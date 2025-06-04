NIO - Nicaraguan Cordoba
A Nicaraguan Cordoba Nicaragua pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Nicaraguan Cordoba árfolyam a NIO és USD közötti árfolyam. A Nicaragua Cordoba pénznemkódja NIO, a pénznem szimbóluma pedig C$. Az alábbiakban Nicaraguan Cordoba árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Nicaraguan Cordoba statisztikák
|Név
|Nicaraguan Cordoba
|Szimbólum
|C$
|Kisebb egység
|1/100 = Centavos
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavos
|Legjobb NIO átváltás
|NIO - USD
|Legjobb NIO diagram
|NIO - USD diagram
Nicaraguan Cordoba profil
|Érmék
|Freq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Bankjegyek
|Freq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Központi bank
|Central Bank of Nicaragua
|Felhasználók
Nicaragua
Nicaragua
Miért érdekli a NIO?
