Hasonlítsa össze a legjobb árfolyamokat

Hasonlítsa össze a vezető pénzátutalási szolgáltatók valutaváltási árfolyamait, hogy a legjobb árat kapja a devizatranzakcióiért.

1000$
usd
USD - amerikai dollár
eur
EUR - euró

Beszéljen még ma egy pénznemszakértővel. Jobb árfolyamokat kínálunk, mint a versenytársak.

Xe
Árfolyam
0.842100
Átutalási díj$0
Kedvezményezett kapja€842.10
HSBC
Árfolyam0.835728
Átutalási díj$0
Kedvezményezett kapja€835.72
-6.37 EUR
Bank of America
Árfolyam0.832295
Átutalási díj$0
Kedvezményezett kapja€832.29
-9.80 EUR
Wells Fargo
Árfolyam0.831952
Átutalási díj$0
Kedvezményezett kapja€831.95
-10.14 EUR
Chase
Árfolyam0.833239
Átutalási díj$5.00
Kedvezményezett kapja€829.07
-13.02 EUR

Egyből a bankodat keresed?

Compare and unlock better rates

Hasonlítsa össze és oldja fel a jobb árfolyamokat

Kíváncsi, hogyan tudunk folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálni? Az Xe-nél a legtöbb átutalást helyben bonyolítják le, kihagyva a közvetítőket, amelyek további költségeket okoznak és lelassítják a folyamatokat. Ez kevesebb díjat, kevesebb késedelmet és nagyobb megtakarítást jelent az Ön számára.

Compare value beyond the rates

Hasonlítsa össze az értéket a pénzátutalási díjakon túl

Tudjuk, hogy a nagyszerű árak csak a kezdet. Az Ön pénze megérdemli az elkötelezett szakértői támogatást, a rugalmas átutalási lehetőségeket, a gyors átviteli sebességet és a biztonságot, amelyre számíthat. Mindezt úgy hozzuk össze, hogy zökkenőmentes, stresszmentes átutalási élményt nyújtsunk Önnek.

Tapasztalja meg a Xe különbséget

Icon | Secure transactions Simple

Biztonságos tranzakciók

A fejlett adattitkosításnak és a világszerte működő pénzügyi intézményeken keresztül történő szabályozásnak köszönhetően bízhat abban, hogy pénze biztonságban van.

Fast transfers

Gyors átutalások

A Xe-nél tudjuk, mennyire fontos, hogy a pénze gyorsan és megbízhatóan eljusson a célállomásra. Transzferünk több mint 90% perceken belül megérkezik.

Icon | Transparent fees

Átlátható díjak

Egyszerű árképzést kínálunk, meglepetésszerű díjak nélkül. Élvezze a bankoknál jobb árfolyamokat, és maximalizálja átutalásait, amikor a Xe-vel küld.

Hasonlítsa össze a szolgáltatókat és vigye tovább a pénzét

A pénzátutalások esetében nem minden szolgáltató nyújt ugyanolyan hatótávolságot vagy értéket. Hasonlítsa össze és nézze meg, hogy a 220 országot és több mint 35 pénznemet lefedő globális hálózatunk hogyan biztosítja, hogy a pénze messzebbre jusson, mint gondolta volna.

Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, U.S. Bank, Capital One
usd

amerikai dollár

cad

kanadai dollár

eur

euró

aud

ausztrál dollár

nzd

új-zélandi dollár

gbp

brit font

Hasonlítsa össze a Xe devizaárfolyamát a bankokkal

Az átutalás időzítése, amikor az árfolyamok az Ön számára kedvezőek, nagy különbséget jelenthet. Az árfolyamok ingadoznak, ezért a trendek figyelemmel kísérése és a megfelelő pillanatban történő pénzküldés jelentősen növeli az átutalás értékét. Maradjon lépéselőnyben élő valutaváltónkkal, és küldjön a tökéletes időben.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Készen állsz a kezdésre?

Miért várjunk? Hasonlítsa össze a devizaárfolyamokat a Xe segítségével, és fedezze fel a legjobb ár-érték arányt a nemzetközi pénzátutalásokhoz. Az első átutalás már csak néhány kattintásnyira van - kezdje el most, és vigye tovább a pénzét!

Gyakran ismételt kérdések

A valutaárfolyam-összehasonlító eszköz segítségével felmérheti, hogy a különböző szolgáltatók árfolyamai, díjai és az átutalás sebessége alapján mennyi pénzt kap a címzett. Segít megalapozott döntéseket hozni, és a legjobb értéket kapni a nemzetközi pénzküldés során.

Az átváltási árfolyamok jelentősen eltérhetnek a különböző szolgáltatók között - akár egy kis különbség is hatással lehet a végső összegre, amelyet a címzett kap. Az árak és díjak összehasonlításával elkerülheti a túlfizetést, és biztosíthatja, hogy pénze nagyobb része eljusson a célállomásra.

Egyes szolgáltatók rejtett felárat tartalmaznak az átváltási árfolyamokban, vagy szolgáltatási díjat számítanak fel. Az Xe-nél nyíltan megmondjuk, hogy mennyit fizet. Összehasonlító eszközünk lebontja mind az átváltási árfolyamot, mind az esetlegesen felmerülő díjakat, így láthatja az átutalás valódi költségeit.

A "legjobb" átváltási árfolyam az átváltási árfolyamtól és a kapcsolódó díjtól is függ. Összehasonlító eszközünk kiszámítja, hogy a címzett milyen összeghez jut a díjak után, így könnyedén azonosíthatja a legkedvezőbb árú lehetőséget a választott devizapár és az átutalás összege alapján.

A bankok gyakran magasabb díjakat számítanak fel, és kevésbé versenyképes árfolyamokat kínálnak, mint az erre a célra létrehozott pénzátutalási szolgáltatások. Az olyan szolgáltatók, mint a Xe, kifejezetten a nemzetközi pénzátutalásokhoz készültek, jobb árakat, gyorsabb szolgáltatást és átlátható árképzést kínálnak.

Az átszállási idők szolgáltatótól és célállomástól függően változnak. Az Xe-nél az átutalások több mint 90% perceken belül befejeződnek. Összehasonlító eszközünk tartalmazza az időzítést, ahol elérhető, így olyan szolgáltatót választhat, amely egyensúlyban tartja a sebességet és a költségeket.