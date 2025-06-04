Pénzátutalás külföldi ingatlanvásárlásra

Ne hagyja, hogy a külföldi pénzátutalás gondolata a jövője útjába álljon. A nagy összegek tengerentúli költöztetésének egyszerűnek kell lennie, nem pedig stresszesnek. Gyors és megbízható átutalásainkkal álmai külföldi otthonának biztosítása csak a kezdet.

Hasonlítson össze minket a bankjával, és tapasztalja meg a Xe különbséget!

Akár nyaralót vásárol, akár munkából kifolyólag költözik, akár ingatlanba fektet, Xe szakértelme a kulcs ahhoz, hogy álmai valósággá váljanak. A nagy nemzetközi átutalásokat egyszerűsítjük, hogy leegyszerűsítsük a folyamatot az Ön számára.

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

Ha segítségre van szüksége a nemzetközi ingatlanvásárláshoz szükséges átutalás megszervezéséhez, átutalási szakértőink készséggel állnak rendelkezésére - lépjen kapcsolatba velünk még ma!

Tapasztalja meg az Xe előnyét

Bank-verő kamatlábak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, és meglátja a különbséget.

Alacsony vagy semmilyen díj

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat, így pontosan tudja, hogy mit fizet.

Villámgyors átvitel

Gyors és egyszerűvé tesszük a külföldi pénzküldést. Az átutalások 90% perceken belül megérkeznek, így biztosítva, hogy pénze akkor érjen célba, amikor szüksége van rá.

30+ év kiválóság

Hírnevünk a bizalomra épül. Több mint 280 millió ember támaszkodik biztonságos szolgáltatásainkra, amelyekkel naponta több ezer globális tranzakciót bonyolítunk le.

Valós idejű nyomon követés

Valós idejű átutalás-követésünkkel mindig képben van. Bármikor, közvetlenül a fiókjából hozzáférhet a valós idejű frissítésekhez.

Ismétlődő kifizetések

Szeretné beállítani az ismétlődő kifizetéseket olyan dolgokra, mint az adók, számlák, befektetések vagy jelzáloghitelek? A Xe megkönnyíti az ismétlődő fizetések beállítását.

Küldjön bizalommal

Az Euronet Worldwide család tagjaként ügyfeleink tavaly több mint 115 milliárd dollár értékű nemzetközi pénzátutalás biztonságos feldolgozását bízták ránk. Nagyszerű díjszabással és alacsony díjakkal megkönnyítjük a külföldi pénzküldést.

Automatizálja az átutalásokat a pontos kifizetések érdekében

Ha nemzetközi ingatlant vásárol, nagyon fontos, hogy tervezzen az olyan kiadásokkal, mint a helyi adók, a karbantartás és a további díjak. Az Xe segítségével könnyedén kezelheti ezeket az ismétlődő kifizetéseket, és többet takaríthat meg, így biztosítva, hogy több pénzeszköz álljon rendelkezésre a folyamatos költségek fedezésére.

Nagyobb átutalás magasabb küldési határértékekkel

A hagyományos bankoknál magasabb átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.

Nincsenek meglepetések az előzetes árakkal és díjakkal

A Xe elkötelezett a teljes átláthatóság mellett. Díjaink és díjaink mindig egyértelműek és előre jelennek meg, így Ön tisztában lesz az átutalás valódi költségével, így biztosítva, hogy a legjobb ár-érték arányt kapja a pénzéért.

Hogyan utaljon pénzt álmai ingatlanvásárlásához

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Állítsa be az átutalást

Adja meg az átutalás beállításához szükséges adatokat. Az online limiteket meghaladó tranzakciók esetében elkötelezett támogató csapatunk minden lépésnél segít Önnek.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Fedezze fel, mit tehet még az Xe az Ön számára

Kíváncsi a szakértelmünk hatókörére? Ügyfeleink a mindennapi átutalásoktól a jelentős tranzakciókig mindenben számítanak ránk. Fedezze fel legnépszerűbb transzfer lehetőségeinket.

