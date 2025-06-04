GTQ - Guatemalan Quetzal
A Guatemalan Quetzal Guatemala pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guatemalan Quetzal árfolyam a GTQ és USD közötti árfolyam. A Guatemala Quetzal pénznemkódja GTQ, a pénznem szimbóluma pedig Q. Az alábbiakban Guatemalan Quetzal árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Guatemalan Quetzal statisztikák
|Név
|Guatemalan Quetzal
|Szimbólum
|Q
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo
|Legjobb GTQ átváltás
|GTQ - USD
|Legjobb GTQ diagram
|GTQ - USD diagram
Guatemalan Quetzal profil
|Érmék
|Freq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
|Bankjegyek
|Freq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Központi bank
|Bank of Guatemala
|Felhasználók
Guatemala
Guatemala
Miért érdekli a GTQ?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a GTQ e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a GTQ árfolyamokatEgy GTQ valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz