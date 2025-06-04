mop
MOP - Macau Pataca

A Macau Pataca Macau pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Macau Pataca árfolyam a MOP és USD közötti árfolyam. A Macau Pataca pénznemkódja MOP, a pénznem szimbóluma pedig MOP$. Az alábbiakban Macau Pataca árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

mop
MOPmakaói pataca

Macau Pataca statisztikák

NévMacau Pataca
SzimbólumMOP$
Kisebb egység1/10 = Ho
Kisebb egység szimbólumaHo
Legjobb MOP átváltásMOP - USD
Legjobb MOP diagramMOP - USD diagram

Macau Pataca profil

ÉrmékFreq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BankjegyekFreq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Felhasználók
Macau

