CVE - Cape Verdean Escudo

A Cape Verdean Escudo Cape Verde pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cape Verdean Escudo árfolyam a CVE és USD közötti árfolyam. A Cape Verde Escudo pénznemkódja CVE , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Cape Verdean Escudo árfolyamokat és egy valutaváltót talál.