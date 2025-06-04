  1. Home
A világ legmegbízhatóbb valutaadat API-ja

Több mint 30 éves deviza- és valutapiaci tapasztalatunknak köszönhetően a valutaadat API valós idejű, pontos és megbízható valutaváltási adatokat biztosít több száz világméretű valuta esetében. Kamatlábaink közvetlenül a pénzügyi adatszolgáltatóktól és a központi bankoktól származnak.

Valós idejű, pontos és megbízható adatok a világ 220+ pénznemére vonatkozóan

A Xe valutaadat API-ja több mint 100 nagy hírű globális forrással van integrálva. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a legpontosabb és legfrissebb adatokat kínáljuk. Dinamikusan észleljük és kiszűrjük a hibákat, így olyan valuta API-t és adatokat biztosítunk, amelyekre támaszkodhat.

Egyszerű és gyors megvalósítás

A valutaadat API fejlesztőknek készült. Meglévő szoftveréhez könnyen csatlakoztathatóvá tesszük. SDK-ket kapsz Java, NodeJS, PHP és Python nyelven.

Valutaváltási eszközök és árfolyamok

Többet nyerhet, mint élő adatokat. Az XECD historikus árfolyamokat, havi átlagokat, deviza volatilitást és a kamatlábakhoz testreszabható árrés hozzáadásának lehetőségét kínálja.

220+ valuta, fémek és kriptók

Valutaadat API-nk több száz világméretű valutát, nemesfémeket, kiválasztott kriptovalutákat és pontos jegybanki árfolyamokat kínál.

Pontos, megbízható és naprakész árak

Akár 60 másodpercenként frissített árakat is láthat. A valutakeverőnkkel a Xe biztosítja, hogy a valutaadat API a legpontosabb globális árfolyamokkal rendelkezzen.

XE Powerful and Scalable Currency Data API

Nagy teljesítményű és skálázható pénznemadat API

A Xe devizaadat API-ját több ezer vállalkozás használja, a kkv-któl a Fortune 500 vállalatokig minden iparágban. FX valutaváltó API-nkkal garantált rendelkezésre állást, skálázható mennyiséget és milliszekundumon belüli válaszokat kap. Könnyen integrálhatja jelenlegi szoftverével, beleértve a Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP és más szoftvereket.

XE Extensive API Documentation

Kiterjedt API dokumentáció

Részletes valuta API dokumentációnk tele van egyszerű utasításokkal és kódpéldákkal a könnyű megvalósítás érdekében.

Nem technikai gyorsindítási útmutató - Tesztelje API-nkat az ingyenes próbaverzióval

Technical Specification PDF - Fejlesztők számára készült, hatékony JSON API

Xe

Currency Data Swagger - Hozzáférés a kliens- és szerveroldali SDK-hoz

API GitHub Repository - Hozza ki a legtöbbet a valutaadatok API-jából.

Válassza ki a csomagot

A Xe valutaadat API megbízható árfolyamokat biztosít az Ön üzleti igényeihez. Válassza ki az árfrissítések gyakoriságát és a havi API-árfolyam-kérések számát.

Ha az alábbi tervek nem felelnek meg az Ön igényeinek, lépjen kapcsolatba velünk.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Legyen partner velünk

Szoftvergyártókat, IT-szakmai szolgáltatásokat nyújtó és ajánló partnereket keresünk, akik együttműködnek velünk, és innovatív termékek és szolgáltatások létrehozásához felhasználják API-inkat.

A Xe Currency Data partnerkapcsolata robusztus infrastruktúrát, jól dokumentált API-t, újraelosztási lehetőségeket, co-branding és ajánlóprogram lehetőségeket kínál.

ISV-k

API-nk nagyszerű megoldás a független szoftvergyártók számára, akik a devizaárfolyam-adatokat szeretnék integrálni termékeikbe. Az XECD segítségével élő árfolyamokhoz, historikus adatokhoz és még sok máshoz is hozzáférhet. Ez javítja a termékeket, és nagyobb értéket biztosít az ügyfelek számára.

Kapcsolatfelvétel

IT szakmai szolgáltatások

Az XECD könnyen használható, de egyes vállalkozásoknak segítségre lehet szükségük az integrációval, a testreszabással és egyéb technikai szempontokkal kapcsolatban. A velünk való együttműködéssel olyan átfogó megoldást kínálhat ügyfeleinek, amely magában foglalja az API-nkat és az Ön szakértelmét.

Kapcsolatfelvétel

Ajánlások

Csatlakozzon ajánlóprogramunkhoz további bevételi lehetőségekért. Keressen jutalékot minden sikeres ajánlás után, amelyet Ön küld nekünk. Co-branding lehetőségeket is kínálunk, amelyek lehetővé teszik, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön márkája alatt népszerűsítse.

Kapcsolatfelvétel

Integrálja a Xe pénznemadatok API-ját

Az Xe-nél elkötelezettek vagyunk a minőségi támogatás biztosítása iránt. Szívesen testre szabjuk a Currency Data API csomagot, hogy az megfeleljen az Ön vállalkozásának egyedi felhasználási esetéhez. Ha érdekli a Xe-vel való együttműködés, írjon nekünk egy sort.

További információkért látogasson el a GYIK oldalunkra.

Gyakran ismételt kérdések

A Xe mindig új ötleteket keres arra vonatkozóan, hogyan oszthatnánk meg világszerte megbízható valutaadatainkat. Még mindig segítségre van szüksége? Hívjon minket: +1 416 214-5606 - 1. opció

 
 
 
 
 

Valuta adatok API GYIK

Az Xe's Currency Data API egy fejlesztőbarát eszköz, amely több mint 100 globális forrásból származó, több mint 220 valuta valós idejű, pontos árfolyamadatát biztosítja. Az XECD bevezetésével hozzáférhet a historikus árfolyamokhoz, havi átlagokhoz, deviza volatilitáshoz.

A valutaadat API egy olyan API, amelyre támaszkodhat, és amely több mint 100 pénzügyi forrásból és központi bankból származó árfolyamokat tartalmaz. Felismerjük és kiszűrjük a hibákat, és az árfolyamadatokat akár 60 másodpercenként frissítjük a legfrissebb információk érdekében.

A további funkciók a csomagtól függően változhatnak. Minden XECD API rendelkezik:

  • Valós idejű és historikus árfolyamok

  • Havi átlagok

  • Valuta volatilitási adatok

  • Időkeret-lekérdezések

  • Testreszabható árrés és árképzési funkciók

Annak érdekében, hogy az integrációs folyamat a lehető legegyszerűbb legyen az Ön számára, a Xe SDK-ket biztosít Java, NodeJS, PHP és Python nyelven. Kiterjedt API-dokumentációt is biztosítunk, például egy nem technikai jellegű gyorsindítási útmutatót, műszaki specifikációs PDF-et és GitHub-tárat.

A Xe API-ja skálázható és integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Dynamics, az Oracle, a Sage Intacct, az SAP és más platformok. Az Ön csomagjától függően a valutaadat API együttműködik az ERP-, CRM- és SaaS-alkalmazásokkal.

Igen! Az Xe ingyenes próbaverziót kínál, így felfedezheti az API képességeit, és megnézheti, hogyan illeszkedik a szoftverkörnyezetébe. Próbáld ki magad, elkötelezettség nélkül, mielőtt csomagot választasz.