jmd
JMD - Jamaican Dollar

A Jamaican Dollar Jamaica pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jamaican Dollar árfolyam a JMD és USD közötti árfolyam. A Jamaica Dollar pénznemkódja JMD, a pénznem szimbóluma pedig J$. Az alábbiakban Jamaican Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

jmd
JMDjamaicai dollár

Jamaican Dollar statisztikák

NévJamaican Dollar
SzimbólumJ$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumac
Legjobb JMD átváltásJMD - USD
Legjobb JMD diagramJMD - USD diagram

Jamaican Dollar profil

ÉrmékFreq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BankjegyekFreq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Központi bankBank of Jamaica
Felhasználók
Jamaica

Miért érdekli a JMD?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a JMD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a JMD árfolyamokatEgy JMD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.433
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804009
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651977

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%