Jelzálog kalkulátor
Becsülje meg havi jelzáloghitel-fizetéseit, és tervezze meg lakásvásárlását az Egyesült Államokban a Xe jelzáloghitel-kalkulátorával. Adja meg a lakás árát, az előleget, a hitel futamidejét és a kamatlábat, hogy láthassa a havi fizetését.
Használja az Xe jelzáloghitel-kamatláb kalkulátorát
Válasszon országot
Válassza ki az országot, ahol ingatlant szeretne vásárolni, hogy pontos, a helyi kamatlábakon alapuló jelzáloghitel-számításokat kapjon.
Adja meg az otthoni árat
Adja hozzá a lakás árát, hogy segítsen nekünk kiszámítani a hitelösszegét és megbecsülni a havi törlesztőrészleteket.
Adja hozzá az előleget
Adja meg a letenni kívánt összeget. Ez határozza meg a hitel nagyságát és a havi törlesztőrészleteket.
Válassza ki a hitel futamidejét
Válassza ki a jelzáloghitel hosszát, hogy meghatározhassa a havi törlesztőrészleteket és az idővel fizetett teljes kamatot.
Input kamatláb
Adja meg a várható kamatlábat. Ez befolyásolja az idővel fizetett kamatok teljes összegét.
Válassza ki a küldési pénznemet
Válassza ki a fizetni kívánt pénznemet, hogy a havi jelzálogköltségeit valós időben átváltva láthassa.
A jelzálogköltségekbe beleszámított költségek
Otthoni ár: Ez az a teljes összeg, amelyet egy otthonért fizetni kell. Az otthon ára közvetlenül befolyásolja a hitel összegét, a havi jelzáloghitel-fizetéseket és a teljes költséget. Az otthon kiválasztásakor vegye figyelembe az egyéb kiadásokat, például az ingatlanadót, a lakástulajdonosi biztosítást és a zárási költségeket, hogy a költségvetésén belül maradjon.
Előleg: A teljes vételár egy bizonyos százalékát előre ki kell fizetnie, más néven előleget. A magasabb előleg csökkenti a hitel összegét és csökkenti a havi törlesztőrészleteket, míg a kisebb előleg növeli ezeket a költségeket.
Kamatláb: A kamatláb a hitelösszeg azon százalékos aránya, amelyet a hitelező a hitelfelvételért felszámít Önnek, és amely befolyásolja, hogy Ön mennyit fizet havonta. Az alacsonyabb kamatláb csökkenti a teljes hitelköltséget, míg a magasabb kamatláb növeli azt. A kamatlábak lehetnek a hitel teljes futamideje alatt rögzítettek vagy változóak.
Hitel futamideje: A hitel futamideje a jelzáloghitel visszafizetésének időtartama. A rövidebb futamidő, például 15 év, magasabb havi törlesztőrészletekkel jár, de összességében kevesebb kamatot fizet. A hosszabb futamidő, például a 30 év, azonban csökkenti a jelzáloghitel-fizetéseket és növeli a teljes kamatköltséget.
Ingatlanadó: Az ingatlanadó egy olyan állami adó, amely a lakás értékén és az adómértékén alapul. Segít finanszírozni a helyi iskolákat, az utak karbantartását, a közinfrastruktúrát és a sürgősségi szolgáltatásokat. Ezt az adót évente vagy a havi jelzáloghitel-fizetés részeként kell megfizetnie.
Lakástulajdonosi biztosítás: A lakástulajdonosi biztosítás olyan biztosítás, amely megvédi Önt a kár, lopás vagy felelősségre vonás miatti pénzügyi veszteségektől. A legtöbb hitelező ezt megköveteli, hogy biztosítsa, hogy egy előre nem látható esemény bekövetkezése esetén meg tudja javítani vagy ki tudja cserélni otthonát.
PMI: A magán jelzálogbiztosítást hozzáadják a havi törlesztőrészlethez, ha lakásvásárláskor 20-nál kevesebbet tesz le%. Ez védi a hitelezőt abban az esetben, ha Ön nem tudja fizetni a kölcsönt. Amint elegendő saját tőkét épít fel, eltávolíthatja a magán jelzálogbiztosítást.
HOA: Azok a lakástulajdonosok, akik lakóközösségekben élnek, például egy szomszédságban, társasházi komplexumban vagy sorházban, havi vagy éves lakástulajdonosi társulási díjakat fizetnek. Ez általában a kényelmi, karbantartási és egyéb közösségi szolgáltatások költségeit fedezi. A díjak és szabályok közösségenként eltérőek.
Zárási költségek: A zárási költségek olyan előzetes díjak, amelyeket az ingatlanvásárlás véglegesítésekor fizet. Általában az otthon teljes árának 2% és 5% között mozog, és magában foglalja a hitelezői díjakat, a jogcímbiztosítást, az értékbecslés költségeit és az adókat. Ezek a költségek a lakásvásárlás utolsó lépését jelentik, és a záráskor esedékesek.
Jelzálogfizetési formula
Ez a képlet segít kiszámítani a havi jelzáloghitel-fizetés összegét, amely csak a hitelösszeg és a kamatok alapján alakul ki. Ez nem tartalmaz semmilyen további költséget, például ingatlanadót, lakástulajdonosi biztosítást vagy bármilyen olyan díjat, amely növelheti a teljes havi fizetést.
Kézzel számítsa ki havi jelzáloghitel-fizetéseit ezzel a képlettel:
Íme a bontás:
M= Havi fizetés:
Ezt kell megoldani. A kezdéshez gyűjtse össze a hitel adatait. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy mennyit fog fizetni havonta.
P = tőkeösszeg:
Ez a hitel egyenlege, vagyis a teljes összeg, amellyel még tartozik a jelzáloghitelének. A hitelegyenlege közvetlenül befolyásolja a havi törlesztőrészletet, a kamatköltségeket és a saját tőkét. Az egyenleg csökkenésével egyre több tulajdonjogot szerezhetsz az ingatlanodban.
r = Havi kamatláb:
A jelzáloghitel kamatlába egy éves kamatláb, amelyet az év folyamán havonta kell fizetni. A havi kamatláb kiszámításához ossza el az éves százalékos kamatlábat az év hónapjainak számával. Például, ha az éves kamatláb 5%, akkor ez 0,05/12 = 0,004167.
n = A kifizetések száma:
Ez a hitel futamideje alatt teljesítendő kifizetések száma. A teljes összeg kiszámításához szorozza meg a hitel futamidejét 12-vel. Például, ha a hitel futamideje 30 év, akkor ez 30x12 = 360. Ez azt jelenti, hogy a hitel futamideje alatt összesen 360 kifizetést kell teljesítenie.
Közös hiteltípusok
Hagyományos hitel: % és 5% előlegfizetést igényel. Ha kevesebbet tesz le, mint 20%, magán jelzálogbiztosításra van szükség.
FHA-hitel: Az FHA-hitel segít az első lakásvásárlóknak vagy az alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkezőknek. Minimum 3,5 % előleget igényel% és kötelező jelzálogbiztosítást, ami növeli a hitelköltséget.
VA-hitel: A Veteránügyi Minisztérium által támogatott VA-hitelek a veteránok, aktív katonák és egyes házastársak számára állnak rendelkezésre. Nem igényel előleget vagy PMI-t, de a vásárlóknak finanszírozási díjat kell fizetniük.
USDA-hitel: A USDA-hitel egy kormány által támogatott hitel, amely a vidéki vagy külvárosi területeken lakóházat vásárlók számára áll rendelkezésre. Nincs szükség előlegre, de jövedelemhatárokkal rendelkezik, és PMI-t igényel.
Jumbo jelzáloghitelek: A Jumbo-hitelek meghaladják a standard korlátokat, és magasabb hitelpontszámot, nagyobb előleget és szigorúbb képesítéseket igényelnek.
További hitelfeltételek
Hitel futamideje: Ez arra az időtartamra utal, ameddig a kölcsönt teljes egészében vissza kell fizetnie, jellemzően 15, 20 vagy 30 év. A rövidebb futamidő alacsonyabb kamatlábakkal, de magasabb havi törlesztőrészletekkel, míg a hosszabb futamidő alacsonyabb havi törlesztőrészletekkel, de magasabb teljes kamattal jár.
Fix kamatozású vs. állítható kamatozású: A fix kamatozású jelzáloghitel a teljes hitel futamideje alatt ugyanaz a kamatláb marad, ami kiszámítható kifizetéseket biztosít. Az állítható kamatozású jelzáloghitel (ARM) fix kamatlábbal indul, majd a piaci feltételek függvényében változik, ami a kifizetések növekedését vagy csökkenését okozza.
Konform hitelek vs. nem konform hitelek: A megfelelő hitelek megfelelnek a Fannie Mae vagy a Freddie Mac által meghatározott iránymutatásoknak. A nem megfelelő hitelek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak, és magasabb hitelpontszámot, nagyobb előleget és szigorúbb pénzügyi követelményeket követelnek meg.
Hogyan döntsön egy olyan otthoni árról, amit megengedhet magának?
A megfizethető lakás költségének megbecslésére a 28/36-os szabály az egyik legelterjedtebb módszer. Ez az irányelv azt javasolja, hogy a bruttó havi jövedelmének legfeljebb 28% legyen a lakhatási költségek, például a jelzáloghitel, az ingatlanadó és a biztosítás költsége. Eközben a teljes havi adósságfizetésnek - beleértve az autóhitelt, a diákhitelt és a hitelkártyákat - a jövedelem 36% alatt kell maradnia.
28/36 módszer
Alex havi 6000 dollárt keres adózás előtt. A 28% szabály alapján a jelzáloghitel-fizetésének, beleértve az adókat és a biztosítást, 1680 dollárnak kellene lennie. További 800 dolláros havi diák- és autóhitellel együtt a teljes adóssága 2480 dollár, ami meghaladja a 36% limitet. Alexnek a vásárlás előtt módosítania kell az otthoni költségvetését, vagy ki kell fizetnie néhány adósságot.
Egyéb megfizethetőségi szabályok
A 28/36-os szabály csak egy megközelítés. A hitelezők figyelembe veszik az Ön adósság-bevétel (DTI) arányát is, amely a havi teljes adósságát méri az Ön jövedelméhez képest. Emellett olyan tényezők, mint a hitelpontszám, az előlegre való megtakarítás és az életmóddal kapcsolatos kiadások mind befolyásolják, hogy mennyit engedhet meg magának kényelmesen.
Következő lépések a jelzáloghitel-fizetés kiszámítása után
Miután megbecsülte a jelzáloghitel-fizetéseket, kövesse az alábbi lépéseket, hogy továbbléphessen az ingatlanvásárlással.
1. lépés: Keressen hitelezőt. Hasonlítsa össze a hitellehetőségeket, kamatokat és díjakat, hogy kiválaszthassa az Önnek legmegfelelőbb hitelezőt.
2. lépés: Jelzáloghitelre való előminősítés. Küldje el alapvető pénzügyi adatait, hogy becslést kapjon arról, mennyit engedhet meg magának.
3. lépés: Kezdjen el lakást keresni, és tegyen ajánlatot. Ha talált egy lakást, tegyen ajánlatot, és tárgyaljon a legjobb ajánlatról az eladóval.
4. lépés: Ha az ajánlatát elfogadták, hivatalosan is igényelheti a kölcsönt. Küldje be a szükséges dokumentumokat, és fejezze be a jóváhagyási folyamatot.
5. lépés: Fejezze be a lakásvásárlási folyamatot az előleg befizetésével és a vásárlás véglegesítésével.
Gyakran ismételt kérdések - Xe jelzáloghitel kalkulátor Egyesült Államok
Az Xe jelzáloghitel-kalkulátor egy online eszköz, amely segít Önnek megbecsülni a havi jelzáloghitel-fizetéseket az Egyesült Államokban. A lakás árának, az előlegnek, a hitel futamidejének és a kamatlábnak a megadásával gyorsan láthatja, hogy mennyibe fog havonta kerülni a lakáshitel. Ez a nagy teljesítményű jelzáloghitel-kalkulátor arra szolgál, hogy segítse a lakásvásárlókat a jelzáloghitelük tervezésében és költségvetésében.
Az Ön havi jelzáloghitel-fizetését több fontos tényező befolyásolja:
Otthoni ár: Az ingatlan teljes vételára.
Előleg: Az előleg: az előre kifizetett készpénzösszeg, amely csökkenti a teljes hitelösszeget.
Hitel futamideje: A jelzáloghitel futamideje (pl. 15 év vagy 30 év) befolyásolja mind a havi költségeket, mind a teljes fizetett kamatot.
Kamatláb: Az éves százalékos kamatláb havi kamatlábra átszámítva.
További költségek: A teljes fizetési becsléshez olyan opcionális ráfordításokat is be lehet vonni, mint az ingatlanadó, a lakástulajdonosi biztosítás és a HOA-díjak.
Ezen adatok felhasználásával az Xe jelzáloghitel-kalkulátor segít összehasonlítani a különböző hitelforgatókönyveket, és megtalálni a költségvetéséhez legjobban illeszkedő lehetőséget.
A nagyobb összegű előleg csökkenti a hitel összegét, ami viszont csökkenti a havi jelzáloghitel-fizetést és a teljes kamatot idővel. Ha kevesebbet tesz le, mint 20%, előfordulhat, hogy magán jelzálogbiztosítást (PMI) kell fizetnie, ami növelheti a havi költségeket. Az előleg növelésével alacsonyabb jelzáloghitel-kamatlábakat érhet el, és hosszú távon pénzt takaríthat meg.
Az Xe jelzáloghitel-kalkulátor az Egyesült Államokban elérhető különböző típusú lakáshitelekre terjed ki, többek között:
Hagyományos hitelek: %-5% le további PMI-vel, ha 20% alatt.
FHA-hitelek: % minimum 3,5 előleget igényel.
VA-hitelek: A jogosult veteránok és aktív szolgálatot teljesítők számára elérhető, gyakran előleg vagy PMI nélkül.
USDA-hitelek: Kormányzati támogatású hitelek vidéki ingatlanok számára, gyakran előleg és jövedelemalapú követelmények nélkül.
Jumbo hitelek: Nagy értékű ingatlanok esetében, amelyek meghaladják a hagyományos hitelkorlátokat, és magasabb hitelminősítést és nagyobb előleget igényelnek.
Ezek a lehetőségek beépülnek az Xe jelzáloghitel-kalkulátorba, így Ön értékelheti a különböző finanszírozási forgatókönyveket.
A szokásos jelzáloghitel-fizetési képlet:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
ahol:
M = Havi jelzáloghitel-fizetés
P = tőke (hitelösszeg)
r = havi kamatláb (éves kamatláb osztva 12-vel)
n = a kifizetések teljes száma (a hitel futamideje években szorozva 12-vel)
Ez a képlet be van ágyazva az Xe jelzáloghitel-kalkulátorba, így pontosan láthatja, hogy a kamatláb vagy a hitel futamidejének változása hogyan befolyásolja a havi törlesztőrészletet.
A havi jelzáloghitel-fizetés csökkentése érdekében fontolja meg az alábbi stratégiákat:
Válasszon hosszabb futamidőt: A jelzáloghitel futamidejének meghosszabbítása (pl. 30 év 15 helyett 30 év) csökkenti a havi törlesztőrészletet, bár a teljes kamat összege növekedhet.
Növelje az előleget: A magasabb előleg csökkenti a tőkét, és segíthet kedvezőbb kamatlábat biztosítani.
Válasszon olcsóbb otthont: Az alacsonyabb lakásár kisebb hitelösszeget eredményez, ami alacsonyabb havi törlesztőrészleteket eredményez.
Az Xe jelzáloghitel-kalkulátor segítségével szimulálhatja ezeket a forgatókönyveket, hogy meghatározhassa az Ön számára legköltséghatékonyabb lehetőséget.
Ezeket a további költségeket a teljes havi törlesztőrészletbe beszámítjuk, ha úgy dönt, hogy ezeket is figyelembe veszi.
Ingatlanadók: A lakása értéke és a helyi adókulcsok alapján kiszámított adó jelentősen befolyásolhatja a befizetéseit.
Lakástulajdonosi biztosítás: Ez a költség hozzáadható a havi jelzáloghitel-fizetéshez.
HOA díjak: A kezelt közösségekben lévő ingatlanok rendszeres díjai növelik a havi kiadásokat.
A Xe jelzáloghitel-kalkulátorban ezen költségek figyelembevételével átfogó képet kaphat az Ön teljes lakástulajdonlási költségeiről.
A szakértők gyakran használják a 28/36-os szabályt az otthonok megfizethetőségére vonatkozó iránymutatásként:
28% szabály: % havi bruttó jövedelmének legfeljebb 28 %-át költheti lakhatási költségekre (beleértve a jelzáloghitelt, az adókat és a biztosítást).
36% szabály: A teljes adósságfizetés nem haladhatja meg a jövedelem 36% értékét.
Az Xe jelzáloghitel-kalkulátor ezekkel a megfizethetőségi iránymutatásokkal együtt segít meghatározni a reális lakásárat és az Ön költségvetéséhez illeszkedő jelzáloghitel-tervet.
Miután az XE jelzáloghitel-kalkulátor segítségével megkapta a havi jelzáloghitel-fizetés becslését:
Hitelezők összehasonlítása: Nézze meg a különböző jelzáloghitel lehetőségeket, kamatokat és díjakat, hogy megtalálja a legjobb ajánlatot.
Előminősítés: Küldje el pénzügyi adatait az előzetes minősítéshez, hogy tudja, mennyi kölcsönt vehet fel.
Kezdje el a lakáskeresést: Használja a költségvetését, hogy az árkategóriáján belüli lakásokat keressen.
Jelzáloghitel igénylése: Töltse ki a jelzáloghitel-igénylési folyamatot, és nyújtsa be a szükséges dokumentumokat.
Fejezze be a vásárlást: Fizesse be az előleget, zárja le a hitelt, és költözzön be új otthonába.
Ez a lépésről lépésre történő folyamat biztosítja, hogy Ön jól felkészült legyen a sikeres lakásvásárlásra.