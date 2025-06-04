Nagy összegű pénzküldés az Xe segítségével nagyon egyszerű. Csak kövesse az alábbi 6 lépést.



1. lépés: Regisztráljon ingyenesen

Jelentkezzen be Xe-fiókjába, vagy regisztráljon ingyenesen. Mindössze néhány percet vesz igénybe, mindössze egy e-mail címre van szüksége.



2. lépés: Kérjen árajánlatot

. Adja meg nekünk az átutalni kívánt pénznemet, a küldendő összeg nagyságát és a célállomást.



3. lépés: Adja hozzá a címzettet

Adja meg a címzett fizetési adatait (olyan adatokra lesz szüksége, mint a név és a cím).



4. lépés: Ellenőrizze személyazonosságát

Egyes átutalásoknál szükségünk lehet azonosító dokumentumokra, hogy megerősítsük, hogy valóban Ön az, és biztonságban tudhassuk pénzét.



5. lépés: Erősítse meg az árajánlatot

Erősítse meg és fizesse meg az átutalást bankszámlával, hitelkártyával vagy bankkártyával, és már kész is!



6. lépés: Kövesd nyomon az átutalásodat

Nézd meg, hol van a pénzed, és mikor érkezik meg a címzetthez. Élő chat, telefonos és e-mailes támogatás.