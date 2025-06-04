JMD - Jamaican Dollar

A Jamaican Dollar Jamaica pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jamaican Dollar árfolyam a JMD és USD közötti árfolyam. A Jamaica Dollar pénznemkódja JMD , a pénznem szimbóluma pedig J$. Az alábbiakban Jamaican Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.