KMF - Comorian Franc

A Comorian Franc Comoros pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Comorian Franc árfolyam a KMF és USD közötti árfolyam. A Comorian Franc pénznemkódja KMF, a pénznem szimbóluma pedig CF. Az alábbiakban Comorian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

KMFcomore-i frank

Comorian Franc statisztikák

NévComorian Franc
SzimbólumFranc
Kisebb egység1/100 = Centime
Kisebb egység szimbólumaCentime
Legjobb KMF átváltásKMF - USD
Legjobb KMF diagramKMF - USD diagram

Comorian Franc profil

ÉrmékFreq used: Franc25, Franc50, Franc100
BankjegyekFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
Központi bankBanque Centrale des Comores
Felhasználók
Comoros

