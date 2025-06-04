bbd
BBD - Barbadian or Bajan Dollar

A Barbadian or Bajan Dollar Barbados pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Barbadian or Bajan Dollar árfolyam a BBD és USD közötti árfolyam. A Barbados Dollar pénznemkódja BBD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Barbadian or Bajan Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

bbd
BBDbarbadosi dollár

Barbadian or Bajan Dollar statisztikák

NévBarbadian or Bajan Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb BBD átváltásBBD - USD
Legjobb BBD diagramBBD - USD diagram

Barbadian or Bajan Dollar profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
BankjegyekFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Központi bankCentral Bank of Barbados
Felhasználók
Barbados

Miért érdekli a BBD?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a BBD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a BBD árfolyamokatEgy BBD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14140
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804368
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.404
AUD / USD0.651811

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%