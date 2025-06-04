CDF - Congolese Franc
A Congolese Franc Congo/Kinshasa pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Congolese Franc árfolyam a CDF és USD közötti árfolyam. A Congo/Kinshasa Franc pénznemkódja CDF, a pénznem szimbóluma pedig FC. Az alábbiakban Congolese Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Congolese Franc statisztikák
|Név
|Congolese Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|Kisebb egység szimbóluma
|Legjobb CDF átváltás
|CDF - USD
|Legjobb CDF diagram
|CDF - USD diagram
Congolese Franc profil
|Felhasználók
Congo/Kinshasa
Congo/Kinshasa
Miért érdekli a CDF?
