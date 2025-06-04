JMD - Jamaican Dollar
A Jamaican Dollar Jamaica pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jamaican Dollar árfolyam a JMD és USD közötti árfolyam. A Jamaica Dollar pénznemkódja JMD, a pénznem szimbóluma pedig J$. Az alábbiakban Jamaican Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Jamaican Dollar statisztikák
|Név
|Jamaican Dollar
|Szimbólum
|J$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|c
|Legjobb JMD átváltás
|JMD - USD
|Legjobb JMD diagram
|JMD - USD diagram
Jamaican Dollar profil
|Érmék
|Freq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Bankjegyek
|Freq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Központi bank
|Bank of Jamaica
|Felhasználók
Jamaica
Miért érdekli a JMD?
