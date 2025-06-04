UZS - Uzbekistani Som
A Uzbekistani Som Uzbekistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Uzbekistani Som árfolyam a UZS és USD közötti árfolyam. A Uzbekistan Som pénznemkódja UZS, a pénznem szimbóluma pedig лв. Az alábbiakban Uzbekistani Som árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Uzbekistani Som statisztikák
|Név
|Uzbekistani Som
|Szimbólum
|лв
|Kisebb egység
|1/100 = Tiyin
|Kisebb egység szimbóluma
|Tiyin
|Legjobb UZS átváltás
|UZS - USD
|Legjobb UZS diagram
|UZS - USD diagram
Uzbekistani Som profil
|Érmék
|Freq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Bankjegyek
|Freq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Központi bank
|Central bank of the Republic of Uzbekistan
|Felhasználók
Uzbekistan
Miért érdekli a UZS?
