UZS - Uzbekistani Som

A Uzbekistani Som Uzbekistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Uzbekistani Som árfolyam a UZS és USD közötti árfolyam. A Uzbekistan Som pénznemkódja UZS , a pénznem szimbóluma pedig лв. Az alábbiakban Uzbekistani Som árfolyamokat és egy valutaváltót talál.