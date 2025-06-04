gtq
GTQ - Guatemalan Quetzal

A Guatemalan Quetzal Guatemala pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guatemalan Quetzal árfolyam a GTQ és USD közötti árfolyam. A Guatemala Quetzal pénznemkódja GTQ, a pénznem szimbóluma pedig Q. Az alábbiakban Guatemalan Quetzal árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Guatemalan Quetzal statisztikák

NévGuatemalan Quetzal
SzimbólumQ
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb GTQ átváltásGTQ - USD
Legjobb GTQ diagramGTQ - USD diagram

Guatemalan Quetzal profil

ÉrmékFreq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
BankjegyekFreq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Központi bankBank of Guatemala
Felhasználók
Guatemala

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.442
GBP / USD1.32373
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.403
AUD / USD0.651842

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%