BBD - Barbadian or Bajan Dollar

A Barbadian or Bajan Dollar Barbados pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Barbadian or Bajan Dollar árfolyam a BBD és USD közötti árfolyam. A Barbados Dollar pénznemkódja BBD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Barbadian or Bajan Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.