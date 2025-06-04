MYR - Malaysian Ringgit
A Malaysian Ringgit Malaysia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Malaysian Ringgit árfolyam a MYR és USD közötti árfolyam. A Malaysia Ringgit pénznemkódja MYR, a pénznem szimbóluma pedig RM. Az alábbiakban Malaysian Ringgit árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Malaysian Ringgit statisztikák
|Név
|Malaysian Ringgit
|Szimbólum
|RM
|Kisebb egység
|1/100 = sen
|Kisebb egység szimbóluma
|sen
|Legjobb MYR átváltás
|MYR - USD
|Legjobb MYR diagram
|MYR - USD diagram
Malaysian Ringgit profil
|Érmék
|Freq used: sen5, sen10, sen20, sen50
|Bankjegyek
|Freq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Központi bank
|Bank Negara Malaysia
|Felhasználók
Malaysia
Miért érdekli a MYR?
