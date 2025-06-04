Ez a banktól függ. Egyes bankok egyetlen globális SWIFT-kódot használnak az összes fiók számára, míg mások egyedi kódokat rendelnek egyes fiókokhoz vagy részlegekhez - különösen a nagyvárosokban vagy az üzleti és vállalati számlákhoz. Ha az Ön fiókja rendelkezik dedikált SWIFT-kóddal, akkor azt érdemes használni, mivel ez felgyorsíthatja a feldolgozást és javíthatja a nyomon követés pontosságát. Ha nem, akkor a bank központi SWIFT-kódja általában megbízható alternatíva.