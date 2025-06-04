uzs
UZS - Uzbekistani Som

A Uzbekistani Som Uzbekistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Uzbekistani Som árfolyam a UZS és USD közötti árfolyam. A Uzbekistan Som pénznemkódja UZS, a pénznem szimbóluma pedig лв. Az alábbiakban Uzbekistani Som árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

uzs
UZSüzbegisztáni szom

Uzbekistani Som statisztikák

NévUzbekistani Som
Szimbólumлв
Kisebb egység1/100 = Tiyin
Kisebb egység szimbólumaTiyin
Legjobb UZS átváltásUZS - USD
Legjobb UZS diagramUZS - USD diagram

Uzbekistani Som profil

ÉrmékFreq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BankjegyekFreq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Központi bankCentral bank of the Republic of Uzbekistan
Felhasználók
Uzbekistan

Miért érdekli a UZS?

