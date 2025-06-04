Keresse meg bankja SWIFT-kódját
Használja SWIFT-keresőnket a bank SWIFT/BIC-kódjának megkereséséhez, vagy válasszon gyorsan az alább felsorolt népszerű bankok közül.
SWIFT-kód keresése
Válasszon az alábbi népszerű bankok közül a kezdéshez:
Mi az a SWIFT/BIC-kód?
A SWIFT-kód, más néven BIC, egy nemzetközi banki azonosító, amelyet annak biztosítására használnak, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön, amikor pénzt küld vagy fogad a határokon túlra. A bankok számára pontosan megadja, hogy melyik pénzintézet vesz részt az átutalásban, így segítve a nemzetközi fizetések biztonságos és pontos kézbesítését.
Miért van szükségem SWIFT/BIC kódra?
Nemzetközi átutalások küldésekor vagy fogadásakor általában szükség van SWIFT/BIC-kódra, mivel ez segít a megfelelő pénzintézet azonosításában és a fizetés biztonságos továbbításában. Azonban nem minden nemzetközi átutaláshoz szükséges - egyes országok vagy fizetési módok alternatívákat használhatnak, mint például IBAN, routing számok vagy nemzeti elszámolási kódok.
Van a bankomnak egynél több SWIFT-kódja?
Sok banknak több SWIFT-kódja van, különösen a különböző városokban fióktelepekkel rendelkező nagybankoknak. Egyes bankok egyetlen globális SWIFT-kódot használnak, míg mások egyedi kódokat rendelnek egyes fiókokhoz, hogy segítsék a nemzetközi fizetések pontosabb irányítását.
Gyakran ismételt kérdések
A SWIFT-kódot egy adott bank vagy pénzintézet azonosítására használják, amikor pénzt küldenek vagy fogadnak határokon átnyúlóan. Úgy működik, mint egy nemzetközi cím az Ön bankja számára, segít az átutalás biztonságos és pontos irányításában a globális bankrendszeren keresztül. Bár nem minden átutalási mód vagy ország igényel SWIFT-kódot, a hagyományos banki átutalásoknál gyakran szükség van rá. A helyes SWIFT-kód megadása csökkenti a késedelmek, elutasítások vagy félreirányított fizetések kockázatát.
Ez a banktól függ. Egyes bankok egyetlen globális SWIFT-kódot használnak az összes fiók számára, míg mások egyedi kódokat rendelnek egyes fiókokhoz vagy részlegekhez - különösen a nagyvárosokban vagy az üzleti és vállalati számlákhoz. Ha az Ön fiókja rendelkezik dedikált SWIFT-kóddal, akkor azt érdemes használni, mivel ez felgyorsíthatja a feldolgozást és javíthatja a nyomon követés pontosságát. Ha nem, akkor a bank központi SWIFT-kódja általában megbízható alternatíva.
A bankfiók SWIFT-kódját többféleképpen is megtalálhatja:
Keresőeszközök, mint az ezen az oldalon található
Online banki platformok, ahol a nemzetközi átutalások részletei általában elérhetők.
Bankszámlakivonatok vagy hivatalos levelezés
Ügyfélszolgálat az Ön fiókjában vagy a bank központi segélyvonalán keresztül Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, bankja utasíthatja Önt, hogy helyette egy általános vagy központi kódot használjon.
A rossz SWIFT-kód használata késedelmekhez, elutasításokhoz, vagy bizonyos esetekben a pénzösszegek rossz pénzintézethez történő elküldéséhez vezethet. Ha a fizetést elutasítják, az visszaküldhető a feladónak, gyakran további díjakkal együtt. Ha a pénzösszegek rossz bankhoz kerülnek, visszakeresésük időigényes lehet, és behajtási költségekkel járhat. Az átutalás megerősítése előtt mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot a bankjával vagy a címzettel, különösen nagy összegű vagy sürgős fizetések esetén.
A szabványos SWIFT-kód 8 vagy 11 karakter hosszú, és a következő struktúrát követi:
Bankkód (4 betű): A bankot azonosítja
Országkód (2 betű): A bank székhelye szerinti országot jelzi
Helyszínkód (2 karakter): A város vagy régió megjelölése
Fióktelep kódja (3 karakter, nem kötelező): Egy adott fióktelepet azonosít
Ha a kód csak 8 karakter hosszú, akkor általában a bank központi irodájára utal.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.