Becsülje meg havi jelzáloghitel-fizetéseit, és tervezze meg lakásvásárlását az Egyesült Államokban a Xe jelzáloghitel-kalkulátorával. Adja meg a lakás árát, az előleget, a hitel futamidejét és a kamatlábat, hogy láthassa a havi fizetését.

Használja az Xe jelzáloghitel-kamatláb kalkulátorát

Válasszon országot

Válassza ki az országot, ahol ingatlant szeretne vásárolni, hogy pontos, a helyi kamatlábakon alapuló jelzáloghitel-számításokat kapjon.

Adja meg az otthoni árat

Adja hozzá a lakás árát, hogy segítsen nekünk kiszámítani a hitelösszegét és megbecsülni a havi törlesztőrészleteket.

Adja hozzá az előleget

Adja meg a letenni kívánt összeget. Ez határozza meg a hitel nagyságát és a havi törlesztőrészleteket.

Válassza ki a hitel futamidejét

Válassza ki a jelzáloghitel hosszát, hogy meghatározhassa a havi törlesztőrészleteket és az idővel fizetett teljes kamatot.

Input kamatláb

Adja meg a várható kamatlábat. Ez befolyásolja az idővel fizetett kamatok teljes összegét.

Válassza ki a küldési pénznemet

Válassza ki a fizetni kívánt pénznemet, hogy a havi jelzálogköltségeit valós időben átváltva láthassa.

A jelzálogköltségekbe beleszámított költségek

Otthoni ár: Ez az a teljes összeg, amelyet egy otthonért fizetni kell. Az otthon ára közvetlenül befolyásolja a hitel összegét, a havi jelzáloghitel-fizetéseket és a teljes költséget. Az otthon kiválasztásakor vegye figyelembe az egyéb kiadásokat, például az ingatlanadót, a lakástulajdonosi biztosítást és a zárási költségeket, hogy a költségvetésén belül maradjon.

Előleg: A teljes vételár egy bizonyos százalékát előre ki kell fizetnie, más néven előleget. A magasabb előleg csökkenti a hitel összegét és csökkenti a havi törlesztőrészleteket, míg a kisebb előleg növeli ezeket a költségeket.

Kamatláb: A kamatláb a hitelösszeg azon százalékos aránya, amelyet a hitelező a hitelfelvételért felszámít Önnek, és amely befolyásolja, hogy Ön mennyit fizet havonta. Az alacsonyabb kamatláb csökkenti a teljes hitelköltséget, míg a magasabb kamatláb növeli azt. A kamatlábak lehetnek a hitel teljes futamideje alatt rögzítettek vagy változóak.

Hitel futamideje: A hitel futamideje a jelzáloghitel visszafizetésének időtartama. A rövidebb futamidő, például 15 év, magasabb havi törlesztőrészletekkel jár, de összességében kevesebb kamatot fizet. A hosszabb futamidő, például a 30 év, azonban csökkenti a jelzáloghitel-fizetéseket és növeli a teljes kamatköltséget.

Ingatlanadó: Az ingatlanadó egy olyan állami adó, amely a lakás értékén és az adómértékén alapul. Segít finanszírozni a helyi iskolákat, az utak karbantartását, a közinfrastruktúrát és a sürgősségi szolgáltatásokat. Ezt az adót évente vagy a havi jelzáloghitel-fizetés részeként kell megfizetnie.

Lakástulajdonosi biztosítás: A lakástulajdonosi biztosítás olyan biztosítás, amely megvédi Önt a kár, lopás vagy felelősségre vonás miatti pénzügyi veszteségektől. A legtöbb hitelező ezt megköveteli, hogy biztosítsa, hogy egy előre nem látható esemény bekövetkezése esetén meg tudja javítani vagy ki tudja cserélni otthonát.

PMI: A magán jelzálogbiztosítást hozzáadják a havi törlesztőrészlethez, ha lakásvásárláskor 20-nál kevesebbet tesz le%. Ez védi a hitelezőt abban az esetben, ha Ön nem tudja fizetni a kölcsönt. Amint elegendő saját tőkét épít fel, eltávolíthatja a magán jelzálogbiztosítást.

HOA: Azok a lakástulajdonosok, akik lakóközösségekben élnek, például egy szomszédságban, társasházi komplexumban vagy sorházban, havi vagy éves lakástulajdonosi társulási díjakat fizetnek. Ez általában a kényelmi, karbantartási és egyéb közösségi szolgáltatások költségeit fedezi. A díjak és szabályok közösségenként eltérőek.

Zárási költségek: A zárási költségek olyan előzetes díjak, amelyeket az ingatlanvásárlás véglegesítésekor fizet. Általában az otthon teljes árának 2% és 5% között mozog, és magában foglalja a hitelezői díjakat, a jogcímbiztosítást, az értékbecslés költségeit és az adókat. Ezek a költségek a lakásvásárlás utolsó lépését jelentik, és a záráskor esedékesek.



Jelzálogfizetési formula

Ez a képlet segít kiszámítani a havi jelzáloghitel-fizetés összegét, amely csak a hitelösszeg és a kamatok alapján alakul ki. Ez nem tartalmaz semmilyen további költséget, például ingatlanadót, lakástulajdonosi biztosítást vagy bármilyen olyan díjat, amely növelheti a teljes havi fizetést.

Kézzel számítsa ki havi jelzáloghitel-fizetéseit ezzel a képlettel:

Íme a bontás:

M= Havi fizetés:
Ezt kell megoldani. A kezdéshez gyűjtse össze a hitel adatait. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy mennyit fog fizetni havonta.

P = tőkeösszeg:
Ez a hitel egyenlege, vagyis a teljes összeg, amellyel még tartozik a jelzáloghitelének. A hitelegyenlege közvetlenül befolyásolja a havi törlesztőrészletet, a kamatköltségeket és a saját tőkét. Az egyenleg csökkenésével egyre több tulajdonjogot szerezhetsz az ingatlanodban.

r = Havi kamatláb:
A jelzáloghitel kamatlába egy éves kamatláb, amelyet az év folyamán havonta kell fizetni. A havi kamatláb kiszámításához ossza el az éves százalékos kamatlábat az év hónapjainak számával. Például, ha az éves kamatláb 5%, akkor ez 0,05/12 = 0,004167.

n = A kifizetések száma:
Ez a hitel futamideje alatt teljesítendő kifizetések száma. A teljes összeg kiszámításához szorozza meg a hitel futamidejét 12-vel. Például, ha a hitel futamideje 30 év, akkor ez 30x12 = 360. Ez azt jelenti, hogy a hitel futamideje alatt összesen 360 kifizetést kell teljesítenie.

Home loan types for the United States

Közös hiteltípusok

Hagyományos hitel: % és 5% előlegfizetést igényel. Ha kevesebbet tesz le, mint 20%, magán jelzálogbiztosításra van szükség.

FHA-hitel: Az FHA-hitel segít az első lakásvásárlóknak vagy az alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkezőknek. Minimum 3,5 % előleget igényel% és kötelező jelzálogbiztosítást, ami növeli a hitelköltséget.

VA-hitel: A Veteránügyi Minisztérium által támogatott VA-hitelek a veteránok, aktív katonák és egyes házastársak számára állnak rendelkezésre. Nem igényel előleget vagy PMI-t, de a vásárlóknak finanszírozási díjat kell fizetniük.

USDA-hitel: A USDA-hitel egy kormány által támogatott hitel, amely a vidéki vagy külvárosi területeken lakóházat vásárlók számára áll rendelkezésre. Nincs szükség előlegre, de jövedelemhatárokkal rendelkezik, és PMI-t igényel.

Jumbo jelzáloghitelek: A Jumbo-hitelek meghaladják a standard korlátokat, és magasabb hitelpontszámot, nagyobb előleget és szigorúbb képesítéseket igényelnek.

További hitelfeltételek

Hitel futamideje: Ez arra az időtartamra utal, ameddig a kölcsönt teljes egészében vissza kell fizetnie, jellemzően 15, 20 vagy 30 év. A rövidebb futamidő alacsonyabb kamatlábakkal, de magasabb havi törlesztőrészletekkel, míg a hosszabb futamidő alacsonyabb havi törlesztőrészletekkel, de magasabb teljes kamattal jár.

Fix kamatozású vs. állítható kamatozású: A fix kamatozású jelzáloghitel a teljes hitel futamideje alatt ugyanaz a kamatláb marad, ami kiszámítható kifizetéseket biztosít. Az állítható kamatozású jelzáloghitel (ARM) fix kamatlábbal indul, majd a piaci feltételek függvényében változik, ami a kifizetések növekedését vagy csökkenését okozza.

Konform hitelek vs. nem konform hitelek: A megfelelő hitelek megfelelnek a Fannie Mae vagy a Freddie Mac által meghatározott iránymutatásoknak. A nem megfelelő hitelek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak, és magasabb hitelpontszámot, nagyobb előleget és szigorúbb pénzügyi követelményeket követelnek meg.

Hogyan döntsön egy olyan otthoni árról, amit megengedhet magának?

A megfizethető lakás költségének megbecslésére a 28/36-os szabály az egyik legelterjedtebb módszer. Ez az irányelv azt javasolja, hogy a bruttó havi jövedelmének legfeljebb 28% legyen a lakhatási költségek, például a jelzáloghitel, az ingatlanadó és a biztosítás költsége. Eközben a teljes havi adósságfizetésnek - beleértve az autóhitelt, a diákhitelt és a hitelkártyákat - a jövedelem 36% alatt kell maradnia.

28/36 módszer

Alex havi 6000 dollárt keres adózás előtt. A 28% szabály alapján a jelzáloghitel-fizetésének, beleértve az adókat és a biztosítást, 1680 dollárnak kellene lennie. További 800 dolláros havi diák- és autóhitellel együtt a teljes adóssága 2480 dollár, ami meghaladja a 36% limitet. Alexnek a vásárlás előtt módosítania kell az otthoni költségvetését, vagy ki kell fizetnie néhány adósságot.

Egyéb megfizethetőségi szabályok

A 28/36-os szabály csak egy megközelítés. A hitelezők figyelembe veszik az Ön adósság-bevétel (DTI) arányát is, amely a havi teljes adósságát méri az Ön jövedelméhez képest. Emellett olyan tényezők, mint a hitelpontszám, az előlegre való megtakarítás és az életmóddal kapcsolatos kiadások mind befolyásolják, hogy mennyit engedhet meg magának kényelmesen.

Következő lépések a jelzáloghitel-fizetés kiszámítása után

Miután megbecsülte a jelzáloghitel-fizetéseket, kövesse az alábbi lépéseket, hogy továbbléphessen az ingatlanvásárlással.

1. lépés: Keressen hitelezőt. Hasonlítsa össze a hitellehetőségeket, kamatokat és díjakat, hogy kiválaszthassa az Önnek legmegfelelőbb hitelezőt.

2. lépés: Jelzáloghitelre való előminősítés. Küldje el alapvető pénzügyi adatait, hogy becslést kapjon arról, mennyit engedhet meg magának.

3. lépés: Kezdjen el lakást keresni, és tegyen ajánlatot. Ha talált egy lakást, tegyen ajánlatot, és tárgyaljon a legjobb ajánlatról az eladóval.

4. lépés: Ha az ajánlatát elfogadták, hivatalosan is igényelheti a kölcsönt. Küldje be a szükséges dokumentumokat, és fejezze be a jóváhagyási folyamatot.

5. lépés: Fejezze be a lakásvásárlási folyamatot az előleg befizetésével és a vásárlás véglegesítésével.

