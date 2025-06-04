A jelzálogköltségekbe beleszámított költségek

Otthoni ár: Ez az a teljes összeg, amelyet egy otthonért fizetni kell. Az otthon ára közvetlenül befolyásolja a hitel összegét, a havi jelzáloghitel-fizetéseket és a teljes költséget. Az otthon kiválasztásakor vegye figyelembe az egyéb kiadásokat, például az ingatlanadót, a lakástulajdonosi biztosítást és a zárási költségeket, hogy a költségvetésén belül maradjon.

Előleg: A teljes vételár egy bizonyos százalékát előre ki kell fizetnie, más néven előleget. A magasabb előleg csökkenti a hitel összegét és csökkenti a havi törlesztőrészleteket, míg a kisebb előleg növeli ezeket a költségeket.

Kamatláb: A kamatláb a hitelösszeg azon százalékos aránya, amelyet a hitelező a hitelfelvételért felszámít Önnek, és amely befolyásolja, hogy Ön mennyit fizet havonta. Az alacsonyabb kamatláb csökkenti a teljes hitelköltséget, míg a magasabb kamatláb növeli azt. A kamatlábak lehetnek a hitel teljes futamideje alatt rögzítettek vagy változóak.



Hitel futamideje: A hitel futamideje a jelzáloghitel visszafizetésének időtartama. A rövidebb futamidő, például 15 év, magasabb havi törlesztőrészletekkel jár, de összességében kevesebb kamatot fizet. A hosszabb futamidő, például a 30 év, azonban csökkenti a jelzáloghitel-fizetéseket és növeli a teljes kamatköltséget.

Ingatlanadó: Az ingatlanadó egy olyan állami adó, amely a lakás értékén és az adómértékén alapul. Segít finanszírozni a helyi iskolákat, az utak karbantartását, a közinfrastruktúrát és a sürgősségi szolgáltatásokat. Ezt az adót évente vagy a havi jelzáloghitel-fizetés részeként kell megfizetnie.



Lakástulajdonosi biztosítás: A lakástulajdonosi biztosítás olyan biztosítás, amely megvédi Önt a kár, lopás vagy felelősségre vonás miatti pénzügyi veszteségektől. A legtöbb hitelező ezt megköveteli, hogy biztosítsa, hogy egy előre nem látható esemény bekövetkezése esetén meg tudja javítani vagy ki tudja cserélni otthonát.



PMI: A magán jelzálogbiztosítást hozzáadják a havi törlesztőrészlethez, ha lakásvásárláskor 20-nál kevesebbet tesz le%. Ez védi a hitelezőt abban az esetben, ha Ön nem tudja fizetni a kölcsönt. Amint elegendő saját tőkét épít fel, eltávolíthatja a magán jelzálogbiztosítást.



HOA: Azok a lakástulajdonosok, akik lakóközösségekben élnek, például egy szomszédságban, társasházi komplexumban vagy sorházban, havi vagy éves lakástulajdonosi társulási díjakat fizetnek. Ez általában a kényelmi, karbantartási és egyéb közösségi szolgáltatások költségeit fedezi. A díjak és szabályok közösségenként eltérőek.



Zárási költségek: A zárási költségek olyan előzetes díjak, amelyeket az ingatlanvásárlás véglegesítésekor fizet. Általában az otthon teljes árának 2% és 5% között mozog, és magában foglalja a hitelezői díjakat, a jogcímbiztosítást, az értékbecslés költségeit és az adókat. Ezek a költségek a lakásvásárlás utolsó lépését jelentik, és a záráskor esedékesek.





Jelzálogfizetési formula

Ez a képlet segít kiszámítani a havi jelzáloghitel-fizetés összegét, amely csak a hitelösszeg és a kamatok alapján alakul ki. Ez nem tartalmaz semmilyen további költséget, például ingatlanadót, lakástulajdonosi biztosítást vagy bármilyen olyan díjat, amely növelheti a teljes havi fizetést.



Kézzel számítsa ki havi jelzáloghitel-fizetéseit ezzel a képlettel:





Íme a bontás:



M= Havi fizetés:

Ezt kell megoldani. A kezdéshez gyűjtse össze a hitel adatait. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy mennyit fog fizetni havonta.



P = tőkeösszeg:

Ez a hitel egyenlege, vagyis a teljes összeg, amellyel még tartozik a jelzáloghitelének. A hitelegyenlege közvetlenül befolyásolja a havi törlesztőrészletet, a kamatköltségeket és a saját tőkét. Az egyenleg csökkenésével egyre több tulajdonjogot szerezhetsz az ingatlanodban.



r = Havi kamatláb:

A jelzáloghitel kamatlába egy éves kamatláb, amelyet az év folyamán havonta kell fizetni. A havi kamatláb kiszámításához ossza el az éves százalékos kamatlábat az év hónapjainak számával. Például, ha az éves kamatláb 5%, akkor ez 0,05/12 = 0,004167.



n = A kifizetések száma:

Ez a hitel futamideje alatt teljesítendő kifizetések száma. A teljes összeg kiszámításához szorozza meg a hitel futamidejét 12-vel. Például, ha a hitel futamideje 30 év, akkor ez 30x12 = 360. Ez azt jelenti, hogy a hitel futamideje alatt összesen 360 kifizetést kell teljesítenie.