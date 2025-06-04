cdf
CDF - Congolese Franc

A Congolese Franc Congo/Kinshasa pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Congolese Franc árfolyam a CDF és USD közötti árfolyam. A Congo/Kinshasa Franc pénznemkódja CDF, a pénznem szimbóluma pedig FC. Az alábbiakban Congolese Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

CDFkongói frank

Congolese Franc statisztikák

NévCongolese Franc
SzimbólumFranc
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb CDF átváltásCDF - USD
Legjobb CDF diagramCDF - USD diagram

Congolese Franc profil

Felhasználók
Congo/Kinshasa

