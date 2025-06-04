NIO - Nicaraguan Cordoba

nio
A Nicaraguan Cordoba Nicaragua pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Nicaraguan Cordoba árfolyam a NIO és USD közötti árfolyam. A Nicaragua Cordoba pénznemkódja NIO, a pénznem szimbóluma pedig C$. Az alábbiakban Nicaraguan Cordoba árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

NIOnicaraguai cordoba

Nicaraguan Cordoba statisztikák

NévNicaraguan Cordoba
SzimbólumC$
Kisebb egység1/100 = Centavos
Kisebb egység szimbólumaCentavos
Legjobb NIO átváltásNIO - USD
Legjobb NIO diagramNIO - USD diagram

Nicaraguan Cordoba profil

ÉrmékFreq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
BankjegyekFreq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Központi bankCentral Bank of Nicaragua
Felhasználók
Nicaragua

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14157
USD / JPY156.429
GBP / USD1.32358
USD / CHF0.804172
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.369
AUD / USD0.651782

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%