedezheti az API képességeit, és megnézheti, hogyan illeszkedik a szoftverkörnyezetébe. Próbáld ki magad, elkötelezettség nélkül, mielőtt csomagot választasz.