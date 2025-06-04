- Home
ERP ügyféltörténetek
Nézze meg, hogyan oldották meg az ügyfelek a kihívásaikat és hogyan takarítottak meg időt a Xe ERP-rendszerekbe ágyazott fizetési megoldásaival.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Pénzügyek
Fedezze fel, hogyan alakította át az UltraSource, egy kansasi székhelyű berendezésszállító vállalat a fizetendő számlák folyamatát a Xe Global Business Payments Microsoft Dynamics 365 Finance rendszerbe történő integrálásával. Ez az automatizálás megszüntette a manuális feladatokat, racionalizálta a szállítói kifizetéseket, és lehetővé tette a vállalat számára, hogy a stratégiai növekedésre összpontosítson, mindezt a progresszív pénzügyi igazgató, Rob Mogren vezetésével.
Hansen - Microsoft Dynamics 365 Pénzügyek
A Hansen Technologies, egy globális szoftverszolgáltató, a Xe.com fizetési megoldásának a Microsoft Dynamics 365 Finance rendszerbe történő integrálásával továbbfejlesztette a fizetendő számlák folyamatát. Ez az automatizálás racionalizálta a belföldi és nemzetközi fizetéseket, csökkentette a kézi hibák számát és növelte a működési hatékonyságot, lehetővé téve Richard English pénzügyi igazgató és csapata számára, hogy biztonságosan kezeljék a fizetéseket az ERP-rendszerükön belül.
Atlas Pearls - D365 Business Central
Az Atlas Pearls, egy jelentős déltengeri gyöngygyártó vállalat a Microsoft Dynamics 365 Business Centralba ágyazott Xe Global Business Payments rendszerrel korszerűsítette a fizetendő számlákkal kapcsolatos műveleteit. Rebecca McKeating pénzügyi ellenőr vezetésével az automatizálás javította a fizetés hatékonyságát, felváltotta a kézi munkafolyamatokat, és lehetővé tette a vállalat számára, hogy a növekedést és az innovációt helyezze előtérbe.
