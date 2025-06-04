- Home
ERP fizetési webináriumok
Ismerje meg a fizetendő számlák racionalizálását a beágyazott fizetési képességekkel és az ERP-hez készült devizamegoldásokkal.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Fedezze fel a beágyazott fizetések erejét
Ismerje meg, hogyan egyszerűsítheti a szállítói kifizetéseket a Microsoft Dynamics 365 Business Centralban a Xe beágyazott fizetési megoldásával. Optimalizálja a munkafolyamatokat, élvezze a valós idejű banki érvényesítés előnyeit, és használja ki az automatizált jelentéseket a hatékonyság növelése érdekében.
Microsoft Dynamics 365 Pénzügyek
Automatizálja a számlázási folyamatot és a kifizetéseket
Fedezze fel, hogyan automatizálhatja a számlafeldolgozást OCR segítségével, majd a kifizetéseket a Dynamics 365 Finance programban feldolgozhatja. Nézzen élő demókat a Xe és a Microsoft szakértőitől, akik megmutatják, hogyan optimalizálhatja a fizetendő számlák munkafolyamatát.
Szeretné látni ERP megoldásunkat működés közben?
A Xe ERP-megoldásával racionalizálhatja műveleteit és egyszerűsítheti a globális fizetéseket. Tapasztalja meg első kézből, hogy beágyazott fizetési technológiánk milyen zökkenőmentesen integrálódik ERP-rendszerébe, növelve a hatékonyságot és időt takarítva meg Önnek. Készen áll arra, hogy átalakítsa vállalkozását?