Fedezze fel, hogyan automatizálhatja a számlafeldolgozást OCR segítségével, majd a kifizetéseket a Dynamics 365 Finance programban feldolgozhatja. Nézzen élő demókat a Xe és a Microsoft szakértőitől, akik megmutatják, hogyan optimalizálhatja a fizetendő számlák munkafolyamatát.