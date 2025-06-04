Szolgáltatók összehasonlítása pénznemek szerint

Válassza ki a pénznemet, ahová küldeni szeretne, és mi megmutatjuk, mely szolgáltatók kínálják a legjobb árfolyamokat.

Minden valuta

all
ALL
dzd
DZD
usd
USD
ars
ARS
aud
AUD
azn
AZN
bsd
BSD
bhd
BHD
bdt
BDT
bbd
BBD
btn
BTN
bgn
BGN
bob
BOB
bam
BAM
bwp
BWP
brl
BRL
gbp
GBP
bnd
BND
mmk
MMK
bif
BIF
xof
XOF
xpf
XPF
clp
CLP
kmf
KMF
crc
CRC
czk
CZK
dkk
DKK
zar
ZAR
krw
KRW
dop
DOP
djf
DJF
aed
AED
egp
EGP
ern
ERN
etb
ETB
eur
EUR
fjd
FJD
php
PHP
gmd
GMD
ghs
GHS
gel
GEL
gtq
GTQ
gnf
GNF
gyd
GYD
htg
HTG
hnl
HNL
hkd
HKD
inr
INR
idr
IDR
ils
ILS
jmd
JMD
jpy
JPY
jod
JOD
khr
KHR
cad
CAD
qar
QAR
xcd
XCD
kes
KES
cny
CNY
cop
COP
xaf
XAF
kwd
KWD
lak
LAK
pln
PLN
lsl
LSL
mkd
MKD
mga
MGA
huf
HUF
myr
MYR
mwk
MWK
mad
MAD
mru
MRU
mur
MUR
mxn
MXN
mdl
MDL
mnt
MNT
mzn
MZN
nad
NAD
npr
NPR
ngn
NGN
nok
NOK
omr
OMR
amd
AMD
rub
RUB
pkr
PKR
pgk
PGK
pyg
PYG
pen
PEN
ron
RON
rwf
RWF
sbd
SBD
scr
SCR
sle
SLE
lkr
LKR
srd
SRD
chf
CHF
sek
SEK
wst
WST
sar
SAR
rsd
RSD
sgd
SGD
tjs
TJS
twd
TWD
tzs
TZS
thb
THB
top
TOP
try
TRY
ttd
TTD
tnd
TND
ugx
UGX
nzd
NZD
uyu
UYU
vuv
VUV
vnd
VND
zmw
ZMW
cve
CVE