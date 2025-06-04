BBD - Barbadian or Bajan Dollar
A Barbadian or Bajan Dollar Barbados pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Barbadian or Bajan Dollar árfolyam a BBD és USD közötti árfolyam. A Barbados Dollar pénznemkódja BBD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Barbadian or Bajan Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Barbadian or Bajan Dollar statisztikák
|Név
|Barbadian or Bajan Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb BBD átváltás
|BBD - USD
|Legjobb BBD diagram
|BBD - USD diagram
Barbadian or Bajan Dollar profil
|Érmék
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Bankjegyek
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Központi bank
|Central Bank of Barbados
|Felhasználók
Barbados
Miért érdekli a BBD?
