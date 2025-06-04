KMF - Comorian Franc
A Comorian Franc Comoros pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Comorian Franc árfolyam a KMF és USD közötti árfolyam. A Comorian Franc pénznemkódja KMF, a pénznem szimbóluma pedig CF. Az alábbiakban Comorian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Comorian Franc statisztikák
|Név
|Comorian Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb KMF átváltás
|KMF - USD
|Legjobb KMF diagram
|KMF - USD diagram
Comorian Franc profil
|Érmék
|Freq used: Franc25, Franc50, Franc100
|Bankjegyek
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
|Központi bank
|Banque Centrale des Comores
|Felhasználók
Comoros
Miért érdekli a KMF?
