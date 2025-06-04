KMF - Comorian Franc

A Comorian Franc Comoros pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Comorian Franc árfolyam a KMF és USD közötti árfolyam. A Comorian Franc pénznemkódja KMF , a pénznem szimbóluma pedig CF. Az alábbiakban Comorian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.