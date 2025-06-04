MOP - Macau Pataca
A Macau Pataca Macau pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Macau Pataca árfolyam a MOP és USD közötti árfolyam. A Macau Pataca pénznemkódja MOP, a pénznem szimbóluma pedig MOP$. Az alábbiakban Macau Pataca árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Macau Pataca statisztikák
|Név
|Macau Pataca
|Szimbólum
|MOP$
|Kisebb egység
|1/10 = Ho
|Kisebb egység szimbóluma
|Ho
|Legjobb MOP átváltás
|MOP - USD
|Legjobb MOP diagram
|MOP - USD diagram
Macau Pataca profil
|Érmék
|Freq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Bankjegyek
|Freq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Felhasználók
Macau
Macau
Miért érdekli a MOP?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a MOP e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a MOP árfolyamokatEgy MOP valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz