CVE - Cape Verdean Escudo

A Cape Verdean Escudo Cape Verde pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cape Verdean Escudo árfolyam a CVE és USD közötti árfolyam. A Cape Verde Escudo pénznemkódja CVE, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Cape Verdean Escudo árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

CVEZöld-foki escudo

Cape Verdean Escudo statisztikák

NévCape Verdean Escudo
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Centavo (discontinued)
Kisebb egység szimbólumaCentavo (discontinued)
Legjobb CVE átváltásCVE - USD
Legjobb CVE diagramCVE - USD diagram

Cape Verdean Escudo profil

ÉrmékFreq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BankjegyekFreq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Központi bankBank of Cape Verde
Felhasználók
Cape Verde

