RWF - Rwandan Franc
A Rwandan Franc Rwanda pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Rwandan Franc árfolyam a RWF és USD közötti árfolyam. A Rwanda Franc pénznemkódja RWF, a pénznem szimbóluma pedig R₣. Az alábbiakban Rwandan Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Rwandan Franc statisztikák
|Név
|Rwandan Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb RWF átváltás
|RWF - USD
|Legjobb RWF diagram
|RWF - USD diagram
Rwandan Franc profil
|Bankjegyek
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
|Felhasználók
Rwanda
Rwanda
Miért érdekli a RWF?
