CVE - Cape Verdean Escudo
A Cape Verdean Escudo Cape Verde pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cape Verdean Escudo árfolyam a CVE és USD közötti árfolyam. A Cape Verde Escudo pénznemkódja CVE, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Cape Verdean Escudo árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Cape Verdean Escudo statisztikák
|Név
|Cape Verdean Escudo
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo (discontinued)
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo (discontinued)
|Legjobb CVE átváltás
|CVE - USD
|Legjobb CVE diagram
|CVE - USD diagram
Cape Verdean Escudo profil
|Érmék
|Freq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Bankjegyek
|Freq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Központi bank
|Bank of Cape Verde
|Felhasználók
Cape Verde
Cape Verde
Miért érdekli a CVE?
