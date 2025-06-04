rwf
RWF - Rwandan Franc

A Rwandan Franc Rwanda pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Rwandan Franc árfolyam a RWF és USD közötti árfolyam. A Rwanda Franc pénznemkódja RWF, a pénznem szimbóluma pedig R₣. Az alábbiakban Rwandan Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

RWFruandai frank

Rwandan Franc statisztikák

NévRwandan Franc
SzimbólumFranc
Kisebb egység1/100 = Centime
Kisebb egység szimbólumaCentime
Legjobb RWF átváltásRWF - USD
Legjobb RWF diagramRWF - USD diagram

Rwandan Franc profil

BankjegyekFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
Felhasználók
Rwanda

