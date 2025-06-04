Újrakezdés neked, ismerős terület nekünk

A külföldre költözés rengeteg változással és bizonytalansággal jár, de a megbízhatóságunk állandó marad.

A külföldi áttelepülés elősegítése

Akár egy új munkahely miatt költözik, akár továbbtanul, vagy új fejezetet kezd egy új országban, a Xe gondoskodik arról, hogy a pénze biztonságosan és hatékonyan eljusson oda, ahová szüksége van rá. Zökkenőmentes átutalásainknak köszönhetően pénzügyeinek kezelése eggyel kevesebb gondot okoz a nagy költözés során.

24/5 szakértői globális transzfer támogatás

Lépjen kapcsolatba velünk, ha kérdései vannak a nagy összegű pénzátutalásokkal kapcsolatban, vagy szeretné megtudni, hogyan segíthet az Xe megtakarítani a külföldi költözés során. Lépjen kapcsolatba transzfer szakértőinkkel még ma telefonon, élő csevegésen vagy e-mailben.

Tapasztalja meg az Xe előnyét

Bank-verő kamatlábak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, és meglátja a különbséget.

Alacsony vagy semmilyen díj

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat, így pontosan tudja, hogy mit fizet.

Villámgyors átvitel

Gyors és egyszerűvé tesszük a külföldi pénzküldést. Az átutalások 90% perceken belül megérkeznek, így biztosítva, hogy pénze akkor érjen célba, amikor szüksége van rá.

30+ év kiválóság

Hírnevünk a bizalomra épül. Több mint 280 millió ember támaszkodik biztonságos szolgáltatásainkra, amelyekkel naponta több ezer globális tranzakciót bonyolítunk le.

Valós idejű nyomon követés

Valós idejű átutalás-követésünkkel mindig képben van. Bármikor, közvetlenül a fiókjából hozzáférhet a valós idejű frissítésekhez.

Ismétlődő kifizetések

Szeretné beállítani az ismétlődő kifizetéseket olyan dolgokra, mint az adók, számlák, befektetések vagy jelzáloghitelek? A Xe megkönnyíti az ismétlődő fizetések beállítását.

Hasonlítson össze minket a bankjával

Az Xe folyamatosan banki árfolyamokat verő átváltási árfolyamokat kínál, így több pénz maradhat a zsebében. Az előzetes árképzéssel és a meglepetésszerű díjak nélkül a hagyományos bankokat is felülmúljuk.

Nagyobb átutalás magasabb küldési határértékekkel

A hagyományos bankoknál magasabb átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.

Többet takaríthat meg a mindennapi számlákon és kiadásokon

Ha külföldre költözik, fontos, hogy tervezzen az ismétlődő számlákra. Az Xe segítségével könnyedén kezelheti ezeket a kifizetéseket, és a bankoknál magasabb kamatlábakkal még többet takaríthat meg, így biztosítva, hogy a rendszeres költségei fedezéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezzen.

Hogyan utaljon pénzt a tengerentúli költözéshez a Xe segítségével?

Fiók létrehozása

Mindössze néhány percet vesz igénybe. Mindössze az e-mail címére és néhány további információra van szükségünk.

Azonnali árajánlat

Élő banki átutalási árfolyamot kap a kiválasztott pénznemhez.

Pénzt küldeni

Adja hozzá az összes szükséges adatot, és állítsa be az átutalást. Amint megkapjuk a pénzt, mi intézzük a többit.

Kövesse nyomon az átutalást

Kövesse nyomon az átutalás minden egyes lépését. Engedélyezze az értesítéseket, hogy értesüljön az átutalásról.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Fedezze fel, mit tehet még az Xe az Ön számára

Kíváncsi a szakértelmünk hatókörére? Ügyfeleink a mindennapi átutalásoktól a jelentős tranzakciókig mindenben számítanak ránk. Fedezze fel legnépszerűbb transzfer lehetőségeinket.

