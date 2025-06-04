myr
MYR - Malaysian Ringgit

A Malaysian Ringgit Malaysia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Malaysian Ringgit árfolyam a MYR és USD közötti árfolyam. A Malaysia Ringgit pénznemkódja MYR, a pénznem szimbóluma pedig RM. Az alábbiakban Malaysian Ringgit árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

myr
MYRmalajziai ringgit

Malaysian Ringgit statisztikák

NévMalaysian Ringgit
SzimbólumRM
Kisebb egység1/100 = sen
Kisebb egység szimbólumasen
Legjobb MYR átváltásMYR - USD
Legjobb MYR diagramMYR - USD diagram

Malaysian Ringgit profil

ÉrmékFreq used: sen5, sen10, sen20, sen50
BankjegyekFreq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Központi bankBank Negara Malaysia
Felhasználók
Malaysia

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.435
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804054
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652018

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%