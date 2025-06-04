A Hansen Technologies, egy globális szoftverszolgáltató, a Xe.com fizetési megoldásának a Microsoft Dynamics 365 Finance rendszerbe történő integrálásával továbbfejlesztette a fizetendő számlák folyamatát. Ez az automatizálás racionalizálta a belföldi és nemzetközi fizetéseket, csökkentette a kézi hibák számát és növelte a működési hatékonyságot, lehetővé téve Richard English pénzügyi igazgató és csapata számára, hogy biztonságosan kezeljék a fizetéseket az ERP-rendszerükön belül.